Prinssi Williamilta ja prinsessa Catherinelta poikkeuksellinen ele – lemmekäs kuva julki

Prinssi William ja prinsessa Catherine avioituivat 29. huhtikuuta 2011.

Walesin prinssipari prinssi William ja prinsessa Catherine juhlivat tänään lauantaina hääpäiväänsä. 12 vuotta sitten avioituneen parin juhlapäivän kunniaksi hovi julkaisi ennennäkemättömän kuvan Walesin prinssistä ja prinsessasta.

Kuvassa pari poseeraa pyörien selässä rentoihin vaatteisiin pukeutuneena. Parilta nähdään hyvin harvoin julkisia hellyydenosoituksia, mutta hääpäiväpotretissaan he ovat asettaneet hempeästi kätensä toistensa ympärille.

– 12 vuotta, kuvan oheen on ytimekkäästi kirjoitettu sydänemojin kera.

Kuvan on ottanut valokuvaaja Matt Porteous, joka on aiemmin kuvannut paria muun muassa kun he vierailivat viime vuonna Karibialla.

Lemmekäs kuva on kerännyt valtavan määrän onnitteluja parin Instagramissa. Kommentoissa ihastellaan, kuinka onnellisilta pari kuvassa vaikuttaa. Myös harvinainen julkinen hellyydenosoitus on kerännyt kommentteja.

– Kuinka ihana kuva! Toivon teille monia onnellisia vuosia yhdessä.

– Olette niin suloisia yhdessä!

– Ihanaa vuosipäivää, toivottavasti teillä on mahtava hääpäivä.

– Onko häistänne jo 12 vuotta? Olen tulossa vanhaksi. Mitä kaikkea olette saavuttaneet! Teillä on kolme upeaa lasta ja ihmiset ympäri maailmaa ihailevat teitä, Instagramissa herkistellään.

Walesin prinssipari kuvattuna lastensa prinssi Georgen, prinsessa Charlotten ja prinssi Louisin kanssa pääsiäisenä.

Catherinen ja Williamin onnelliselta vaikuttava avioliitto on epäonnisista rakkauksista tunnetussa perheessä melkoinen harvinaisuus. Suhde alkoi tunnetusti 2000-luvun alussa St. Andrew’sin yliopistossa Skotlannissa, jossa pari päätyi samaan kaveriporukkaan ja kämppäkavereiksi.

– Kun tapasin Katen ensimmäistä kertaa, tiesin että hänessä oli jotain erityistä ja ehkä jotain josta halusin päästä selville. Päädyimme ystävystymään ja se oli hyvä pohja. Ajattelen nyt, että ystävyys on valtava etu. Ja siitä se sitten jatkui, William kuvasi kihlajaishaastattelussa.

Kuninkaallisasiantuntija ja elämäkerturi Andrew Morton on väittänyt, että parin suhteeseen ei alussa yleisesti juuri uskottu.

– Kukaan ei ajatellut hetkeäkään, että yliopistoromanssi jatkuisi valmistumisen jälkeen, samalla tavalla kuin monet opiskeluaikojen suhteet hajoavat etäisyyden tai työkiireiden takia. Yliopiston jälkeen William hoiti kaikenlaisia töitä oppiakseen jonain päivänä hallitsemastaan Britanniasta. Catherine jäi omille teilleen, mutta hän selviytyi.

Lontoon kalliissa yökerhoissa viihtynyt pari erosi muutamiksi kuukausiksi vuonna 2007, mutta palasi pian yhteen.

– Olimme hyvin nuoria, olimme yliopistossa ja me molemmat etsimme itseämme ja olimme eri ihmisiä, William pohti kihlajaishaastattelussa.

– Siihen aikaan en ollut kovin iloinen tapahtuneesta, mutta se teki minusta vahvemman ja opin itsestäni asioita, joita en ollut tajunnut. Nuorena suhteessa oleminen voi olla hyvin kuluttavaa, Catherine jatkoi.

Pariskunnalla oli onnekseen alusta asti merkittävä tuki: kuningatar Elisabetin kerrotaan ihailleen sitä, että Catherine piti Williamista tämän itsensä vuoksi, ei vain tittelin.

– Kuningatar oli lähes villinä pojanpoikansa hääpäivänä. Erään vieraan mukaan hän melkeinpä hypähteli ilosta ja oli riemuissaan siitä, miten hurmaantunut kansa oli vastanaineista. Hänestä tuntui, että perheen ja hovin tulevaisuus oli nyt turvattu. Kansanjoukot ihailivat pitkästä aikaa monarkiaa, Morton kirjoittaa The Queen -kirjassaan.

Prinssi William on sanonut prinsessa Catherinen olevan häntä kärsivällisempi. Hovin sisäpiiristä on kerrottu, että pari ottaa välillä tulisestikin yhteen.

Edustustilaisuuksissa varsin terävää huumoria viljelevän parin piikittelyistä on selvinnyt lisäksi, että Williamilla on paha tapa syödä pitsaa sohvalla ja hän on perso suklaalle. Vaimo Catherine on puolestaan saanut osakseen kuittailua jatkuvasta vauvakuumeesta ja kurjasta ruuanlaittotaidostaan.

Ulospäin usein vakavan ja vastuuntuntoisen Williamin kerrotaan olevan todellisuudessa äkkipikainen ja helposti hiiltyvä.

Toimittaja Robert Jobson kuvasi Williamia huhtikuussa 2022 ”melkoiseksi huutajaksi”, jonka mielialoja työntekijät joutuvat kuulostelemaan.

Kuninkaallislähteiden mukaan prinssillä on taipumus polttaa päreensä turhautuessaan ja perheeseen liittyvissä ongelmissa. Myös isä Charles on kertonut joskus olevan vaikeuksissa poikiensa tunteiden kanssa.

Hovin työntekijät juoruavat Catherinen ja Williamin ottavan siis välillä tulisestikin yhteen.

– Voidaan sanoa, että herttua ja herttuatar antavat kyllä molemmat tulla, jos erimielisyydet menevät siihen pisteeseen. Mutta he tuntevat toisensa niin hyvin, että se on yleensä nopeasti ohi. Ja kaiken kaikkiaan Catherinella on erittäin suuri rauhoittava vaikutus häneen, Jobson on kertonut.

– Vaimoni on superkärsivällinen, William itse kuvaili BBC:n radio-ohjelmassa puhuessaan perheen korona-ajan etäkoulunkäynnistä ja lisäsi oman pinnansa olevan ”lyhyempi kuin olisi kuvitellut”.