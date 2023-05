Kommentti: Nähtiinkö tässä Britannian viimeiset kruunajaiset?

Samalla, kun kruunajaishumu nousi, nousivat myös soraäänet. Voiko yksi tunnetuimmista monarkioista sortua internetin aikakaudella, pohtii IS:n sometuottaja Sanna-Leena Santapakka.

Kauan eläköön kuningas!

Nyt Brittein saarilla ja muutamalla muullakin paikalla on jälleen kruunattu kuningas. Vaikka Charles III joutui ryhtymään kuninkaaksi heti äitinsä kuningatar Elisabet II:n kuoltua, voideltu ja kruunattu kuningas hänestä tuli vasta tänään.

Kruunajaisia edelsivät mittavat järjestelyt, joista hovi tiedotti omia kanaviaan pitkin. Britannian varsin ärhäkkä kaupallinen media nosti puolestaan järjestelyjä esille median monarkianäkökulmasta riippuen ylistäen, tai sitten niitä kritisoiden.

Nuorisosome TikTokissa suosiota kasvattivat videot, joissa nuoret lukivat otsikoita ja naljailivat kuninkaalliselle perheelle.

”Ai meitä pyydetään huutamaan kadulla uskollisuutta kuninkaalle, kun mulla ei ole varaa ruokaan? Salli mun nauraa”, lausahti eräs somettaja. Kommenttikenttä täyttyi itkunauruhymiöistä.

Inflaatio on piiskannut saarivaltiota huolella, ja elinkustannukset ovat nousseet niin paljon, että jopa keskiluokalla alkaa olla tukalaa kaasu- ja sähkölaskujen kanssa, ruokalaskuista puhumattakaan.

Kuninkaan kruunajaiset osuivatkin varsin tulenarkaan tilanteeseen. Vieläpä samaan aikaan, kun konservatiivipuolue otti niskaansa rökäletappion aluevaaleissa. Ja kaiken kukkuraksi nyt kruunattiin kuningas, jolle osa kansasta ei ole vieläkään antanut anteeksi ex-vaimon, prinsessa Dianan kuolemaa.

Hovi vaikutti tehneen kaikkensa, jotta ei vaikuttaisi siltä, että kuningas polttelisi huvikseen punnan seteleitä saadakseen itselleen hulppeat kekkerit. Vieraslistaa oli leikattu rajusti, kärryillä köröteltävää reittiä oli lyhennetty, jotta turvatoimet eivät maksaisi aivan älyttömän paljon.

Silti seremonia oli jyhkeydessään, kultaisissa kaavuissaan ja eksynyt katse silmissään harhailevan kuninkaansa kanssa varsin pompöösi. Siinä ei ollut mitään hillittyä, kun kuninkaalle esiteltiin 1600-luvulta peräisin olevia kultaisia kannuksia tai Transvaalin siirtomaavallan uumenista kaiveltua jättitimanttia kepin nokassa.

Internetissä onkin veikkailtu, että voisiko brittimonarkian tie töpsähtää kuningas Charlesiin. Kruunattaisiinko prinssi Williamia koskaan kuninkaaksi, Georgesta puhumattakaan? Nähdäänkö koukeroisia, kullattuja vaunuja enää pyntättyjen hevosten perässä?

Tämän päivän uutisointia kun katsoo ja Union Jack -pukuista armadaa ihmisiä, täytyy todeta että brittimonarkian kaatuminen ei ole ihan kynnyksen takana. Vielä riittää runsaasti ihmisiä hurraamaan kuninkaallisille kadun varsilla.

Täytyy myös muistaa, mikä on kuninkaallisten tehtävä perustuslaillisessa monarkiassa, jossa käytännössä kaikki valta on viety heiltä pois. Heidän tehtävänään on historian ja perinteiden ylläpidon lisäksi tuoda ihmisille vilaus elämästä, joka on täysin erilainen, kuin se perusarki.

Kun Alzheimer-potilaita hoitavalle osastolle liitelee töitä liki 70 vuotta paiskinut prinsessa Alexandra keräämänsä muhkean lahjoituspotin kanssa, on se hoitajille päivä jota muistellaan kauan. Tai kun Devonshiressä asuva Paul täyttää 100 vuotta ja saa kuninkaalta henkilökohtaisen kirjeen, kehystetään se takanreunukselle.

TikTok-videoissa myös ruikutetaan siitä, että kuninkaallisten palatsit vievät rahaa. Kyllä, vanhat ja jättimäiset rakennukset kuluttavat aivan jäätävät määrät rahaa korjaus-, restaurointi-, ylläpito- ja lämmityskuluineen.

Videoilla viisastellaan, että jos monarkia lakkautettaisiin, palatsit avautuisivat kansalle entistäkin avoimemmin. Salli minun nauraa!

Palatsit tipahtaisivat kyllä hetkeksi hallintokoneiston näppeihin, mutta kun huomattaisiin että historiallisiin linnoihin, joissa ei enää asu kuninkaallisia, ei riittäisi suunnatonta yleisömäärää ja lipputulot eivät riittäisi ylläpitoon, nämä rahareiät myytäisiin lähimmälle sheikille. Ja sen jälkeen Thomas Tavantallaaja saisi vain haaveilla pääsystä lähellekään palatseja.

Vaikka britit ovat tunnettuja siitä, että kansanäänestyksissä voivat äänestää vaikka miten järjettömältä kuulostavia vaihtoehtoja, en näe että alahuone koskaan päättää monarkian lakkauttamisesta äänestyttää.

Sillä sen jälkeen, kun kuninkaalliset olisi syrjäytetty, kansan tiivis silmä siirtyisi tarkkailemaan muiden valtaapitävien rahankäyttöä entistä raivokkaammin, ja kuka sitä nyt haluaisi? Kun maasta jo löytyy valmiiksi kruunupäiset sylkykupit.