Tällainen on kuningas Charlesin käsittämätön ökyomaisuus – aarrekammiosta löytyy silmittömän arvokas ”Afrikan tähti”

Kuningatar Elisabetin mittava omaisuus periytyi verovapaasti hänen pojalleen kuningas Charlesille. Kuninkaan omaisuuteen kuuluu mittava määrä autoja, tiluksia, hevosia ja arvoesineitä.

Kuningas Charlesin henkilökohtaisen omaisuuden suurimman osan määrää ei ole kerrottu julkisesti, eikä sen koko arvoa tiedetä.

Kuninkaalliset myös piilottelevat aktiivisesti omaisuutensa suuruutta ja osaa pidetään piilossa myös lain turvin.

Yksi asia kuitenkin on varmaa: kuninkaan varallisuus kasvoi huomattavasti kuningatar Elisabetin kuoleman myötä. Charles peri äidiltään mittavan määrän omaisuutta, mutta senkään tarkka summa ei ole tiedossa.

Perintövero on myös asia, josta Charlesin ei tarvitse murehtia. Siitä kuninkaan on kiittäminen vuonna 1993 laadittua sopimusta, joka mahdollistaa hallitsijan omaisuuden siirtymisen uudelle hallitsijalle verovapaasti.

Kuningas Charlesin omaisuuden tarkkaa arvoa ei tiedetä.

Sen myötä Britannian julkinen talous tuskin hyötyi Charlesin perimästä omaisuudesta.

The Guardian-lehden tekemän laajan tutkimuksen mukaan Charlesin yksityinen omaisuus olisi arviolta huimat 2 miljardia euroa nyt, kun siihen on lisätty Elisabetilta peritty omaisuus.

Kuninkaan omaisuuden arvioiminen ei ole yksinkertaista, sillä osa omaisuudesta on kiistämättä kuninkaan yksityistä omaisuutta. Osa taas on kruunun omaisuutta, joka kuuluu kuninkaalle vain hallinnollisesti.

Charlesin päätulonlähteitä ovat valtiolta saatu raha hallitsijalle, Lancasterin herttuakunta ja henkilökohtaiset omistukset ja sijoitukset.

Kuninkaan omaisuus koostuu muun muassa arvokiinteistöistä, taideteoksista, kruununjalokivistä sekä autoista.

Autot

Kuninkaallisperheen käytössä on useita autoja. Niihin lukeutuu muun muassa Rolls Royce Phantom VI, jota vastaavan auton arvo on Forbesin mukaan vajaa 256 000 euroa.

Hovin käytössä on lukuisia arvokkaita autoja.

Elisabetin autot periytyivät Charlesille.

Charles peri kuninkaana myös muun Bentleyn limusiinin, joka suunniteltiin kuningattaren 50-vuotista valtakautta juhlistaneisiin juhlatilaisuuksiin.

Elisabetin kokoelmiin kuului myös useita muita automerkkejä kuten Jaguar, Land Rover, Vauxhall ja Daimler. IS on uutisoinut aiemmin Elisabetin autokokoelman arvon olleen noin 16 miljoonaa euroa.

Prinssi Philip nousemassa hovin Range Roveriin vuonna 2017.

Osa autoista on Charlesin ja muun kuninkaallisen perheen henkilökohtaisessa omistuksessa, kun taas osa kuuluu teoriassa kruunulle eli valtiolle. Valtion autoja käytetään kuitenkin välillä henkilökohtaisiin kuljetuksiin.

Arvioiden mukaan Charlesin täysin yksityiseen omistukseen kuuluvien autojen arvo on ainakin 6,8 miljoonaa euroa.

Kiinteistöt

Charles peri Elisabetilta arvokkaita maalaisasuntoja.

Kuningatar Elisabet vietti viimeiset hetkensä Balmoralin linnassa Skotlannissa.

Näistä yksi on Balmoralin linna Skotlannissa, missä myös kuningatar Elisabet vietti viimeiset hetkensä. Balmoralin linnaan kuuluu yli 21 tuhatta hehtaaria maata.

Kuningas peri äidiltään myös Sandringhamin kartanon, jonka alunperin osti kuningatar Victoria vuonna 1862 pojalleen.

Sandringhamin kartano sijaitsee nimensä mukaisesti Sandringhamin kylässä Norfolkissa.

Balmoralin linnan arvo on noin 90 miljoonaa euroa. Sandringhamin kartanon hintalappu on Guardianin mukaan huimat 284 miljoonaa euroa. Forbesin mukaan kartanon arvo olisi 134 miljoonaa.

Niiden lisäksi Charles peri kruunun osuudella useita palatseja, linnoja ja asuntoja. Esimerkiksi Buckinghamin palatsin arvo on Forbesin mukaan 5,6 miljardia euroa.

Buckinghamin palatsin arvo on huimat 4,9 miljardia puntaa.

Lehden arvioiden mukaan kaikkien kuninkaan kiinteistöjen arvo olisi reilut 10 miljardia euroa. Suurinta osaa kiinteistöihin kuuluvasta omaisuudesta Charles ei voisi edes halutessaan myydä.

Hevoset

Kuningatar Elisabet oli tunnetusti innokas hevosharrastaja. Mirror-lehden mukaan suurin osa kuningattaren rakkaista hevosista siirtyi sittemmin Charlesin omistukseen.

Elisabetin uskottiin omistaneen lähes sata täysiveristä hevosta. Charles on äitinsä tavoin myynyt hevosia eteenpäin ja tienannut sillä eri arvioiden mukaan 1–2 miljoonaa euroa.

Hevosten ja tallien arvo on silti edelleen noin 34 miljoonaa euroa.

Hevosten omistajuus ei ole yksiselitteistä, sillä Elisabet sai osan arvokkaista hevosista lahjoina. Charlesin myymien hevosten joukossa oli muun muassa Dubain emiirin antama lahjahevonen. Palatsin mukaan lahjahevoset lasketaan henkilökohtaisiksi lahjoiksi ja olisivat näin ollen kuninkaan yksityistä omaisuutta.

Elisabet oli innokas hevosharrastaja.

Chrales sai huhtikuun lopussa Kanadan ratsupoliisilta hevosen nimeltä Noble.

Postimerkit

Kuninkaallisella perheellä on hallussaan poikkeuksellisen arvokas postimerkkikokoelma. Kokoelma siirtyi perintönä Charlesille ja sen arvoksi arvioidaan huimat 113 miljoonaa euroa.

Postimerkkikokoelmaan kuuluu The Guardian-lehden mukaan historiallisia kanadalaisia postimerkkejä ja harvinainen kokoelma laosilaisia postimerkkejä, jotka hovi on saanut lahjoina. Ne sisältyvät kuninkaalliseen The Royal Philatelic Collection -kokoelmaan, joka kuuluu kuninkaallisten yksityisomistukseen.

Postimerkkien keräily oli erityisesti kuningas Yrjö V:n lempipuuhaa. Jossain vaiheessa kuninkaan jopa sanottiin vain metsästävän ja liimailevan postimerkkejä. Yrjö V keräsi yli kolmesataa postimerkkialbumia postimerkkikokoelmaan.

Taide

Kuninkaallisen perheen omistuksessa on maailman suurin yksityinen taidekokoelma, joka sisältää esimerkiksi 600 kappaletta Leonardo da Vincin piirustuksia. Siihen kuuluvien 7 000 maalauksen tekijöistä löytyy myös tunnettuja taiteilijoita, kuten Rembrandt, Rubens ja Johannes Vermeer.

The Guardian pyysi asiantuntijoita arvioimaan kuudenkymmenen merkittävimmän teoksen arvoa kuninkaallisten omistamien taide-esineiden listalta. Niiden arvoksi asiantuntijat arvioivat 27 miljoonaa euroa, mutta se on todennäköisesti erittäin aliarvioitu summa.

Cullinan timantit ovat hovin arvokkaimpia jalokiviä.

Korut ja timantit

Erityisesti Elisabetin isoäiti, kuningatar Mary piti kovasti koruista. Hän keräsikin kuninkaallisen perheen omistukseen toinen toistaan upeampia jalokiviä. Kuninkaallisten aarrekammio sisältää edelleen Maryn mieltymyksen myötä upeita aarteita, joista näyttävimpiin kuuluvat suurimmasta timantista, ”Afrikan tähdestä” leikatut Cullinan-timantit sekä legendaarinen Koh-i-Noor-timantti.

Jalokivikorujen arvo nousee asiantuntijoiden mukaan, jos kuninkaalliset käyttävät niitä.

Kuninkaallisten omistamien jalokivikorujen arvoa on The Guardianin mukaan vaikea arvioida, koska niiden arvoon voi vaikuttaa se, että niitä on nähty kuninkaallisten päällä. Varovasti arvioituna kuninkaallisen perheen omistamien jalokivikorujen arvoksi kerrotaan huimat 568 miljoonaa euroa.

Cullinan timantista tehty koru, jota ainakin Elisabet on pitänyt yllään.

Brittihovi on jo yli vuosisadan ajan pyrkinyt salaamaan kuninkaallisen perheen testamenttien sisällöt. Esimerkiksi molempien Elisabetin sekä tämän puolison prinssi Philipin testamentit julistettiin salaisiksi 90 vuoden ajaksi.

Vuonna 2002 sekä prinsessa Margaretin että kuningataräiti Elisabetin testamentit yritettiin pimittää. Hovi myöntyi kuitenkin julkisen painostuksen jälkeen kertomaan Margaretin perinnön olevan 8,8 miljoonaa euroa. Kuningataräidin taas kerrottiin jättäneen koko omaisuutensa tyttärelleen Elisabetille.

Nyt perintö on siirtynyt Charlesille, joka näin ollen peri enemmän kuin vain kruunun, joka hänen päähänsä asetetaan 6. toukokuuta pidettävissä kruunajaisissa.