Prinssi Williamia kiellettiin lähtemästä sotaan – uusi dokumentti paljastaa kuningatar Elisabetin todelliset ajatukset

Pian julkaistava dokumenttisarja tuo esiin ihmisiä, jotka kertovat yksityisistä keskusteluistaan kuningatar Elisabetin kanssa.

Brittihovista kertovassa uudessa dokumentissa The Real Crown paljastetaan jälleen lisätietoa hovista ja sen asioista. ITV-kanavan tuottamassa dokumenttisarjassa nähdään lehtitietojen mukaan haastatteluja ihmisten kanssa, jotka eivät ole aiemmin kertoneet julkisesti brittihoviin liittyvistä asioista.

He kertovat muun muassa mitä edesmennyt kuningatar Elisabet heidän mukaansa ajatteli vuosien varrella tapahtuneista asioista ja käänteistä. Daily Mailin mukaan aikoinaan Britannian armeijassa työskennellyt Sir Mike Jackson kertoo Elisabetin olleen vankasti sitä mieltä, että hänen pojanpoikiensa täytyisi täyttää velvollisuutensa maataan kohtaan.

Ensin kuningatar olisi dokumentin mukaan halunnut, että sekä prinssi William ja prinssi Harry lähetettäisiin Afganistaniin taistelemaan.

– Mutta sitten päätettiin, että kruununperillisenä riski oli Williamille liian suuri. Mutta hänen nuoremmalle veljelleen riski oli hyväksyttävä, Jackson kertoo.

Prinssi Harry taisteli Afganistanissa vuosina 2007–2008 sekä 2012–2013.

Prinssi William tapasi armeijan palveluksessa olleita Puolassa maaliskuussa 2023.

Dokumentin mukaan kuningatar oli hyvin tietoinen Afganistanin tapahtumista ja siitä, millaisia riskejä sotilaat siellä kohtasivat. William olisi lehtitietojen mukaan myös ollut erittäin halukas lähtemään.

– Mutta se oli todella monimutkaista ja moni kokenut ihminen oli mukana tekemässä sitä päätöstä, lehdelle kerrotaan.

Dokumentin mukaan Williamia nimenomaan estettiin lähtemästä.

– Se oli vaikeaa. Kuka tahansa armeijassa ollut pettyy, jos ei pääse osaksi oikeaa operaatiota.

Prinssi Harry puolestaan palveli Britannian armeijan leivissä kymmenen vuoden ajan. Hän muisteli aikaansa armeijansa kohutussa Spare-muistelmateoksessaan ja kertoi tappaneensa 25 Taleban-sotilasta taistelleensa Afganistanissa vuonna 2012.

– Minun lukuni on 25. Se ei ole numero, joka antaisi minulle tyydytystä, mutta se ei myöskään tuota minulle häpeää, Harry kirjoitti kirjassaan.

Prinssi Harryn paljastukset ja ulostulot ovat aiheuttaneet paljon kohua viime aikoina.

Harry myös kuvailee pitäneensä tappamiaan sotilaita pelinappuloina.

– Tajusin, etten ajatellut heitä ihmisinä. He olivat laudalta poistettuja shakkinappuloita. Pahat ihmiset eliminoitiin ennen kuin he pystyivät tappamaan hyviä ihmisiä.

Paljastus sai osakseen runsaasti kritiikkiä, erityisesti sotaveteraaneilta. Prinssiä kritisoitiin erityisesti siitä, ettei sotilaiden kuulu rehvastella tappojensa määrällä.

– En ole koskaan kuullut kenenkään puhuvan tappomäärästä, se on törkeää ja suoraan sanottuna aiheuttaa myötähäpeää. Elämän riistäminen on vakavin asia, jonka voit koskaan tehdä operaatiossa, eikä siitä puhuta pelinä, eräs Afganistanissa taistellut sotaveteraani on sanonut.