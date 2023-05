Brittihovin ahkerin puurtaja saattaa yllättää – näin paljon hän on kartuttanut omaisuuttaan edustustehtävillä

Brittikuninkaallisten satumaista omaisuutta jaetaan perheen jäsenten kesken palkkioina edustustyöstä, mutta kaikki Windsorit eivät ole yhtä ahkeria.

Britannian kuningashuone on satumaisen rikas, mutta varat saarivaltion hallitsijasuvun kesken eivät jakaudu tasan.

Forbes arvioi viime vuonna, että brittihovin tiedossa oleva omaisuus on yhteensä kutakuinkin 25 miljardin euron arvoinen. Heitä rikkaampia kuninkaallisia ovat käytännössä ainoastaan muutaman arabimaan hallitsijasuvut, joiden loputtomat rahakirstut on täytetty öljymiljardeilla.

The Guardianin toteuttamien laskelmien mukaan hovin rikkaudet eivät ole yksinomaan insituution, tai ”Firman”, kuten sitä joskus nimitetään, vaan myös yksittäiset kuninkaalliset nappaavat siivunsa potista. Lehden arvion mukaan ylivoimaisen leijonanosan itselleen nappaa odotetusti kuningas Charles.

Aikanaan Walesin prinssinä kuningas ei saanut kruunulta suoraan maksuja, vaan hänen tulonsa muodostuivat Lounais-Englannissa sijaitsevan Cornwallin herttuakunnan tuottamista voitoista. Vuodesta 1952 eteenpäin Guardian arvioi, että Charlesin pankkitiliä on täytetty yli 693 miljoonan euron edestä.

74-vuotias kuningas Charles on ahkera maansa edustaja. Kuvassa kuningas viimeisimmällä valtiovierailullaan Saksassa, istuttamassa puuta yhdessä presidentti Frank-Walter Steinmeierin kanssa.

Guardianin laskelmien mukaan kuningas on vuosien 2002–2022 välillä suorittanut 10 934 edustustehtävää.

Charles on kuitenkin myös kuningashuoneen kovimpia työmyyriä.

Guardianin laskelmien mukaan kuningas on vuosien 2002–2022 välillä suorittanut 10 934 edustustehtävää. Tämä tarkoittaa, että Charles on jollain tavalla ollut hovin asioita hoitamassa keskimäärin 521 kertaa vuodessa, eli vapaapäiviä hänellä ei juurikaan ole ollut.

Vertailun vuoksi, hänen puolisonsa Camilla on parin vuonna 2005 vietettyjen häiden jälkeen edustanut 3 886 kertaa. Tämä tarkoittaa keskimäärin 216 virallista edustustehtävää vuodessa.

Mainitsemisen arvoista on kuitenkin myös se, että kuninkaana Charlesin varat eivät kuitenkaan ole täysin hänen omaan hupiinsa.

Hän on hallitsijana myös vastuussa muiden edustustehtäviä hoitavien kuninkaallisten kuluista. Nämä lähtökohtaisesti kuitataan noin 97 miljoonan euron vuosittaisesta budjetista, jonka Britannian valtiovarainministeriö kruunulle luovuttaa.

Myöskään tuleva kuningas ei ole lepäillyt laakereillaan, vaikka hän ei olekaan isänsä tasoinen puurtaja.

Walesin prinssi William on vuodesta 2006 kerennyt 2038 edustustehtävään, eli keskimäärin 120 vuodessa. Hänen vaimonsa prinsessa Catherine on edustanut vuosina 2011–2022 yhteensä 1 169 kertaa, eli vuosittain noin 97. Määrällisesti prinsessa on tehnyt edustavista kuninkaallisista vähiten töitä, mutta tästä huolimatta hän on esimerkiksi Daily Mailin mukaan Britannian kuninkaallisista suosituin.

Parin tuloja tähänastisia tuloja on lähes mahdotonta arvioida, sillä William on elellyt lähtökohtaisesti Charlesin myöntämillä rahoilla. Nyt kuitenkin Cornwallista saadut tulot päätyvät Williamin kukkaroon kuninkaaksi nousseen Charlesin sijaan. Noiden tulojen Guardian arvioi olevan yli 22 miljoonaa euroa vuodessa.

Lehti myös kertoo, että William on tiettävästi perinyt miljoonia sekä edesmenneeltä äidiltään, prinsessa Dianalta, että isoisoäidiltään, kuningataräiti Elisabetilta.

Prinsessa Anne jättää jopa Charlesin varjoonsa ja on hovin ahkerin edustaja mitä erinäisimmissä tilaisuuksissa.

Hovin työteliäin edustaja on kuitenkin kuninkaan sisko, prinsessa Anne.

Anne on huhkinut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 11 088 edustustilaisuudessa. Vuosittain tuo tarkoittaa noin 528 tilaisuutta.

Tuosta prinsessan kukkaro on myös paisunut. Hän on saanut edustustyöstään korvauksia vuodesta 1971 eteenpäin ja niiden yhteissumma nykypäivän valuuttakurssein on noin 18,8 miljoonaa euroa.

Pelkän valuutan ohella Annen omistuksista löytyvät Gatcombe Parkin massiiviset tilukset, jotka kuningatar Elisabet hankki hänelle 70-luvulla. Anne asuu Gloucestershiressä sijaitsevassa kartanossaan edelleen, mutta käyttää ajoittain myös virka-asuntoaan St Jamesin palatsissa.

Tuore Edinburghin herttua Edward on hänkin yleinen näky edustustehtävissä.

Kuninkaan nuorin sisarus, prinssi Edward, ei puurra aivan Charlesin tai Annen lailla, mutta Elisabetin lapsista kenties tuntemattomin on hänkin perin ahkera.

59-vuotias Edinburghin herttua on edustanut 20 vuoden aikana 7 363 kertaa, eli noin 351 vuodessa. Maksuja hänelle on kertynyt suoraan kruunulta noin 7,3 miljoonan euron edestä, mutta hän on tahkonnut myös rahaa vuokraamalla osia Bagshot Parkin tiluksistaan Windsorissa.

Edwardin vaimo, Edinburghin herttuatar Sophie, on hänkin edustanut verrattain kunniakkaasti. Samana ajanjaksona hänelle on kertynyt edustustehtäviä 4 463 kappaletta, eli keskimäärin 213 vuodessa.

Häpäisty prinssi Andrew oli aiemmin hovin ahkerimpia edustajia.

Hoville kiusallisesti yksi takavuosien aktiivisimmista kuninkaallisista oli prinssi Andrew.

Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin sekaantunut kuninkaan pikkuveli on vuosien aikana saanut kruunulta yli 14,6 miljoonaa euroa. Hänen hallussaan on aiemmin ollut myös massiivinen Royal Lodgen kartano, mutta häpäisty prinssi on väitetysti pyritty ajamaan tiluksilta pois.

Andrew ehti edustaa hovia vuosina 2002–2019 yhteensä 7 849 tilaisuudessa. Vuosittain tuo tarkoitti noin 436 edustustehtävää. Tätä nykyä hänellä ei ole enää asiaa lähes mihinkään hoviin liittyvään.

Prinssi Harry ja Meghan Markle eivät tiettävästi saa Charlesilta enää penniäkään.

Setänsä jälkeen hovin pahin murheenkryyni, prinssi Harry, tuli oletettavasti kruunulle halvemmaksi. Vuonna 2020 Yhdysvaltoihin karannut Sussexin herttua eleli kotimaassaan isänsä rahoilla ja edusti hovia vain kymmeniä kertoja vuodessa.

Jätettyään edustustehtävänsä Harryn ja hänen vaimonsa Meghan Marklen rahahanat hovin suunnasta sammuivat kokonaan.

Harry ehti periä veljensä tapaan isoisoäidiltään ja äidiltään mittavia summia, mutta Charles on tiettävästi lopettanut kokonaan poikansa tukemisen. Suunnatonta kohua aiheuttaneen Spare-muistelmateoksen sekä pariskunnan dokumenttisarjan uskotaan kuitenkin tuottaneen Sussexeille miljoonia, joten kerjäläisiä he tuskin ovat vieläkään.