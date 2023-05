Donald Trump täräyttää suorat sanat prinssi Harryn osallistumisesta kruunajaisiin – huutia myös herttuatar Meghanille

Trump kertoo myös mielipiteensä Sussexin herttuan kohuelämäkerrasta.

Donald Trumpin mielestä prinssi Harryn Varamies-elämäkerta on ”aivan kamala”.

Jopa Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on ottanut kantaa siihen, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan on kutsuttu kuningas Charlesin huomisiin kruunajaisiin.

Ex-presidentti sanoo ex-meppi Nigel Faragen haastattelussa GB News -kanavalla pitävänsä Harryn ja Meghanin käytöstä ”hyvin epäkunnioittavana”.

– Totta puhuen, olen yllättynyt, että Harry kutsuttiin, Trump myöntää.

Harry osallistuu kruunajaisiin yksin ilman Meghania.

Itsekin oikeusskandaalin keskellä rämpivä Trump kertoo myös lukeneensa Harryn kohuelämäkerran Varamies.

Sen hän teilaa ”kauheaksi”.

– Hän on sanonut niin kauheita asioita... Se kirja oli, ainakin minulle, aivan kamala, hän lataa Faragelle.

Harry käsittelee kirjassaan muun muassa vaikeaa suhdettaan kuningasperheeseen ja veljeensä Williamiin. Harry kertoo kirjassa myös huumeidenkäytöstään sekä tunteista, mitä hänen äitinsä prinsessa Dianan järkyttävä kuolema vuonna 1997 aiheutti.

Trump joutui itse kuukausi sitten oikeuden eteen vastaamaan 34 syytekohtaan yritystietojen väärentämisestä. Prosessin odotetaan kestävän kuukausia.

Myös herttuatar Meghanin käytös saa Trumpilta täyslaidallisen. Kuningatar Elisabetia hän taasen ylistää.

– Hän on ollut hyvin epäkunnioittava kuningatarta kohtaan. Miten joku voi käyttäytyä kuningatarta kohtaan niin? Hänhän oli upea, hän ei tehnyt vuosikymmeniin yhtäkään virhettä. En ainakaan itse muista sellaisia, hän ei aiheuttanut koskaan kohuja.

Meghan on puolestaan syyttänyt kuningasperhettä muun muassa rasismista.

Tästä huolimatta Trumpin mielestä huominen tulee olemaan ”suuri päivä” ja että kuningas Charles ja kuningatar Camilla tulevat tekemään ”hienoa työtä”.

Trumpia haastatellut Nigel Farage tunnetaan useamman kauden europarlamentaarikkona sekä miehenä, joka oli vahvasti junailemassa Brexitiä UKIP-puolueensa kautta. Sittemmin hän on jättänyt puoluepolitiikan.

Mirror muistuttaa, ettei Trump tölvi Harrya ja Meghania suinkaan ensimmäistä kertaa.

Vain vuosi sitten ex-presidentti esitti ennustuksen, jonka mukaan parin avioliitto tulee ”päättymään ikävästi”. Piers Morganin haastattelussa itse itseään ”erittäin hyväksi ennustajaksi” tituleerannut Trump totesi, että Harry tulisi ”tylsistymään” tai Meghan löytäisi ”jonkun paremman tyypin”.

Lisäksi Trump latasi Harryn olevan ”häpeäksi” ja kaiken lisäksi vielä ”tossun alla”. Se, ettei herttua osallistunut prinssi Philipin muistotilaisuuteen, oli Trumpin mielestä ”kamala asia”.

Missä Harry, siellä hässäkkä.

Prinssi Harry on aiheuttanut hovissa hässäkkää viime päiviin asti.

Vielä kolmisen päivää sitten hovilla ei ollut aavistustakaan, missä päin maailmaa Kalifornian miljoonakartanossaan tavallisesti asusteleva Sussexin herttua viiletti.

Lue lisää: Prinssi Harry aiheuttaa päänvaivaa vain päiviä ennen Charlesin kruunajaisia – ”Kuin yrittäisi viestiä Marsiin”

Daily Mail kertoi alkuviikosta, etteivät kruunajaisjärjestäjät esimerkiksi tienneet prinssin saapumisaikaa, hänen majoitustaan tai paluuaikatauluaan. Tiedossa ei myöskään ole, onko Harry tyytyväinen esimerkiksi istumapaikkaansa Westminster Abbeyssa.

– Hän ei ole vastannut millään muulla tavalla kuin ”kuittaamme sähköpostinne saapuneeksi” -tyylisesti. Tämä on kuin yrittäisi viestiä Marsiin, eräs lähde tuskaili.

Harry on myös parjannut kuningasperhettä julkisesti viime päiviin asti.

Reilu viikko sitten hän väitti oikeudessa, että Charles ja Camilla ovat olleet osallisia puhelinhakkeroinnin peittelyyn. Harryn kuvailemasta hakkerointitapauksesta on reilusti yli vuosikymmen aikaa ja se lopulta johti hakkerointiin syyllistyneen News of the World -lehden lakkauttamiseen.

Harry itse väittää joutuneensa hakkeroinnin uhriksi, mutta toistaiseksi tapausta käsittelevä tuomioistuin ei ole samaa mieltä prinssin kanssa. Daily Mailin lähteet uskovat, että radiohiljaisuus sekä tämä meneillään oleva oikeuskäsittely ovat osa strategiaa, jossa prinssi haluaa pakottaa kaikki arvailemaan hänen seuraavia liikkeitään.

Kruunajaisvierailun yksityiskohtien epävarmuudesta huolimatta yhdestä asiasta vaikutetaan olevan edelleen yksimielisiä: Harryn visiitti Englantiin jää mahdollisimman lyhyeksi.