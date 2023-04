Kuninkaallisasiantuntija Robert Jobsonin mukaan prinssi Harryn välit Britannian muuhun kuningasperheeseen ovat jopa huonommat kuin on luultu.

Britannian kuninkaallisten keskuudessa Sussexin herttuapari, eli prinssi Harry ja Meghan Markle, ovat olleet viime vuosien pahimpia murheenkryynejä.

Rapakon taa karanneen kaksikon välit muuhun Harryn sukuun ovat olleet tulehtuneet jo pitkään, mutta viime syksynä merkkejä mahdollisesta sovusta yllättäen nähtiin. Hieman kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen Sussexit nähtiin kävelemässä yhdessä krunnunprinssi Williamin ja tämän puolison, prinsessa Catherinen kanssa.

Tätä pientä hetkeä pidettiin potentiaalisena merkkinä siitä, että Harryn ja Williamin jääkylmät välit olisivat viimein lämmenneet edes hieman, mutta kuninkaallisasiantuntija Robert Jobsonin mukaan todellisuus on kaikkea muuta. Hän väittää uutuuskirjassaan Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed, että koko tilaisuus oli lavastettu.

Jobsonin lähteiden mukaan erityisen epämiellyttävänä tilannetta piti jokseenkin yllättäen Catherine.

– Catherine myöhemmin myönsi eräälle kuningasperheen jäsenelle, että kahden parin välillä oli niin tulehtunut ilmapiiri, että kävely oli hänen elämänsä vaikeimpia hetkiä, Jobson lataa Daily Mailin julkaisemassa otteessa kirjastaan.

Jobson muistuttaa, että kävelyhetki tapahtui ennen, kuin Harryn uskomattoman kohun aiheuttanut elämänkerta Spare oli nähnyt päivänvalon. Se oli myös ennen Netflixin julkaisemaa dokumenttia Harrysta ja Meghanista, joka niin ikään aiheutti mittavaa närää kuninkaallisten keskuudessa.

– Jos Catherine jo tuolloin piti kävelyhetkeä Sussexin herttuan ja herttuattaren kanssa lähes sietämättömänä, niin pistää miettimään, mitä hän ja William ajattelevat heistä nyt, Jobson pohtii.

Tätä lyhyttä kävelyä viime syyskuussa prinsessa Catherine (vasemmalla) piti yhtenä elämänsä vaikeimmista hetkistä.

Jobsonin mukaan Elisabetin kuolemaan mennessä käytännössä koko kuningasperhe oli jo ehtinyt kääntää selkänsä Harrylle. Miehen käytökseen kyllästyi jopa loputtoman kärsivällinen Elisabet, joka pitkään pyrki pitämään rakkaan lapsenlapsensa puolia.

– Elisabet oli väsynyt niihin räjähdysherkkiin kohtaamisiin Harryn ja hänen veljensä välillä, jotka joskus tapahtuivat hänen läsnä ollessaan. Ja sitten Harry ja Meghan aloittivat julkisesti kritisoimaan sekä monarkiaa että kuninkaallisen perheen jäseniä, Jobson kirjoittaa.

– Siinä vaiheessa kuningatar oli suorastaan hämmentynyt parin käytöksestä ja hän kuvasi sitä ”perin hulluksi”. Hän oli lopulta siinä uskossa, että hänen lapsenlapsensa oli ”niin rakastunut” vaimoonsa, että se ”heikensi hänen harkintakykyään”.

Jobsonin lähteiden mukaan Harry pyrki pitämään yhteyttä mummoonsa Kaliforniasta puhelimitse, mutta prinssin toistuvat avautumiset kävivät Elisabetille liian raskaiksi. Lopulta hän kehotti Harrya soittamaan suoraan isälleen Charlesille.

– Hänen korkeutensa piti prinssi Harryn soittoja kovin vaikeina ja raskaina. Hän ei halunnut puuttua isän ja pojan väleihin ja kehotti Harrya puhumaan isälleen, eräs lähde väittää.

Tämä ei Jobsonin mukaan toiminut. Charles lopetti Harrylle vastaamisen, kun prinssi kiroili hänelle ja toistuvasti vaati isältään lisää rahaa.

– Kun kuningatar kysyi Charlesilta, miksei hän antanut periksi, Charles ilmoitti, ettei hän ole pankki, Jobson kirjoittaa.

Hovin välit ovat niin tulehtuneet, että isänsä Charlesin kruunajaisissa Harrya ei välttämättä nähdä laisinkaan.

Jobsonin uutuuskirjan väitteet ovat karua luettavaa, mutta eivät sinällään yllättäviä.

Harryn ja Meghanin karattua Yhdysvaltoihin vuonna 2020 pari on aiheuttanut jatkuvia kohuja ja päänvaivaa Britannian hallitsijasuvulle. Harryn kohua aiheuttaneet lausunnot ovat jatkuneet vuodesta toiseen eivätkä ne ole hellittäneet edes Elisabetin tai häntä ennen edesmenneen prinssi Philipin kuolemien myötä.

Harryn ja muiden kuninkaallisten välit ovat pitkälti niin tulehtuneet, että esimerkiksi kuninkaallisten pääsiäismenoihin prinssillä ei ole mitään asiaa, vaikka paikalle kokoontuu hänen muu sukunsa lähes kokonaan.

Mitään asiaa hänellä tai Meghanilla ei ole myöskään Buckinghamin palatsin parvekkeelle hänen isänsä Charlesin kruunajaisissa toukokuussa. Elisabetin valtakautena parvekkeella nähtiin sankka joukko sukua, mutta nyt Charles on Mirrorin mukaan linjannut, että paikalla nähdään vain edustustehtäviä tekeviä kuninkaallisia.

Tämän on arvuuteltu olevan näpäytys nimenomaan perhettään sättineelle Harrylle. Hänen ohellaan linjaus estäisi myös Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin sekaantuneen prinssi Andrewin, eli kuninkaan pikkuveljen, esiintymisen parvekkeella.