Kuninkaallinen perhe näyttäytyi palatsin parvekkeella – Louis-show jatkui

Buckinghamin palatsin parvekkeella näyttäytyivät vain edustustehtäviä tekevät kuninkaalliset. Titteleistään riisuttua prinssi Andrew´ta ja brittihovin taakseen jättänyttä prinssi Harrya ei parveketervehdyksessä nähty.

Britannian kuninkaalliset ovat kokoontuneet Buckinghamin palatsin parvekkeella osana kuningas Charlesin kruunajaisohjelmaa.

Lontoossa vietetään lauantaina 6. toukokuuta Charlesin kruunajaisia suurien juhlallisuuksien muodossa.

Paikalla parvekkeella nähtiin odotetusti Charlesin ja kuningatar Camillan lisäksi Walesin prinssi William ja hänen puolisonsa prinsessa Catherine sekä heidän lapsensa prinssi George, 9, prinsessa Charlotte, 8, ja prinssi Louis, 5.

Heidän lisäkseen parvekkeella edustamassa olivat prinsessa Anne puolisonsa vara-amiraali Sir Tim Laurencen kanssa, Edinburghin herttuapari prinssi Edward ja hänen puolisonsa Sophie, Elisabet II:n serkku Kentin herttua siskonsa prinsessa Alexandran kera sekä Gloucesterin herttuapari prinssi Richard vaimonsa Birgitten rinnalla.

Lisäksi parvekkeella nähtiin kruunajaisseremoniassa viittoja kantaneet nuoret pojat ja tytöt.

Yleisö hurrasi kuninkaallisperheelle, joka vilkutteli tilaisuutta seuraamaan tulleelle kansalle.

Tilaisuudessa huomion varasti erityisesti viisivuotias prinssi Louis, joka elehti käsillään kärsimättömästi muun muassa takoen Buckinghamin palatsin parvekkeen kaiteita villisti ilmeillen.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla astelivat parvekkeelle ensimmäisinä.

Prinssi Louis (oikealla etualalla) varasti jälleen huomion ilmeillään ja eleillään.

Parvekenäyttäytymistä juhlistettiin ylilennolla, jossa palatsin yli lensi helikoptereita sekä Britannian ilmavoimien lentokoneita.

Tilaisuus vaikutti huipentuvan Britannian kansallislauluun God Save the King, jonka jälkeen kuninkaalliset poistuivat parvekkeelta. Charles ja Camilla päättivät kuitenkin palkita palatsin edessä juhlistaneen yleisön palaamalla vielä kerran vilkuttamaan kansalle.

Ylilennolla maalattiin Britannian lipun värit taivaalle.

Charles ja Camilla vilkuttivat yleisölle.

Erityisesti Buckinghamin palatsin juhlallisuudet aiheuttivat paljon spekulaatioita ennen kruunajaispäivää. Brittilehdet uutisoivat aiemmin, ettei kuninkaallista perhettä tultaisi näkemään parvekkeella yhtä runsaslukuisena kuin aiemmin.

Lehdet kertoivat Charlesin linjanneen aiemmin, että parvekkeelle astelevat vain edustustehtäviä tekevät kuninkaalliset.

– Kuningas on tehnyt selväksi, keiden hän haluaa edustavan kuningashuonetta. Kruunajaisissa ei tunteilla, se on valtiollinen tilaisuus, eikä perhetilaisuus. On sopivaa, että vain työtä tekevät kuninkaalliset osallistuvat kruunajaisten huipentumaan, hovin sisäpiiristä on kerrottu aiemmin.

Kuninkaalliset tervehtivät perinteisesti kansalaisia Buckinghamin palatsin parvekkeelta. Kuningatar Elisabetin platinajuhlien aikaan parvekkeella olivat kuningattaren lisäksi Camilla, Charles, William, Catherine, George, Charlotte ja Louis.

Sosiaalisessa mediassa riemuittiin erityisesti siitä, ettei Charles aikoisi ottaa kohuissa pyörinyttä prinssi Harrya tai prinssi Andrew’ta parvekkeelle. Sama käytäntö oli voimassa myös kuningatar Elisabetin platinajuhlassa alkukesästä 2022.

Parvekkeella olleiden hovin jäsenten vähäisyyden on kerrottu kuvastavan myös hovin uusia tuulia. On arvioitu, että kuningas halusi esitellä Buckinghamin palatsin parvekkeella tulevaisuutta, jossa verovaroin tuettuja kuninkaallisen perheen jäseniä on jatkossa vähemmän.