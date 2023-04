Shokkipaljastus: Prinssi William vastaanotti mediamiljardööriltä kaikessa hiljaisuudessa ”suuren summan rahaa”

Prinssi maksettiin hiljaiseksi liittyen taannoiseen salakuunteluskandaaliin.

Mediamiljardööri Rupert Murdochin yhtiö News Group Newspapers (NGN) maksoi prinssi Williamille ”suuren summan rahaa” sovitellakseen salakuuntelukanteen.

Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Walesin prinssi maksettiin hiljaiseksi vuonna 2020 sen jälkeen, kun tämä oli nostanut kanteen Murdochin yhtiön omistamia The Sun ja News of the World -lehtiä vastaan.

Asiakirjat tulivat tietoon Williamin veljen prinssi Harryn kautta. Hän on käynyt aiemmin omaa oikeustaistoaan Associated Newspapers -kustantajaa vastaan, ja nyt hän on aloittanut siirtänyt hyökkäyksensä myös Murdochin imperiumin suuntaan.

Prinssi Harry on viime aikoina käynyt Lontoossa oikeutta useita brittilehtiä vastaan.

Harry syyttää lehtiä salakuuntelusta. Hänen mukaansa lehdet ovat tunkeutuneet hänen henkilökohtaisiin puhelinkeskusteluihinsa ja onkineet häneltä arkaluontoisia tietoja, kuten herttuatar Meghanin henkilötunnuksen, Reuters kertoo.

NGN-konserni vaatii kanteensa hylkäämistä väittäen, että Harryn olisi pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin aikaisemmin aikaisemmin. News of the World -lehti lakkautettiin salakuuntelukohun seurauksena vuonna 2011, ja sen myötä useampi lehden toimittaja joutui vankilaan salakuuntelun takia.

Skandaalissa ei kuitenkaan ollut mukana The Sunin toimittajia, konserni väittää.

Samalla NGN vihjaa, että Harryn olisi tullut toimia kuin William – eli hänen olisi pitänyt olla viemättä asiaa julkisuuteen.

– Hänen kuninkaallinen korkeutensa prinssi William, on hiljattain kulissien takana sopinut NGN:ää vastaan nostamansa kanteen suurta rahasummaa vastaan, oikeusasiakirjassa todetaan.

Rupert Murroch omistaa myös mm. amerikkalaisen Fox-tv-kanavan, joka on niin ikään ollut viime aikoina oikeudessa disinformaation levittämistä.

Asiakirjassa siteerataan myös Harryn todistajanlausuntoa, jossa prinssi sanoi, että sopimus tehtiin maineenhallinnallisista syistä.

Tällöin hovin edustajat saattoivat välttää ”tilanteen, jossa kuninkaallisen perheen jäsenen pitäisi istua todistajanaitiossa ja kertoa yksityisten ja erittäin arkaluonteisten ääniviestien yksityiskohdat”.

Menettely juontuu 1990-luvulta, jolloin hovia ravisteli salakuunteluskandaali, jossa kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan intiimit puhelinkeskustelut vuotivat julkisuuteen. Tuolloin Charles oli vielä naimisissa Harryn ja Williamin äidin prinsessa Dianan kanssa.

Asiakirjoista käy kuitenkin ilmi myös se, että Harryn toiminnalla on ollut edesmenneen kuningatar Elisabetin siunaus.

Prinssin isoäiti oli ollut mukana salakuuntelua koskevissa keskusteluissa vuonna 2017 ja antanut Harrylle luvan ryhtyä toimenpiteisiin,

Osana kronologiaa, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti palatsin ja NGN:n välisestä kirjeenvaihdosta, asiakirjassa sanottiin, että Harryn isoäiti, edesmennyt kuningatar Elisabet, oli ollut mukana keskusteluissa ja oli vuonna 2017 antanut Harrylle luvan jatkaa asian käsittelyä.