Tällaisia rooleja Charlesin kruunajaisvierailla on – mukana legendaarinen tv-tähti

Kruunajaisiin osallistuu myös mies, jonka suku on edustanut kruunajaisjuhlissa liki tuhannen vuoden ajan.

Kuningas Charles on julkistanut listan ihmisistä, joilla tulee olemaan hänen tulevissa kruunajaisissaan tärkeä rooli.

Mirror ja The Sun uutisoivat, että kuningas korostaa kruunajaisissaan monimuotoisuutta. Mukana on siis entistä enemmän eri etnisyyksien ja sukupuolten edustajia.

Valtikkaa kantaa Britanniassa legendaarisessa maineessa oleva lastenohjelmien kasvo, trinidadilais-brittiläinen paronitar Floella Benjamin. Valtakunnanomenaa kantaa puolestaan sairaanhoidon emeritaprofessori Dame Elizabeth Anionwu.

Molemmat on hiljattain nimitetty kuningatar Elisabetin Kunniaritarikuntaan.

– Minulle on kunnia ja etuoikeus olla mukana historiallisessa kruunajaisseremoniassa, Benjamin kertoo.

– Koen hyvin symboliseksi, että minut on valittu kantamaan hallitsijan kyyhkysvaltikkaa. Se edustaa yhdenvertaisuutta ja armoa – kaikkea, minkä puolesta toimin. Ele kertoo siitä, että monimuotoisuus ja inkluusio on huomioitu.

Kuninkaallisen laivaston aliupseeri Amy Taylorista tulee puolestaan ensimmäinen nainen, joka kantaa seremoniassa yhtä jalokivillä koristelluista miekoista.

Prinsessa Anne nähdään kuninkaan henkivartijan roolissa. Hän tulee ratsastamaan kuningasparin perässä kruunajaiskulkuetta

Kulkuetta johtavan kunniaryhmän jäsenenä nähdään taasen Westminsterin herttua Hugh Grosvenor. Wellingtonin herttua Arthur Charles Valerian Wellesney tulee kantamaan kuningatar Marian kruunua.

Näyttelijä Delaval Astley kantaa kuninkaan kannuksia. Hän on myös 23:s Hastingsin paroni.

Eräs seremonian kiinnostava vieras on kuninkaallista lippua kantava Francis Dymoke. Hän on sukunsa 34:s edustaja erinäisissä kruunajaisissa. Ensimmäisen kerran Dymoken suvun edustaja oli läsnä Vilhelm I:n eli Vilhelm Valloittajan kruunajaisissa liki 1 000 vuotta sitten.

Dymoken suvulla on ollut keskiajalta lähtien hallussaan kuninkaan tai kuningattaren mestarin titteli.