Kirjaväite: Hovi kielsi Catherinea saapumasta kuningatar Elisabetin kuolinvuoteelle – syynä Meghan

Uutuskirjan mukaan prinsessa Catherine olisi katkera herttuatar Meghanille kuningatar Elisabetin viimeisiin hetkiin liittyvien tapahtumien vuoksi.

Prinsessa Catherine ei päässyt kuningatar Elisabetin kuolinvuoteelle viime vuoden syyskuussa. Uuden kirjan väitteiden mukaan prinsessalle ei edes annettu lupaa saapua Balmoralin linnaan, kertoo Daily Mail.

Kuninkaallisasiantuntija Robert Jobsonin uutuuskirjassa Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed väitetään syynä olleen halu estää herttuatar Meghania saapumasta paikalle.

– Kuningas sanoi, että vain lapset ja lastenlapset saivat olla kuningattaren luona, Jobson kirjoittaa kirjassa.

Prinssi Harry yritti ehtiä kuningatar Elisabetin vierelle ilman Meghania.

Kuninkaallisasiantuntijan kirjaväitteiden mukaan kuningas Charles olisi painottanut, että vaimojen läsnäolo olisi ollut epäsopivaa. Kuningattaren nuorimman lapsen prinssi Edwardin vaimo herttuatar Sophie yritti kuitenkin kiirehtiä puolisonsa mukana paikalle.

– Piiloviesti oli, ettei Meghan ollut tervetullut.

Mirror-lehden mukaan kirjassa kerrotaan, kuinka kuningas pyysi henkilökohtaisesti prinssi Williamilta, ettei tämä ottaisi Catherinea mukaan.

– Jos Catherine ei tule, Meghan ei voi myöskään tulla, kuninkaan väitetään sanoneen.

Tilanne on kirjan mukaan kiristänyt Catherinen ja Meghanin välejä. Catherine olisi todella halunnut päästä Elisabetin kuolinvuoteelle, mutta joutui jäämään lasten kanssa kotiin.

– Se on tuntunut hänestä todella pahalta ja hän kantaa kaunaa tämän vuoksi Meghanille.

On kerrottu jo aiemmin, että Catherine koki Elisabetin kuoleman jälkeen tapahtuneen kävelyn Sussexin herttuaparin kanssa erittäin epämiellyttävänä. Veljekset vaimoineen tervehtivät silloin ihmisiä Windsorin linnan edustalla ja edustivat yhdessä.

– Catherine myöhemmin myönsi eräälle kuningasperheen jäsenelle, että kahden parin välillä oli niin tulehtunut ilmapiiri, että kävely oli hänen elämänsä vaikeimpia hetkiä, Jobson on kertonut kirjassaan.

Kuningas Charlesin kruunajaisia vietetään toukokuussa. Viime keskiviikkona Buckinghamin palatsi ilmoitti prinssi Harryn osallistuvan isänsä kruunajaisiin yksin, sillä Meghan jää kotiin parin lasten kanssa.

Hovin sisäpiiristä on kerrottu brittilehdistölle, että Charles on poikansa osallistumisesta mielissään.

– Charles on mielissään. Muu perhe on huojentunut, ettei Meghan osallistu kruunajaisiin. Siitä olisi tullut erityisen epämukavaa Catherinen kannalta, hovista on kerrottu.