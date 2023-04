Kensingtonin palatsi julkaisi koskettavan kuvan – kuninkaalliset lapset poseeraavat kuningatar Elisabetin rinnalla

Ennennäkemättömän otoksen on taltioinut hovin epävirallisen kuvaajan manttelin itselleen napannut prinsessa Catherine.

Kensingtonin palatsi on julkaissut ennennäkemättömän otoksen kuningatar Elisabetista edesmenneen monarkin syntymäpäivän kunniaksi.

Elisabet olisi täyttänyt tänään 97 vuotta. Prinsessa Catherinen taltioimassa otoksessa hän poseeraa monien kuninkaallisen suvun lapsista ympäröimänä Balmoralissa vuoden 2022 elokuussa.

Kuvassa takarivissä seisovat prinssi Edwardin lapset, Louise Windsor sekä Wessexin jaarli James. Heitä alemmalta riviltä löytyvät vasemmasta reunasta Zara Tindallin tytär Lena Tindall, prinssi Williamin lapset eli prinssi George, prinsessa Charlotte ja oikeasta reunasta prinssi Louis.

Louisin ja Charlotten välissä seisoo prinsessa Annen lapsenlapsi Isla Phillips, jonka isosisko Savannah istuu hänen edessään Elisabetin vieressä. Kuningattaren toiselta puolelta löytyvät Mia Tindall sylissään Lucas Tindall.

Otoksen napannut Catherine on viime vuosien varrella kunnostautunut hovin epävirallisena kuvaajana. Valtaosa Catherinen kuvista on pidetty yksinomaan perheen omassa albumissa, mutta hän on tiettävästi kuvannut monia perheensä jäseniä tärkeinä hetkinä.

Vastaava perhepotretti julkaistiin prinssi Philipistä vuonna 2021, kun kuningatar Elisabetin rakastettu puoliso menehtyi 99 vuoden iässä.

Tänä perjantaina kuninkaalliset ovat ehtineet muistaa Elisabetia myös muilla tavoilla. Kuningashuoneen virallisella Twitter-tilillä julkaistiin esimerkiksi virallisempi potretti, jossa Elisabet on tuttuun tapaan hoitamassa kuninkaallisia työtehtäviään kunnialla.