Paljastuiko hovin salainen suunnitelma? Näin mittaamattoman arvokkaita aarteita suojellaan kruunajaisissa

Lontoossa valmistellaan lehtiväitteiden mukaan Tower of London -nimistä salaista operaatiota.

Kuningas Charlesin kruunajaisiin on enää reilu viikko aikaa. Charles kruunataan lauantaina 6.5. Westminster Abbeyssa mahtipontisessa seremoniassa, jossa yleisö pääsee näkemään myös brittihovin mittaamattoman arvokkaat kruununjalokivet.

Kruunajaisissa nähdään muun muassa 1660-luvulta periytyvä Pyhän Edvardin kruunu, joka valmistettiin aikanaan Kaarle II:n kruunajaisiin, sekä Imperial State Crown, jossa säihkyy pala eräästä maailman tunnetuimmista timanteista, Afrikan tähtenä tunnetusta Cullinan-timantista.

Yleisölle ne ovat olleet nähtävillä Tower of Londonissa, mutta niitä on käytetty kokonaisuudessaan edellisen kerran 70 vuotta sitten, Charlesin äidin kuningatar Elisabetin kruunajaisissa.

Mirror-lehti kertoo, että turvatoimet kuninkaan kruunajaisissa ovat ennennäkemättömät juuri sen takia, että kruununjalokivet kuljetetaan Tower of Londonista Wetminster Abbeyyn.

Lehden tietojen mukaan hovin aarteita varjellaan kaikin mahdollisin keinoin ja viranomaiset ovat olleet huolissaan siitä, että kruununjalokivet yritetään varastaa kruunajaisten aikana.

Mirrorin tietojen mukaan kuninkaan ja kruununjalokivien turvallisuuden takaamiseksi on käynnistetty salamyhkäinen operaatio nimeltään Tower of London.

Lehden sisäpiirilähteet kuvailevat, että Lontoon kaduilla nähdään kruunajaispäivänä niin sotilaita kuin poliisejakin, katoilla päivystävistä tarkka-ampujista puhumattakaan.

– Operaatio on valtavan suuri ja verrattavissa kuningatar Elisabetin hautajaisten turvajärjestelyihin. Kyseessä on yksi aikamme suurimmista tapahtumista, hovin sisäpiiristä kerrotaan lehdelle.

Imperial State Crown on Britannian kruununjalokivistä kenties kaikkein tunnetuin. Se asetettiin kuningatar Elisabetin hautajaissa hänen arkkunsa päälle.

Mirrorin tietojen mukaan Britannian salaisen palvelun M15-osasto ja Met Police ovat valmistautuneet yhdessä tuumin Tower of London -operaatioon.

Kuningas Charles ei ole saanut ennen kruunajaisia harjoitella seremoniaa oikeilla kruununjalokivillä, vaan brittilehtien mukaan hän ja kuningatar Camilla ovat käyttäneet harjoituksissa kruununjalokivistä tehtyjä kopioita. Niitä samoja kopioita esimerkiksi Charlesin isoisä, kuningas Yrjö VI käytti harjoitellessaan omia kruunajaisiaan varten vuonna 1936.

Mirrorin mukaan Tower of London ei ole ainoa salainen operaatio, joka on parhaillaan käynnissä Britanniassa. Päänvaivaa hoville ja poliisille on tuottanut myös se, miten kruunajaisissa käytettävä satoja vuosia vanha Stone of Destiny kuljetetaan Edingburghista Westminster Abbeyyn. Kruunajaistuolin alle aseteltavaa Stone of Destinya on perinteisesti käytetty Skotlannin hallitsijan kruunajaisissa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta 27 vuoteen kun kiveä siirretään. Britannian silloinen pääministeri John Major palautti historiallisen Stone of Destinyn kotiin Skotlantiin 1996. Sitä ennen se oli ollut Englannin maaperällä 700 vuoden ajan.

152 kiloa painava Stone of Destiny kuljetetaan kruunajaisiin Skotlannista.

Sitä ennen Stone of Destiny tosin käväisi pikavisiitillä Skotlannissa 1950, kun skotlantilaiset opiskelijat varastivat kiven Westminster Abbeysta ja piilottivat sen Skotlantiin. Kivi palautettiin Westminster Abbeyyn neljän kuukauden seikkailun jälkeen.