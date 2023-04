Catherinen ja 1-vuotiaan Daniel-vauvan vekkuli tapaaminen tallentui videolle – prinsessan reaktio riemastuttaa somessa

Walesissa vieraillut prinsessa Catherine hurmasi yleisön.

Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine ovat viettäneet viime päivät Walesissa. Vierailu on noussut otsikoihin Britanniassa prinssiparin rennon esiintymisen ansiosta. Pari on kiertänyt ympäri Walesia ja jutustellut niitä näitä heitä tapaamaan tulleiden ihmisten kanssa.

Hovi on tiedottanut parin haluavan tutustua kaksi päivää kestävän vierailullaan paremmin Walesiin ja paikallisien yhteisöjen toimintaan.

William ja Catherine ovatkin päässeet vierailullaan tapaamaan ihmisiä ympäri Walesia. Dowlaisin rugbykerhossa nähtiin melkoinen yllätys, kun parivaljakko ilmestyi tapaamaan Central Beaconsin vuoripelastajia 22 pizzalaatikon kanssa.

William ja Catherine kantoivat osan pizzalaatikoista omin käsin.

Sosiaalisessa mediassa on riemastuttanut myös video prinsessa Catherinen ja 1-vuotiaan Daniel-pojan kohtaamisesta.

Aberfanissa vieraillut Walesin prinssipari tervehti yleisöä ja Catherinen huomio kiinnittyi paikalle saapuneeseen naiseen ja hänen sylissään olleeseen vauvaan.

ITV kertoo Catherinen astelleen äidin ja vauvan luo. Tuolloin vuoden vanhan Daniel nappasi kiinni prinsessan mustasta käsilaukusta, eikä suostunut antamaan uutta aarrettaan takaisin.

Vekkuli Daniel-vauva sai prinsessa Catherinen käsilaukun.

ITV kertoo prinsessan riemastuneen uteliaasta pienokaisesta ja nauraneen hersyvästi tilanteelle.

– Hän voi leikkiä laukulla, haen sen myöhemmin! prinsessa huikkasi äidille ja jätti Mulberry-merkkisen käsilaukkunsa Daniel-pojan tutkittavaksi.

Pienokaisen äiti, Lucy, sanoo ITV:lle prinsessan selvästi tienneen omasta kokemuksestaan, että pikkulasten kanssa eteen voi tulla yllättäviä tilanteita.

– Daniel varasti prinsessan käsilaukun. Hän ihastui laukkuun ja prinsessa antoi pojan leikkiä sillä.

– Olen ihan sanaton. Tämä oli kuitenkin tyypillistä Danielia. Hän on melkoinen hurrikaani, joten en olisi odottanut häneltä mitään vähempää, Lucy sanoo ITV:lle.

Daniel-pojan äiti kertoo ITV:lle kohtaamisen olleen ikimuistoinen.

Prinsessan reaktio yllättävään tilanteeseen ja tapa, jolla hän jutusteli äidin ja vauvan kanssa on ihastuttanut sosiaalisessa mediassa.

– Ihana Catherine! Hän on kuin kuka tahansa äiti juttelemassa toiselle äidille, Twitterissä ihaillaan.

Downlaisissa vieraillessaan hyväntuulinen Catherine jutusteli niitä näitä paikalle tulleiden ihmisten kanssa ja lausui jopa muutaman sanan puolisonsa prinssi Williamin edesmenneestä äidistä, prinsessa Dianasta. Brittilehdet huomauttavat, että kyseessä on erittäin harvinainen tilanne, sillä Catherine on harvakseltaan puhunut Dianasta.

Prinssi William ja herttuatar Catherine halusivat Walesin-vierailullaan tutustua paikallisten yhteisöjen toimintaan.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt myös video, jossa Catherinelta ilmeisesti kysytään hänen vasemmassa nimettömässä kimmeltävästä safiirisormuksesta, joka kuului prinsessa Dianalle. Prinssi William kosi Catherinea sormuksella 2010.

– Se on sama sormus, Catherine sanoi ja viittasi siihen, että kyseessä on juurikin Dianalle kuulunut sormus.

Catherine paljasti, ettei sormuksen kokoa tarvinnut pienentää tai suurentaa, sillä hänen ja Dianan koko on sama.

– Ja sormus on tismalleen samankokoinen. Sormus on hyvin erityinen. On suuri kunnia, että voin käyttää sitä, Catherine sanoi.

– Hän (Diana) olisi ollut uskomattoman upea isoäiti. Kaipaamme häntä joka päivä.