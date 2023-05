Britit hieraisivat silmiään: Metrolla huristelleet William ja Catherine ilmestyivät pubiin siiderille

Walesin prinssipari yllätti lontoolaiset ja huristeli julkisilla pubiin oluelle.

Prinssi William ja prinsessa Catherine viettivät torstaina tovin lontoolaisessa pubissa. Walesin prinssipari asteli metron kyytiin Acton Main Linen asemalla ja huristeli kolmen pysäkin päähän Tottenham Court Roadille. Daily Mail kertoo, että monet matkustajat joutuivat hieraisemaan silmiään, kun William ja Catherine astelivat aivan muina matkustajina asemalle.

Pari tapasi asemalla Transport of Londonin työntekijöitä. Brittimedian mukaan parin ilmestyminen asemalle aiheutti melkoista pöhinää kanssamatkustajissa.

Parille ojennettiin paikalliset matkakortit ja he astelivat avustajiensa kanssa metron kyytiin. Brittimedian mukaan prinssipari halusi metroajelullaan kiittää Transport of Londonin työntekijöitä kruunajaisten eteen tekemästään työstä.

Kyseessä oli parin ensimmäinen matka viime vuonna avatulla Elizabeth Line -metrolinjalla, jonka kuningatar Elisabet avasi juhlavasti viime vuonna.

– Vaikea uskoa, että siitä on jo vuosi. Onpa hauska päästä näkemään kaikki tämä sen jälkeen, kun isoäiti avasi sen, William sanoi.

Pari huristeli metrolla paikalliseen pubiin.

Brittimedioiden mukaan hovin työntekijät paljastivat, että pari matkustaa toisinaan metrolla. Daily Mail kertoo, että matalaa profiilia pitänyt prinsessa Catherine olisi tehnyt yhden metromatkan tänä keväänä, eikä kukaan ollut tunnistanut häntä.

Pari huristeli metrolla Tottenham Court Roadin asemalle, josta matka jatkui läheiseen The Dog and Duck -pubiin.

Prinsessa Catherine pukeutui Eponine Londonin punaiseen takkiin, joka on nähty prinsessan yllä aikaisemminkin. Hän täydensi asunsa Suzannahin valkoisella mekolla, Jimmy Choon korkokengillä ja Mulberryn käsilaukulla.

Selfiet prinssi Williamin kanssa menivät kuumille kiville.

Kuninkaallisten vierailu pubissa oli houkutellut paikalle runsaasti väkeä, jotka halusivat tervehtiä paria ennen Williamin isän, kuningas Charlesin, lauantaina pidettäviä kruunajaisia.

William ja Catherine juttelivat pitkän aikaa pubin edustalla ihmisten kanssa ja pari poseerasi mielellään selfieissä, jota muut kuninkaalliset hyvin harvoin tekevät.

– Nämä kukat ovat Katelle, mutta sinä voit saada ne, eräs paria tervehtimään tullut henkilö sanoi ojentaessaan kukkia Williamille.

Prinsessa Catherinelta tiedusteltiin pubin edustalla, miten kruunajaissuunnitelmat etenevät. Prinsessa kertoi, että hovilla riittää kiireitä.

– On todella kiireistä, mutta saamme asiat valmiiksi pikkuhiljaa. Yritämme vielä saada asiat loksahtamaan paikoilleen, Catherine jutteli.

William silitteli yleisöstä bongaamansa koiraa. Hänen ja Catherinen tiedetään olevan eläinrakkaita ja perheellä on Orla-niminen cockerspanieli.

Prinsessa paljasti, että hänen ja Williamin vanhin lapsi, 9-vuotias prinssi George, odottaa jo malttamattomana kruunajaisia. Hänellä on isoisänsä kruunajaisissa erityinen tehtävä. Georgella on kunnia olla kruunajaisten nuorin henkilö, jolla on seremoniassa virallinen tehtävä. Hän kantaa kuninkaan viittaa yhdessä kolmen muun pojan kanssa.

William hääräsi tiskin takana keskittyneenä.

Williamilla taas oli hymy herkässä, kun hän pääsi kaatamaan olutta hanasta. William sai kunnian kaataa pubin ensimmäisen tuopin kruunajaisia varten valmistettua Kingmaker (suom. Kuninkaantekijä) olutta.

– Täydellinen tuoppi! tarjoilija Bernie Kidson kehui Williamia.

Cocktailit tosin ovat enemmän prinssin mieleen.

- Rakastan cocktaileja! Parempi etten maista drinkkiä ennen kruunajaisia, mutta ehkä sen jälkeen, prinssi jutteli Daily Mailin mukaan.