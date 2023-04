Williamin ja Harryn tulevasta kohtaamisesta povataan hyytävää – hovilähde: yksi haluaisi hieroa sovintoa, toista ”ei kiinnosta”

Prinssi Williamia ei kiinnosta jutella veljensä kanssa, kertovat lähteet.

Kuningas Charlesin kruunajaisjuhlat ovat alle parin viikon päässä.

Isänsä nousua maansa hallitsijaksi tulevat juhlistamaan myös prinssi William ja hänen kohuissa marinoitunut veljensä prinssi Harry.

Kaksikko ei ole tiettävästi tavannut sitten kuningatar Elisabetin hautajaisten viime syyskuussa.

Jälleennäkeminen ei tule olemaan lämmin, ounastelee Entertainment Tonight.

Hovin lähteiden mukaan Williamilla ei nimittäin ole minkäänlaista kiinnostusta puhua veljelleen. Syynä on Harryn vuoden alussa julkaisema kohukirja Varamies, jossa hän syytää perheensä niskaan rankkoja syytöksiä.

– William on yhä suuttunut Harryn kirjasta. Hän kokee tulleensa kirjan myötä petetyksi, eikä ole siksi kiinnostunut kommunikoimaan Harryn kanssa ennen kruunajaisia.

Kirjassa Harry muun muassa kertoo Williamin käyttäytyneen häntä kohtaan väkivaltaisesti erään riidan aikana.

Harry on kuitenkin useaan otteeseen ilmaissut halunsa korjata välejään isäänsä ja veljeensä.

– Suhde on säröinen. On epäselvää, milloin heille tarjoutuu mahdollisuus korjata näitä säröjä, ET:n tavoittama hovilähde kertoo.

ET kertoo, että Varamies-kirjaa markkinoidessaan Harry kertoi haluavansa istua perheensä kanssa alas ja puhua välit selviksi ennen kruunajaisia.

Lähteen mukaan näin ”tuskin tapahtuu”.

Lue lisää: Prinssi Harry osallistuu kuningas Charlesin kruunajaisiin

Pitkin kevättä spekuloitiin, tuleeko prinssi Harry osallistumaan Charlesin kruunajaisiin lainkaan.

Huhtikuun alussa asiaan tuli varmuus. Harry osallistuu – joskin ilman puolisoaan herttuatar Meghania.

Prinssit puolisoineen tapasivat kansalaisia kuningatar Elisabetin hautajaisten alla. Prinsessa Catherine (vasemmalla) kuvaili sittemmin hetkeä ”yhdeksi elämäni vaikeimmista”.

Harryn vitkuttelua ei kuitenkaan katsottu brittihovin henkilökunnan keskuudessa hyvällä.

– Kaikki on epäselvää ja kruunajaisiin on enää kuukausi aikaa, hovin sisäpiirissä puhkuttiin ennen Harryn ilmoitusta.

Harryn ja Meghanin luottotoimittaja Omid Scobie kertoi osallistumisuutisen yhteydessä Daily Mailille, että Harry ”piipahtaa” kruunajaisissa ja palaa takaisin Yhdysvaltoihin samantien, sillä kruunajaispäivä on sattumoisin myös herttuaparin Archie-pojan syntymäpäivä.

Lue lisää: Prinssi Harry ja prinssi Andrew saivat lähtöpassit kruunajaishumusta – onko tässä kuningas Charlesin viimeinen sivallus?

Harryn rooli kruunajaisissa ei ole suuren suuri.

Hänellä ei esimerkiksi ole asiaa kruunajaisissa Buckinghamin palatsin parvekkeelle, jossa kuninkaallinen perhe on perinteisesti tervehtinyt ihmisiä. Myös kohuissa ryvettynyt prinssi Andrew on heivattu sivuun kruunajaishumusta.

– Kuningas on tehnyt selväksi, keiden hän haluaa edustavan kuningashuonetta. Kruunajaisissa ei tunteilla, se on valtiollinen tilaisuus, eikä perhetilaisuus. On sopivaa, että vain työtä tekevät kuninkaalliset osallistuvat kruunajaisten huipentumaan, hovin sisäpiiristä kerrottiin Mirrorille.

Näitä miehiä ei palatsin parvekkeella nähdä.

Tästä huolimatta tuleva kuningas on poikansa osallistumisesta varmasti ilahtunut.

– Charles on mielissään. Muu perhe on huojentuntut, ettei Meghan osallistu kruunajaisiin. Siitä olisi tullut erityisen epämukavaa Catherinen kannalta, hovista kuiskutellaan.

Walesin prinsessa Catherinen ja herttuatar Meghanin viileistä väleistä on uutisoitu jo vuosien ajan. Prinssi Harryn mukaan Catherine itketti Meghania ennen hänen ja Meghanin häitä.

Lue lisää: Hovin sisäpiiristä kuiskutellaan: Herttuatar Meghanin todellinen syy kruunajaisohareille paljastui

Telegraphin mukaan Meghanin kruunajaisohareiden todellinen syy on Meghanin väittämä hovin rasismi. Telegraphin tavoittamat hovilähteet väittävät Meghanin käyneen asiasta kirjeenvaihtoa Charlesin kanssa.

Kuningas Charles kruunataan lauantaina 6. toukokuuta.