Prinssi Harry aiheuttaa päänvaivaa vain päiviä ennen Charlesin kruunajaisia – ”Kuin yrittäisi viestiä Marsiin”

Sussexin herttuan liikkeiden yksityiskohdat ovat jopa kruunajaisten järjestäjille täysi mysteeri.

Kuningas Charlesin kruunajaisiin on vain muutama päivä aikaa, mutta yhden osallistujan suunnitelman ovat edelleen täysi mysteeri.

Tuo mies on kuninkaan nuorempi poika eli prinssi Harry, joka on saapumassa huhuista huolimatta paikalle. Kruunajaisia järjestävät tahot ovat kuitenkin huolissaan siitä, että Sussexin herttuan kanssa keskusteleminen on tällä hetkellä lähes täysin mahdotonta, kertoo Daily Mail.

Lehden lähteiden mukaan järjestelijät eivät esimerkiksi tiedä prinssin saapumisaikaa, hänen majoitustaan tai paluuaikatauluaan. Tiedossa ei myöskään ole, onko Harry tyytyväinen esimerkiksi istumapaikkaansa Westminster Abbeyssa.

– Hän ei ole vastannut millään muulla tavalla kuin ”kuittaamme sähköpostinne saapuneeksi” -tyylisesti. Tämä on kuin yrittäisi viestiä Marsiin, eräs lähde tuskaili.

Harry saapuu kruunajaisiin yksin, sillä Meghan jää Yhdysvaltoihin pariskunnan syntymäpäivää viettävän Archie-pojan tykö.

Lähestyvistä kruunajaisista huolimatta Harry on aina viime päiviin asti jatkanut sukunsa sättimistä.

Vasta viime viikolla hän väitti eräässä oikeuskäsittelyssä, että hänen isänsä sekä kuningatar Camilla olisivat olleet jollain tavalla osallisia puhelinhakkeroinnin peittelyyn. Harryn kuvailemasta hakkerointitapauksesta on reilusti yli vuosikymmen aikaa ja se lopulta johti hakkerointiin syyllistyneen News of the World -lehden lakkauttamiseen.

Harry itse väittää joutuneensa hakkeroinnin uhriksi, mutta toistaiseksi tapausta käsittelevä tuomioistuin ei ole samaa mieltä prinssin kanssa. Daily Mailin lähteet uskovat, että radiohiljaisuus sekä tämä meneillään oleva oikeuskäsittely ovat osa strategiaa, jossa prinssi haluaa pakottaa kaikki arvailemaan hänen seuraavia liikkeitään.

Kruunajaisvierailun yksityiskohtien epävarmuudesta huolimatta yhdestä asiasta vaikutetaan olevan edelleen yksimielisiä: Harryn visiitti Englantiin jää mahdollisimman lyhyeksi.

– Oletus tällä hetkellä se, että jos hän saapuu paikalle, hän voi tulla paikalle yksityiskoneella lauantaina ja lähteä kotiin jo samana iltapäivänä, eräs lähde kertoo.