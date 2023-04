Prinssi Harry osallistuu kuningas Charlesin kruunajaisiin

Prinssi Harry on vahvistanut osallistumisensa isänsä kuningas Charlesin kruunajaisiin.

Prinssi Harry osallistuu isänsä kuningas Charlesin kruunajaisiin Lontoossa toukokuussa, Buckinghamin palatsi tiedottaa.

Harry matkustaa Britanniaan ilman vaimoaan herttuatar Meghania, joka pysyy kotona Kaliforniassa parin lasten prinssi Archien ja prinsessa Lilibetin kanssa.

Prinssi Harry kohtaa toukokuussa isänsä kuningas Charlesin ja isoveljensä prinssi Williamin kuukausien tauon jälkeen.

Sussexin herttuaparin vastausta kruunajaiskutsuun on odoteltu Britanniassa jo pitkään, ja hovin työntekijät ovat tilittäneet brittilehdille, että Harryn ja Meghanin viivyttely on vaikeuttanut kruunajaissuunnitelmia merkittävästi. Viime viikolla kerrottiin, että hovin henkilökunta on ollut helisemässä herttuaparin salamyhkäisyyden takia, sillä kruunajaiset vaativat järeitä turvatoimia ja tarkkaa suunnittelua.

– Kaikki on epäselvää ja kruunajaisiin on enää kuukausi aikaa. Työntekijöille on kerrottu, että toivottavasti asia selviää pian. Samaan aikaan hovin työntekijät yrittävät tehdä järjestelyjä 2000 vieraalle, joista monet ovat valtionpäämiehiä, hovin sisäpiiristä sanottiin Daily Mailille.

Nyt kun Harry on vahvistanut osallistumisensa isänsä kruunajaiskarkeloihin, Britanniassa odotetaan jo kuumeisesti sitä, kun Harry kohtaa viimein isänsä Charlesin ja isoveljensä prinssi Williamin kohujen täyttämän kevään jälkeen.

Harry latasi täyslaidallisen perheestään alkuvuodesta julkaistussa Varamies-elämäkerrassaan. Kirjassa hän muun muassa kertoi Williamin käyttäytyneen häntä kohtaan väkivaltaisesti erään riidan aikana. Oman osansa Harryn tylytyksestä sai myös kuningas Charlesin puoliso, kuningatar Camilla, jota Harry kuvaili ”vaaralliseksi” ja ”roistoksi”.

Prinssi Harry on kertonut aiemmin, ettei ole ollut Yhdysvaltoihin muuton jälkeen juurikaan yhteydessä isäänsä tai isoveljeensä. Nyt luvassa on varsin julkinen jälleennäkeminen, kun kuninkaallinen perhe astuu kameroiden eteen kuningas Charlesin kruunajaisissa.

Viime viikolla hovin sisäpiiristä tihkui tietoa, ettei Harrylla ole mitään asiaa kruunajaisissa Buckinghamin palatsin parvekkeelle, jossa kuninkaallinen perhe on perinteisesti tervehtinyt ihmisiä. Myös kohuissa ryvettynyt prinssi Andrew on heivattu sivuun kruunajaishumusta.

– Kuningas on tehnyt selväksi, keiden hän haluaa edustavan kuningashuonetta. Kruunajaisissa ei tunteilla, se on valtiollinen tilaisuus, eikä perhetilaisuus. On sopivaa, että vain työtä tekevät kuninkaalliset osallistuvat kruunajaisten huipentumaan, hovin sisäpiiristä kerrottiin Mirrorille.

Hovin lähteiden mukaan kuninkaallisen perheen tervehdys Buckinghamin palatsin parvekkeelta kuvastaa hovin uusia tuulia. Lähteiden mukaan kuningas esittelee siinä visioimansa monarkian tulevaisuuden, jossa verovaroin tuettuja kuninkaallisen perheen jäseniä on jatkossa vähemmän.