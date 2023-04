Lehtiväite: Hovissa huokaistiin helpotuksesta, kun Harry ilmoitti saapuvansa kruunajaisiin ilman Meghania

Kuningas Charlesin kruunajaisia varjostaa raastava perhedraama, jonka pelätään saavan uusia kierroksia prinssi Harryn osallistuessa juhlahumuun.

Buckinghamin palatsi ilmoitti keskiviikkona, että prinssi Harry osallistuu isänsä kuningas Charlesin kruunajaisiin toukokuussa.

Herttuatar Meghan jää kotiin parin lasten kanssa.

Herttuaparin luottotoimittaja Omid Scobie sanoo Twitterissä, että Harry vain ”piipahtaa” kruunajaisissa ja palaa takaisin Yhdysvaltoihin samantien, sillä kruunajaispäivä on sattumoisin myös herttuaparin Archie-pojan syntymäpäivä.

– Hän osallistuu vain kruunajaisseremoniaan Westminster Abbeyssa, Scobie kirjoittaa.

Hovin sisäpiiristä kerrotaan Daily Mailille, että Charles on poikansa osallistumisesta ilahtunut.

– Charles on mielissään. Muu perhe on huojentunut, ettei Meghan osallistu kruunajaisiin. Siitä olisi tullut erityisen epämukavaa Catherinen kannalta, hovista kuiskutellaan.

Walesin prinsessa Catherinen ja herttuatar Meghanin viileistä väleistä on uutisoitu jo vuosien ajan. Prinssi Harryn mukaan Catherine itketti Meghania ennen hänen ja Meghanin häitä.

Kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Richard Fritzwilliams sanoo Daily Mailille, ettei Harryn osallistuminen kruunajaisiin kuitenkaan tarkoita sitä, että perhe on saanut välinsä paikattua.

– Elämäkerran ja Netflix-sarjan jälkeen on ilmiselvää, ettei sovintoa ole luvassa, ja Sussexin herttuaparin ja kuninkaallisten välirikko on erittäin vakava, kuninkaallisasiantuntija sanoo.

PR asiantuntija Matt Yanofsky sanoo Mirrorille, että Harryn osallistuminen kruunajaisiin osoittaa, että hän haluaa rauhoitella perhedraamaa.

– Kerrankin Sussexin herttuapari valitsee sen tien, joka aiheuttaa vähien konflikteja! Yanofsky toteaa Mirrorille.

Hovin sisäpiiriväitteiden mukaan kuninkaallinen perhe ei ole harmissaan siitä, ettei Meghan osallistu kruunajaisiin.

Hovin sisäpiiristä on kerrottu jo aiemmin, ettei prinssi Harrya nähdä kruunajaisissa isänsä rinnalla Buckinghamin palatsin parvekkeella. Richard Fritzwilliams sanoo Daily Mailille, että prinssin siirtäminen syrjään juhlahumusta on ainoa oikea ratkaisu.

– Olisi ollut mahdotonta, että Sussexit olisivat edustaneet ainutlaatuisessa tilaisuudessa ja olettaneet, että heitä pidetään kuninkaallisen perheen jäseninä.

Prinssi Harry ei ole ainoa kuninkaallinen, joka on saanut lähtöpassit Buckinghamin palatsin parvekkeelta. Myös kuninkaan pikkuveli prinssi Andrew on lehtitietojen mukaan heivattu juhlasuunnitelmista.

Sosiaalisessa mediassa on jo riemuittu, että Charles on tehnyt oikean päätöksen siirtäessään perhettään tylyttäneen Harryn ja kohuissa rämpivän prinssi Andrew’n sivuun kruunajaishumusta. Somessa on myös arvuuteltu, että kyseessä olisi jonkinlainen kuninkaan näpäytys perheelleen päänvaivaa tuottaneille Harrylle ja Andrew’lle.

Prinssi Andrew ei pääse vilkuttelemaan kansalaisille Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

Aiemmin kuningas on ilmoittanut, että Harry joutuu luopumaan Britannian-kodistaan Frogmore Cottagesta ja Andrew puolestaan joutuu muuttamaan pois Windsorin linnan mailta.

Etenkin prinssi Andrew on lehtitietojen mukaan suhtautunut muuttosuunnitelmiin hyvin nyrpeästi.