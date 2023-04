Pystyvätkö eripuraiset prinssit William ja Harry unohtamaan kiistansa isänsä tähtihetkellä?

Kun hän oli muutaman kerran vaientanut minut, aloimme nälviä toisiamme, sanoa juuri sitä samaa, mitä olimme sanoneet monta kuukautta – monta vuotta. Sananvaihto meni niin kiivaaksi, että lopulta isä nosti kätensä. Nyt riittää!

Hän seisoi välissämme, katseli ylös punaisina hehkuviin kasvoihimme. Pojat, minä pyydän – älkää tehkö viimeisistä vuosistani kärsimystä.

Tällä kiivaalla kuvauksella prinssi Harry aloitti tammikuussa julkaistun kohukirjansa Varamies. Isä on tietenkin tässä kuvauksessa kuningas Charles, pojat William ja Harry. Tapahtumapaikka Frogmoren puutarha Windsorin mailla isoisä Philipin hautajaisten jälkeen huhtikuussa 2021.

Isä-Charlesin pyyntö kaikui kuuroille korville. Veljesten välit ovat - jos mahdollista - nyt vieläkin huonommat. Ensi viikolla kaksikon oletettavasti hyytävä kohtaaminen uhkaa pahimmillaan varastaa huomion Charlesin elämän tärkeimmästä ja kauan odottamasta hetkestä.

Prinssien tyylinäyte Cirencesterin pooloklubilla vuodelta 2001.

Veljeksillä oli hymy herkässä joulupäivänä 2003.

Kirjan julkaisun yhteydessä antamassaan haastattelussa Harry vakuutti luottotoimittajalleen Tom Bradbylle, että ”haluaisi isänsä takaisin ja haluaisi veljensä takaisin”. Mitään ulospäin näkyviä merkkejä veljesten sovinnonhalusta ei kuitenkaan ole nähty.

– Asiat ovat hyvin jännittyneet, sisäpiirilähde totesi huhtikuun lopussa People-lehdelle lisäten, että veljekset eivät tällä hetkellä puhu toisilleen.

– En usko, että kruunajaisia ja kunnon keskustelua (veljesten välillä) pystyy yhdistämään, sama lähde jatkoi.

Mistä kaikki siis oikein lähti? Veljekset tunnettiin läheisenä kaksikkona, joita yhdisti Diana-äidin kuoleman jaettu trauma. Elämäkerrassaan Harry paljasti tunteneensa olleen ikuinen kakkonen jo pienenä, mutta todellisen alkusysäyksensä nyt jo ikuiselta tuntuva välirikko sai mitä ilmeisimmin loppuvuonna 2018. Tuolloin alkoi liikkua epämääräisiä huhuja siitä, että puolisot prinsessa Catherine ja herttuatar Meghan eivät tulisi toimeen keskenään.

Vielä helmikuussa 2018 naureskellut nelikko ehti saada lempinimen Fab Four ennen kuin kaikki hajosi.

Kuninkaallista kirkkokävelyä jouluna 2018 havainnoineet väittivät Williamin toistuvasti vältelleen puhumasta Meghanille.

Pian kuninkaallistoimittaja Katie Nicholl pudotti uutispommin paljastamalla, että todellisuudessa kyse on nimenomaan veljesten väleistä, joihin Meghan kylläkin erottamattomasti liittyi. William epäili alusta asti Harryn ja Meghanin nopeasti edennyttä suhdetta ja Harry puolestaan oli loukkaantunut siitä, että William ei toivottanut tuoretta vaimoa innokkaasti perheeseen.

Huhuja ongelmista pyrittiin lepyttämään erilaisia yhteisillä esiintymisillä ja vierailuilla, kunnes Harry loppuvuonna 2019 antoi Afrikan-vierailullaan kuuluisan haastattelun, jossa hän vaikutti tunnustavan ongelmat ja kuvasi veljesten ”kulkevan eri polkuja”. Samassa yhteydessä vaimo Meghan kertoi kameroille kyyneleitä niellen, kuinka vaikeaa hänellä on ollut.

Jo seuraavan vuoden alussa pari teki äkkilähdön hovin tehtävistä ja muutti valtameren taakse ilmeisesti yllättäen Williamin päätöksellään.

Catherine ja Harry edustivat kahdestaan rennon hyväntuulisina huhtikuussa 2019.

Tässä vaiheessa ei tiedetty sitä, minkä Harry kertoo elämäkertansa kenties kohauttavimmassa kohdassa. Sen mukaan tilanne kärjistyi väkivaltaan asti vuonna 2019, kun William saapui Harryn kotiin puhdistamaan ilmaa. Aiheena oli tälläkin kertaa Meghan, jonka William syytti kohtelevan työntekijöitä huonosti ja käyttäytyvän tylysti. Sitten isoveljellä napsahti.

Hän pani lasin pois, haukkui minua vielä yhdellä nimellä ja kävi sitten kimppuun. Kaikki tapahtui nopeasti. Todella nopeasti. Hän tarttui minua kauluksesta niin, että kaulaketjuni katkesi, ja paiskasi minut lattiaan. Kaaduin koirankuppiin, joka murtui ja viilsi selkäni haavoille. Makasin siinä hetken huumaantuneena, nousin sitten ja käskin hänen lähteä.

Samalla kun Harry on vuodattanut kaikki katkerat tuntonsa julkisuuteen, William on päättänyt olla täysin hiljaa.

Hovin perinteistä vaikenemisen perinnettä noudattava William ei missään vaiheessa ole kommentoinut veljesten välejä saati kirjan paljastuksia ja yksinkertaisesti ohittanut kaikki siihen liittyvät kysymykset. Sisäpiirilähteestä riippuen William on kuitenkin ollut paljastuksista ”aivan kauhuissaan”, ”murtunut” ja ”poissa tolaltaan”.

– William on yhä suuttunut Harryn kirjasta. Hän kokee tulleensa kirjan myötä petetyksi, eikä ole siksi kiinnostunut kommunikoimaan Harryn kanssa ennen kruunajaisia, lähde totesi Entertainment Tonight -sivustolle kruunajaisten alla.

Dianan patsaan paljastustilaisuudessa kesällä 2021 veljekset joutuivat edustamaan yhdessä. Tilaisuus pidettiin tiiviinä.

On varmaa, että Harryn käytöstä ja veljesten kanssakäymistä vahditaan kruunajaisissa haukan lailla. Asia, jonka koko maailman silmät todistavat, on Harryn istumapaikka Westminster Abbeyn kruunajaiskirkossa ja se kertoo paljon. Huhujen mukaan paikasta käytiin pitkään ja hartaasti kirjeenvaihtoa ennen kuin prinssi vahvisti tulonsa.

Prinsessa Dianan entinen hovimestari Paul Burrell laukoi alkuviikosta varmana tietonaan GB Newsille, että Harry heivattaisiin vasta kymmenenteen riviin kauas häntä inhoavista sukulaisista ja etenkin Williamista.

Toisten lähteiden mukaan Harrylla tulee kuin tuleekin olemaan kirkossa paraatipaikka, onhan hän hallitsijan poika ja Charles haluaa osoittaa todeksi vakuuttelunsa siitä, että rakastaa molempia lapsiaan. Sen sijaan hovin parveketervehdykseen Harrylla ei ole asiaa ja hänen odotetaankin poistuvan kruunajaisista vähin äänin jo pian seremonian jälkeen.

– Kuningas on tehnyt selväksi, keiden hän haluaa edustavan kuningashuonetta. Kruunajaisissa ei tunteilla, se on valtiollinen tilaisuus, eikä perhetilaisuus. On sopivaa, että vain työtä tekevät kuninkaalliset osallistuvat kruunajaisten huipentumaan, hovin sisäpiiristä kerrottiin Mirrorille.

Catherine, William, Harry ja Meghan yllättivät yhteisellä näyttäytymisellä kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen viime syyskuussa. Heränneet toiveet sovusta jouduttiin kuitenkin pian hautaamaan.

Yksityiskohdilla on merkitystä, ja perhe tietää niin tv-katsojien kuin lehdistönkin vahtivan tarkasti jokaista otsan kurtistusta ja mulkaisua. Kuningatar Elisabetin hautajaisissa epäonninen kynttilän sijainti aiheutti sosiaalisessa mediassa mylläkän, kun katsojat epäilivät, että se oli tahallaan asetettu peittämään herttuatar Meghanin kasvot lähetyksestä.

– Hyvin moni sukulainen haluaa jättää Harryn täysin huomiotta. Yksi sanoi toivovansa, että heidät (Harry ja Meghan) istutetaan Islantiin, Daily Mail siteerasi nimetöntä perheystävää.

Kommentin jälkeen selvisi, että prinssi saapuisi yksin eikä herttuattaren läsnäolosta tarvitsisi huolehtia.

Harryn tiedetään olevan perheestä väleissä ennen kaikkea muutaman serkkunsa kanssa. Yksi läheisimmistä on Andrew’n tytär prinsessa Eugenie, joka on vieraillut Harryn luona myös Kaliforniassa. Williamille läheiset prinsessa Annen lapset Zara Tindall ja Peter Phillips ovat hekin tiettävästi väleissä myös Harryyn.

Sopuisa Peter-serkku värvättiin isoisä Philipin hautajaisissa puskuriksi veljesten väliin. Kruunajaisissa saatetaan nähdä vastaavia järjestelyjä.

Jälkimmäinen sai, huhujen mukaan Williamin pyynnöstä, prinssi Philipin hautajaisissa poikkeuksellisen roolin niin sanottuna puskurikuninkaallisena, sillä hänet sijoitettiin kävelemään Williamin ja Harryn väliin hautajaiskulkueessa. Samanlaisen roolin on veikattu toistuvan myös nyt.

On uumoiltu, että kruunajaisvierailun yhteydessä Harry viettäisi kenties viimeistä kertaa yötä aiemmin mainitussa Frogmoressa, joka toimi Harryn ja Meghanin viimeisenä Britannian-kotina ja jonka kuningatar Elisabet heille lahjoitti.

Maaliskuun alussa parin edustaja kertoi, että hovi on pyytänyt paria lopullisesti keräämään tavaransa Windsorin linnan mailla sijaitsevasta talosta. Uudeksi asukkaaksi on joidenkin tietojen mukaan tulossa toinen perheen musta lammas, prinssi Andrew.

