Kohuherttuatar Sarah Fergusonia ei kutsuttu kruunajaisiin – puhuu nyt suunsa puhtaaksi syystä

Charlesin kruunajaistilaisuudessa prinssi Andrewin ex-vaimoa ei nähdä, mutta juhlakonsertissa hän on suorastaan kutsuvieras.

Britannian kohuherttuatar Sarah Ferguson pääsee kuin pääseekin osaksi kuningas Charlesin kruunajaishumua, mutta ei aivan perinteisellä tavalla.

Häpäistyn prinssi Andrewin ex-vaimoa ei kutsuttu mukaan viralliseen kruunajaistilaisuuteen, mutta hän pääsee osallistumaan kruunajaispäivää seuraavaan juhlakonserttiin. 63-vuotias Yorkin herttuatar nähdään ”VIP-vieraana” tapahtumassa, jossa esiintyvät muun muassa Take That ja Lionel Richie, kertoo The Sun.

Lehden lähteiden mukaan Ferguson ei itse edes odottanut kutsua kruunajaisiin, mutta herttuatar on silti ”ilahtunut” kruunajaiskonserttiin pääsemisestään.

– Hän arvostaa suuresti näitä rennompia hetkiä perheen kanssa ja vastoin joitakin väitteitä hyväksyy tilanteensa täysin. Hänhän oli mukana joulun vietossa Sandringhamissa, joten on selvää, ettei tässä kanneta kaunaa mihinkään suuntaan, lähde väittää.

Yorkin herttuatar on vuosien varrella pesty monessa kohussa. Tästäkin syystä Sarah Fergusonin lämmenneet välit hoviin ovat pitkälti yllätys.

Vaikka The Sunin lähteiden mukaan Fergusonia ei suoranaisesti inhota kuninkaallisten keskuudessa on hänen jättämisensä pois kruunajaisista silti pitkälti yllätys.

”Fergie” oli mukana kuningarar Elisabetin hautajaisissa ja hänen välinsä kuningatar Camillaan sekä Charlesiin ovat väitetysti kohtuullisen lämpimät. Tästä huolimatta hän ei mahtunut yli 2000 vieraan joukkoon, johon kuninkaallisasiantuntija Phil Dampier tarjoaa suhteellisen raadollisen syyn.

– Fakta on se, että Fergie ja prinssi Andrew erosivat yli 30 vuotta sitten ja hän ei voi odottaa olevansa kuninkaallisten nokkimisjärjestyksen kärjessä, Dampier toteaa.

Ferguson itse avasi mietteitään tilanteesta torstaiaamuna Good Morning Britain -keskusteluohjelmassa. Itse herttuattarenkin mukaan syy kruunajaisista pois jääntiin on juurikin se, että hän ja Andrew erosivat jo kauan sitten.

– Se on valtiollinen tilaisuus, ja koska olen eronnut niin minulla ei ole sinne asiaa. Odottavalle kannalle et voi jäädä. Olet joko sisällä tai ulkona, Ferguson toteaa.

Herttuatar lisäsi, että vaikka häntä ei virallisessa tilaisuudessa nähdä, hän voi ”olla mukana” yksityisissä tilaisuuksissa.

Ferguson ja Andrew erosivat jo vuosikymmeniä sitten, mutta ex-parilla on yhä tiettävästi lämpimät välit.

Andrew ja Ferguson erosivat virallisesti vuonna 1996. Heidän rakkaustarinansa oli suuren kiinnostuksen kohteena 80- ja 90-lukujen taitteessa. Suhde oli paitsi vauhdikas, myös paikoin myrskyisä.

Pariskunta sai yhdessä kaksi lasta: elokuussa 1988 syntyi prinsessa Beatrice, ja maaliskuussa 1990 syntyi puolestaan prinsessa Eugenie. Eugenien syntymän jälkeen julkisuuteen alkoi kuitenkin tihkua huhuja, että herttuaparin avioliitto olisikin pahassa kriisissä.

Fergie ja prinssi Andrew ilmoittivat avioerostaan vuonna 1992 sen jälkeen, kun herttuatar jäi kiinni St. Tropezista romanttisella lomalla John Bryanin kanssa. Herttuapari oli ollut tuolloin naimisissa kuusi vuotta. Tuolloin prinssi Philip julisti Fergien ”persona non grataksi”. Persona non grata tarkoittaa ”ei-toivottua henkilöä”.