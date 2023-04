Näin Britannian kuninkaalliset salaavat rahansa – ikivanha perinne piilottaa satojen miljoonien edestä omaisuutta

Britannian kuninkaalliset ovat aktiivisesti pyrkineet salaamaan miljardiomaisuutensa tarkan koon jo pitkään.

Kuningas Charlesin omaisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta oletettavasti Britannian hallitsija on miljardööri.

Britannian kuninkaallisten varallisuudesta on vuosien varrella esitetty kosolti eri tasoisia arvioita, mutta kiistatonta on se, että saarivaltion hallitsijasuku on yksi maailman varakkaimmista.

Syy kuningas Charlesin ja tämän lähipiirin omaisuuden määrän mystisyydelle on siinä, että kuninkaalliset aktiivisesti piilottelevat omaisuutensa suuruutta. Osa keinoista tämän omaisuuden piilottamiseen on jopa kirjattu lakiin.

The Guardian-lehden laajan selvityksen mukaan Britannian laki muun muassa mahdollistaa kaikkien kuninkaallisen suvun jäsenten testamenttien salaamisen. Lähtökohtaisesti Britanniassa testamenteista tulee julkisia asiakirjoja viimeistään, kun perinnönjako on suoritettu.

Kuninkaallisten testamentteja laki alkoi suojella vuonna 1911 kuningatar Maryn toiveesta. Mary pyysi veljensä kuoleman jälkeen tuomioistuinta sensuroimaan tämän testamentin, koska veli oli testamentannut koruja avioliittonsa ulkopuolisen suhteen toiselle puoliskolle.

– Kuningatar Mary halusi jalokivet takaisin. Hän kutsui oikeudelliset neuvonantajansa paikalle ja sanoi, ettei kukaan saa tietää tästä mitään. Ja niin testamentti salattiin, tutkija Michael Nash kertoo lehdelle.

Tästä eteenpäin ylivoimainen valtaosa kuninkaallisten testamenteista on pidetty visusti lukkojen takana. Menehtyneiden kuninkaallisten lähiomaiset ovat pyytäneet suljetuissa käsittelyissä tuomareilta salausta ja pyyntöön on suostuttu joka ikinen kerta.

Näitä testamentteja säilytetään tiettävästi jossain päin Lontoota. Määrällisesti niitä on yli 30. Salattuina pysyvät muun muassa prinssi Philipin, kuningatar Elisabetin, prinsessa Margaretin sekä perinteen aloittaneen Maryn viimeiset tahdot.

Perinteen kuninkaallisten testamenttien salailusta aloitti kuningas Yrjo V:n puoliso kuningatar Mary.

Lakia tiukennettiin entisestään myös kuningatar Elisabetin aikakautena. The Guardian kertoo, että tuomari Andrew McFarlane päätti vuonna 2021 salata edesmenneen prinssi Philipin testamentin lisäksi kaikkien kuningasperheen jäsenten testamentit jatkossa vähintään 90 vuoden ajaksi.

Päätös toteutettiin perinteisesti suljettujen ovien takana oikeusistunnossa, johon medialla ei ollut mitään asiaa. McFarlanen linjaus tarkoittaa käytännössä sitä, että jos esimerkiksi Walesin prinssi William elää vaarinsa ikäiseksi, hänen testamenttinsa pysyy salaisena vuoteen 2171 saakka.

– Näiden asiakirjojen julkistus saisi todennäköisesti erittäin laajaa julkisuutta ja täten se olisi täysin maan hallitsijan arvokkuuden säilyttämisen tavoitetta vastaan, McFarlane kirjoitti Reutersin siteeraamassa päätöksessään.

Linjaus on monin tavoin erikoinen, sillä salausaika on lähes viisinkertainen tavallisiin salaiseksi määrättyihin valtion asiakirjoihin verrattuna. Sitä on myös käytetty rajoittimena tutkimukselle, jossa yritetään selvittää kuninkaallisten omaisuuden suuruutta ja laatua.

The Guardian yritti muun muassa hankkia selvitystään varten neljään kauan sitten kuolleeseen kuninkaalliseen liittyviä asiakirjoja. McFarlanen antamaan tuomioon vedoten brittivirkamiehet ovat nyt kieltäytyneet luovuttamasta näitä asiakirjoja eteenpäin.

Vuonna 2021 edesmenneen prinssi Philipin testamentti on salainen vähintään 90 vuotta.

Mitä rahoja kuninkaalliset yrittävätkin salata, on kyse varmasti huimaavista summista.

Guardianin jo vuonna 2022 suorittaman selvityksen mukaan pelkästään salatut testamentit piilottavat kuninkaallisten omaisuutta yli 187 miljoonan punnan eli noin 212 miljoonan euron edestä. Tuo summa on mittava, mutta Forbesin esittämän arvion mukaan kuninkaallisten omaisuus olisi kooltaan vähintään 28 miljardia dollaria, eli nykypäivän kurssein noin 25,6 miljardia euroa.

Kyseessä on siis murto-osa tiedossakin olevasta omaisuudesta. Salailun huomioon ottaen on jopa suorastaan todennäköistä, että sadat miljoonat ovat Buckinghamin palatsin asukkaille pelkkää taskurahaa. Rikkaimpien kuninkaallisten tapauksessa salailu ei rajoitu pelkkiin testamentteihin.

Esimerkiksi Elisabetin edesmenneen siskon Margaretin perhe päätti julkisesti ilmoittaa prinsessan kuolinpesän suuruuden (nykykurssein 11,5 miljoonaa puntaa eli noin 13 miljoonaa euroa), vaikka testamentin yksityiskohdat pidettiinkin salaisina. Sen sijaan itse Elisabetin ja myös Philipin tapauksessa kuninkaalliset varmistivat erikseen, että kummankin omaisuuden suuruus salataan täysin.

Kuningataräiti Elisabet jätti tyttärelleen päätä huimaavan perinnön, josta perintöverot jätettiin maksamatta.

Joissakin kuninkaallisten perintötapauksissa salailulta on vältytty, mutta niitä on silti kohdeltu aivan omilla säännöillä.

Kun kuningatar Elisabet II:n äiti Elisabet menehtyi vuonna 2002, hänen koko omaisuutensa päätyi hänen tyttärensä haltuun verovapaana. Inflaation huomioon ottaen tuo omaisuus olisi nykypäivänä suuruudeltaan noin 104 miljoonaa puntaa eli 118 miljoonaa euroa.

Britanniassa perintövero on lähtökohtaisesti 40 prosenttia, mutta tätä ei maksettu, koska kuninkaalliset olivat yhdeksän vuotta aiemmin tehneet sopimuksen John Majorin johtaman hallituksen kanssa. Vuoden 1993 hallituksen näkemys oli, että perinnön täysi siirtyminen nuoremman Elisabetin haltuun olisi ”hallitsijan taloudellisen itsenäisyyden tae”, kuten Buckinghamin palatsi myös perusteli Guardianille vuonna 2002.

Tätäkään tapausta ei Britanniassa nielty mukisematta. Vaikka monarkia on lähtökohtaisesti nauttinut kansan enemmistön suosiota, on juuri kuninkaallisten verojen välttely tai niiltä välttyminen ollut monille sen vastustajille suurimpia mielipahan aiheita.

Monet mieltävät kuninkaallisten varallisuuden käytännössä kansalaisten maksamista verotuloista kasaantuneeksi, joten nämä vastustajat suhtautuvat upporikkaiden Windsorien verojen välttelyyn erityisen moraalittomana.

Britannian lain mukaan kuninkaallisten ei ole pakko maksaa veroja, mutta esimerkiksi nykyinen kuningas Charles on maksanut tuloistaan vaihtelevan summan veroja vapaaehtoisesti jo 1960-luvun lopulta saakka.