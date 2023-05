Lehtiväite: Prinssi William aikoo esiintyä omassa tv-sarjassa

Walesin prinssi aikoo päästää kamerat lähelleen, mutta hakee väitetysti täysin veljestään eroavaa julkisuutta.

Prinssi William aikoo the Sunin mukaan esiintyä tv-sarjassa. Prinsessa Catherinen esiintymisestä ei toistaiseksi tiedetä vielä mitään.

Walesin prinssi William aikoo esiintyä tosi-tv-henkisessä dokumentissa, joka seuraa prinssin arkea hyvin intiimisti, kertoo The Sun.

Lehden lähteiden mukaan tuleva kuningas on kutsunut ITV-kanavan kamerat mukaansa matkalle ympäri Britanniaa. 40-vuotiaan Williamin edustusreissu on osa hanketta, jonka tavoite on vähentää kodittomuutta.

ITV:n johto väitetysti toivoo, että sarjaa alettaisiin esittää tulevana kesänä ja että se menestyisi tarpeeksi jatko-osia varten. Sunin lähde kanavan sisällä huomauttaa, että sarjan toteutuessa se olisi ennennäkemätön tuotos.

– Lähtökohtaisesti kuningasperheen jäsenien lähelle on hyvin vaikeaa päästä ja kanssakäymisiä heidän kanssaan kontrolloidaan täysin, mutta William haluaa selvästi muuttaa tätä, lähde sanoo.

– Hän haluaa tuoda huomiota työlleen, ennen kaikkea tässä kodittomuusprojektissa, joka oli aiheena hänen äitinsä sydäntä lähellä, sekä lähentyä kansan kanssa. Hän tietää erittäin hyvin sen, miten tärkeää monarkialle on muodostaa modernimpi suhde Britannian kansaan.

Prinssi William ei ole kiinnostunut veljensä tyylisestä kohujulkisuudesta.

Mikäli lehden tiedot pitävät paikkansa, olisi Williamia seuraava sarja huomattavan erilainen hänen veljensä Harryn tv-esiintymisiin.

Lähdettyään Yhdysvaltoihin vuonna 2020 Sussexin herttua on ollut yleinen näky erinäisissä kohuhaastatteluissa. Tämä on odotetusti tuonut kuningas Charlesin nuoremmalle pojalle hurjan määrän julkisuutta, mutta ei sellaista, mistä Buckinghamin palatsissa oltaisiin mielissään.

Harry ja hänen vaimonsa Meghan saivat esimerkiksi oman Netflix-dokumenttisarjan ja hiljattain julkaistiin myös herttuan elämänkertateos Spare. Molemmissa näissä Harry sätti perhettään sekä laukoi rajuinkin sanankääntein erinäisiä syytöksiä kuninkaallista sukuaan kohtaan. Kuten arvata saattaa, kohuilta ei säästytty.