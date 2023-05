Miten Britannian monarkian käy kuningas Charlesin alaisuudessa?

70 vuotta ja 214 päivää.

Kuningatar Elisabetin hallintokausi kesti vain reilut kolme vuotta vähemmän kuin nykyisen hallitsijan Charles III:n koko tähänastinen elämä.

Charlesista tuli kruununperijä 3-vuotiaana, kun hänen äitinsä nousi Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kansainyhteisön maiden valtionpäämieheksi ja kuningattareksi helmikuussa 1952.

Reilut 71 vuotta myöhemmin on pojan vuoro nousta valtaistuimelle. Kuningas Charles III:n ja hänen vaimonsa Camillan kruunajaisia juhlitaan Lontoossa toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Charles ja Camilla Buckinghamin palatsissa maaliskuussa 2023.

Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tuore kuningas on laskeutunut kultaisista vaunuistaan?

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kotimainen mielipide monarkiasta on muuttumassa – eikä pelkästään hyvään suuntaan.

Moni Kansainyhteisöön kuuluva entinen alusmaa taas tähyilee jopa kommunistiseen Kiinaan talouskasvun toivossa eikä edes tuomitse Venäjän veristä valloitussotaa. Osa jopa haluaisi erota koko yhteisöstä.

Voiko kuningas vielä pelastaa liitoksissaan natisevan monarkian ja pitää Yhdistyneen kuningaskunnan liput liehumassa muuallakin kuin sumujen saarella?

– Monarkia on haasteiden edessä, ja esimerkiksi Skotlannissa on näkyvää keskustelua valtioliitosta eroamisesta. Kuningas nähdään symbolina maan epäitsenäiselle tilalle. Näin sanoo Britannian kuninkaallisten elämää vuosia seurannut tietokirjailija Satu Jaatinen IS:lle.

Lue lisää: Hoviasian­tuntija pisti kruunajaisissa merkille erityisen seikan, joka voi jopa pelastaa monarkian

Kuningas Charles on kuitenkin jo aloittanut monarkian uudistamisen, eikä äidin pitkä varjo Jaatisen näkemyksen mukaan pimennä pyrkimyksiä kokonaan.

– Charles ei tule saavuttamaan äitinsä suosiota, mutta hän on jo nyt onnistunut muuttamaan monarkian roolia osallistuvammaksi. Hän esimerkiksi ottaa kontaktia ja keskustelee kansalaistensa kanssa äitiään enemmän.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Charles vuonna 1969.

Inhotusta Camillasta on hiljalleen kasvanut hyväksytty hahmo Britanniassa. Hänen kansansuosionsa vahvistaa monarkiaa, uskovat asiantuntijat.

Keskustelulle voi ollakin tilausta, sillä BBC nostaa huhtikuun lopussa ilmestyneessä artikkelissaan esille uuden hallintokauden erityisen kipukohdan: yltäkylläisyyden.

– Kuninkaallisen perheen varallisuus aikana, jolloin elinkustannuspaineet ovat valtavat, on yksi tekijä, joka näyttää jakavan voimakkaasti eri ikäryhmiä.

Brittihovin varallisuudesta on vuosien varrella esitetty toinen toistaan hurjempia arvioita. Lopputulemia yhdistää konsensus vain siitä, että saarivaltion hallitsijasuku on yksi maailman varakkaimmista.

Hieman vasemmalle kallellaan oleva The Guardian -lehti on julkaissut kruunajaisten alla sarjan artikkeleita, joissa se kertoo paljastavansa kuninkaallisen perheen salailun raha-asioissa.

Artikkelisarjan Cost of The Crown (suom. Kruunun kustannukset) yksi puhuttavimmista osista koski kuninkaallisia testamentteja.

Siinä missä rahvaan testamenteista tulee Britannian lakien mukaan julkisia viimeistään perinnönjaon myötä, pysyvät kuninkaallisten testamentit lehden mukaan aina vain lukkojen takana.

Lue lisää: Näin Britannian kuninkaalliset salaavat rahansa – ikivanha perinne piilottaa satojen miljoonien edestä omaisuutta

Salattuina jossain päin Lontoota ovat edelleen muun muassa prinssi Philipin, kuningatar Elisabetin, prinsessa Margaretin sekä piilotusperinteen vuonna 1911 aloittaneen kuningatar Maryn viimeiset tahdot.

Tiedossa ei ole kuinka ahkera Guardianin lukija kuningas Charles on, mutta hovin sisäpiiristä on kruunajaisten alla kuultu, että hän aikoo karsia monarkian kuluja.

Jo aiemmin julkisuuteen tuli suunnitelma, jonka mukaan verovaroin tuettuja kuninkaallisen perheen jäseniä olisi jatkossa vähemmän.

Kuninkaan sisko, prinsessa Anne antoi aiheesta harvinaisen haastattelun kanadalaiselle CBC Newsille.

– Minun mielestäni se ei kuulostaa hyvältä idealta. En ole varma, mitä muuta voisimme tehdä, prinsessa sanoi.

Hän huomautti haastattelussa, että hovi oli erilainen silloin, kun supistamisesta puhuttiin ensimmäisen kerran. Sen jälkeen silmäluku on harventunut omalla painollaan.

Ensin Sussexin herttua prinssi Harry ja herttuatar Meghan ottivat hovista lähtöpassit keväällä 2020. Seksuaalirikoksista syytettyyn Jeffrey Epsteiniin yhdistetty prinssi Andrew taas joutui jättämään hovin saman vuoden toukokuussa.

Prinssi Andrew marraskuussa 2019.

Seuraavana vuonna hovin ylle alkoi kertyä kirjaimellisesti mustia pilviä.

Maaliskuussa 2021 prinssi Harry ja herttuatar Meghan antoivat sensaatiomaiseksi muuttuneen haastattelun Yhdysvalloissa Oprah Winfreylle. He väittivät hoviin kuuluvan henkilön pohtineen heidän poikansa Archien ihonväriä.

Rasismikortti alkoi viuhua välittömästi myös Britanniassa. Julkisuudessa arvuuteltiin kuumeisesti sitä, kuka brittihovissa olisi moisia saattanut pohtia.

Charlesin kerrottiin kuitenkin olleen ainoa perheenjäsen, joka oli ottanut yhteyttä Meghaniin Oprah-haastattelun jälkeen.

Oprah Winfrey haastatteli Harrya ja Meghania 2021.

Loppuvuodesta 2022 muodostui yksi hovin mustimmista vuosikymmeniin, kun kuningatar Elisabet kuoli 8. syyskuuta. Saarivaltioon laskeutui suruaika, mutta tulevalla kruununperillisellä oli murheita myös kuninkaallisen perheen pitämisessä koossa.

Urakkaa ei helpottanut tammikuussa ilmestynyt prinssi Harryn muistelmateos Spare (suom. Varamies), jossa herttua kertoo veljensä, prinssi Williamin väkivaltaisesta käytöksestä, herttuatar Catherinen ja herttuatar Meghanin riidoista sekä mustamaalaa isänsä puolisoa, kuningatar Camillaa.

Suruajan päätyttyä monarkian vastustus kotimaan syvissä riveissä alkoi näkyä kirjaimellisesti, kun kuningas Charles joutui kohtaamaan instituutiota vastustavien mielenosoittajien plakaatteja.

Kuningatar Elisabetin hautajaisia vietettiin 19. syyskuuta 2022.

Ihmiset osoittivat mieltä kuningashuonetta vastaan huhtikuussa 2023.

Charles tapasi kansaa kruunajaisten aattona Lontoossa.

BBC:n mukaan nuoret britit ovat kaikkein kriittisimpiä kuningashuonetta kohtaan. Asiantuntija Satu Jaatinen löytää syyn sille, miksi mielenosoituksia on alkanut näkyä vasta Elisabetin poismenon jälkeen.

– Perinnöllistä hallitsijan asemaa on vaikeaa perustella nuorille. Toisaalta mitä pidempään monarkki on tehnyt työtään, sitä enemmän heistä on pidetty, koska jatkuvuus on tuonut eroa vaihtuviin poliitikkoihin.

Lauantaina isänsä nousua maansa hallitsijaksi tulivat juhlistamaan molemmat pojat, prinssi William ja prinssi Harry.

Kaksikko ei ole tiettävästi tavannut sitten kuningatar Elisabetin hautajaisten viime syyskuussa eikä kummankaan uskottu odottavan jälleennäkemistä innolla.

Kotirintaman rakoilu on kuninkaalle kiusallista PR-tasolla, mutta koko imperiumin mittapuulla haasteet alkavat olla haudanvakavia.

Britannian paperilla johtaman Kansainyhteisön valtioita tarkoittava englannin kielen sana ”commonwealth” muodostuu sanoista ”common” ja ”wealth” - eli ”yhteinen” ja ”vauraus”.

Charles Keniassa 1971. Kenia on yksi Brittiläisen kansanyhteisön mahtimaita.

Brittiläisen kansanyhteisön kisat on yksi maailman isoimmista urheilutapahtumista. Charles tapasi Jamaikan urheilijoita viime kesänä Birminghamissa.

Puhuessaan Kansainyhteisön päivänä maaliskuussa, kuningas Charles yritti vedota juuri niihin.

– Liittolaisuutemme ei perustu vain yhteisille arvoille, vaan myös yhteiseen tarkoitukseen ja toimintaan.

Viime aikoina niin arvot, tarkoitus kuin toimintakin ovat kuitenkin kulkeneet eri suuntiin – ja vauraus keskittynyt monen mielestä vain Buckinghamin palatsiin.

– Olemme tienristeyksessä, Kathryn Nwajiaku-Dahou ajatushautomo ODI:stä kuvaili Sky Newsille.

Brittiläinen ODI on entinen Overseas Development Institute -ajatuspaja, joka on perustettu vuonna 1960 hautomaan maailmanlaajuisia asioita ja epäkohtia.

– Koronapandemia paljasti rokotteiden epätasa-arvon ja jätti katkeran maun moniin Kansainyhteisön jäsenvaltioihin. Lisäksi vallalla on tunne, että rikkaammat maat eivät maksa kohtuullista osuuttaan ilmastorahoituksesta.

– En usko, että Kansainyhteisö välttämättä säilyy todellisena, elävänä, merkityksellisenä kokonaisuutena, jos näitä rakenteellisia epäoikeudenmukaisuuksia ei lähdetä korjaamaan.

Charles on profiloitunut vahvaksi ilmastotaistelijaksi. 2019 hän piti puheen Netflixin Our Planet (Uskomaton planeettamme) -luontodokumenttisarjan ensi-iltajuhlassa.

Ilmasto-ongelmien ohella kuninkaalle aiheuttaa päänvaivaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Britannia on yksi Ukrainan vankkumattomista tukijoista, mutta imperiumin takapihan 56 jäsenestä vain viisi muuta maata on äänestänyt Venäjää vastaan YK:ssa.

Suurin osa kieltäytyy tukemasta pakotteita tai tuomitsemasta hyökkäystä. Intia on jopa solmimassa Venäjän kanssa vapaakauppasopimusta ja Etelä-Afrikka osallistui alkuvuodesta Venäjän ja Kiinan järjestämään sotaharjoitukseen.

Xi Jinpingin diktatuuri onkin vähintään Kremlin kokoinen kivi kuninkaan mokkasiinissa.

Charles jätti vuonna 2015 väliin juhlaillallisen, kun Xi oli valtiovierailulla Britanniassa, ja hänen aiempi näkemyksensä Kiinan johdosta ”kammottavina vanhoina vahanukkeina” sai monen arvioimaan, että Walesin prinssi halusi nöyryyttää kommunistijohtajaa.

Hovi kiisti tarkoituksellisuuden, mutta Charles on sen jälkeenkin tehnyt selväksi näkemyksensä Kiinan ihmisoikeustilanteesta.

Kuninkaana hän joutuu hankalaan välikäteen, sillä YK:ssa useimmat Kansainyhteisön maat ovat toistuvasti asettuneet Kiinan puolelle näissä kysymyksissä.

Xi Jinping vieraili Lontoossa 2015.

Lopulta kaiken takana on raha. Kolme vuosikymmentä sitten Britannian talous oli kaksi kertaa suurempi kuin Kiinan. Viime vuonna Kiinan bruttokansantuote oli saarivaltioon verrattuna kuusinkertainen.

Kansanyhteisön takapihalta katsottuna Kiina on Kruunuun verrattuna ylivertainen kauppakumppani ja aseiden toimittaja.

Lue lisää: Kommentti: Nähtiinkö tässä Britannian viimeiset kruunajaiset?

Pilvet saattavat jäädä roikkumaan imperiumin ylle, mutta Buckinghamin palatsin alueelle osuu myös auringonsäteitä.

Tuore dokumentti Charles: Uusi kuningas antaa parjatusta kuningatar Camillasta kuvan tärkeänä tekijänä Charlesin rinnalla.

Satu Jaatinen arvelee, että Camilla on hiljalleen hyväksytty laajemmin Britanniassa.

– Camillan suosio on noussut tasaisesti, koska pariskunta ilmiselvästi nauttii toistensa seurasta. Samoin Camillan työ kirjallisuuden edistäjänä ja perheväkivallan vastustajana on tuonut hänelle myös omaa suosiota.

Kuningas ja kuningatar saapuivat kruunajaisohjelmaan kuuluvaan puutarhajuhlaan Buckinghamin palatsiin keskiviikkona.

Jaatinen odottaa uudesta monarkiasta edeltäjiin verrattuna ”porvarillisempaa” ja ”maanläheisempää”.

Ainakaan kuninkaasta imperiumin vastaisku ei jää kiinni.

– Charlesista saadaan myös vastuuntuntoisesti työhönsä ja maahansa suhtautuva kuningas.