Kuningas Charles piti kiinni kiirastorstain perinteistä – monarkian vastustajat osoittivat mieltään

Kuninkaallinen perhe on viettänyt kiirastorstaita samalla tavoin jo vuosikymmenten ajan, eikä kuningas Charles rikkonut perinnettä.

Pääsiäinen on perinteisesti ollut Britannian kuninkaalliselle perheelle tärkeä juhla. Kiirastorstaina kuningatar Elisabet osallistui aina jumalanpalvelukseen ja jakoi kirkon toimintaan aktiivisesti osallistuneille ihmisille kolikoita. Kyseessä oli symbolinen ele, jolla hallitsija kiitti ihmisiä heidän tekemästään tärkeästä työstä. Hallitsijan ikä määrittää kolikoiden määrän ja hovin mukaan ensimmäinen kolikoiden jako pidettiin jo 1200-luvulla.

Tatler-lehti kertoo, että kiirastorstaihin liittyvät perinteet olivat hyvin rakkaita kuningattarelle, sillä hän pääsi tapaamaan ihmisiä ja kuulemaan, millaista työtä kirkko tekee yhteisöissä.

Tänä vuonna kuningas Charles ja kuningatar Camilla osallistuivat ensimmäistä kertaa kiirastorstain jumalanpalvelukseen Yorkin tuomiokirkossa hallitsijaparina.

– Kuningas antaa kaksi rahapussia, punaisen ja valkoisen. Valkoisessa rahapussissa on hopeisia kiirastorstain kolikoita, punaisessa rahapussissa on kaksi kolikkoa, jotka symboloivat hallitsijan historiallista vaatteiden ja ruoan lahjaa, hovi on kertonut.

Kuningatar Elisabet kuvattuna vuonna 2016 jakamassa kolikoita.

Camilla saapui paikalle sinivalkoisessa asussa ja hatussa, Charlesilla oli päällään tumma puku. Hallitsijaparille ojennettiin perinteiden mukaisesti kukkakimppu ennen kuin he astelivat paikoilleen jumalanpalvelukseen.

Hallitsijaparille annettiin perinteisesti kukkakimput.

Paikalla tuomiokirkon ulkopuolella oli Daily Mailin mukaan myös protestoijia. Monarkian vastainen Republic-ryhmä on aiemminkin aiheuttanut häiriöitä kuningas Charlesin edustustilaisuuksissa.

Ryhmän edustajilla oli päällään naamareita ja kylttejä, joissa luki Not My King eli ”ei minun kuninkaani”. Ryhmän mukaan Charles on heille vapaata riistaa, kun taas edesmenneen kuningattaren vastustamista kansa ei olisi ottanut hyvällä.

Vastustajat ovat aiemmin tähdänneet kuningasta kananmunilla.

Kiirastorstain jumalanpalveluksen päätteeksi hallitsijapari poseerasi kirkon edustalla valokuvissa ja jutteli ihmisten kanssa 20 minuutin ajan.

Charlesin kruunajaisia vietetään lauantaina 6. toukokuuta. Kutsussa Camillaa kutsutaan jo kuningatarpuolison sijaan kuningattareksi.

BBC:n siteeraaman asiantuntijan mukaan kuningatarpuoliso-termiä käytettiin englanniksi aiemmin siksi, että se koettiin keinoksi erottaa Camilla edesmenneestä kuningatar Elisabetista. Lähde kertoo, että kruunajaiset kuitenkin koetaan nyt sopivaksi ajankohdaksi siirtyä lopullisesti uuteen muotoiluun.

Kuningas on tähän mennessä viettänyt pääsiäistä kuninkaallisille perinteisin menoin, mutta kruunajaisten suhteen on luvassa muutoksia perinteisiin. Brittilehdet ovat aiemmin uutisoineet, että esimerkiksi Buckinghamin palatsin parvekkeella nähdään huomattavasti aiempaa vähemmän kuninkaallisen perheen jäseniä.

Charles on itse päättänyt, keiden hän haluaa seisovan rinnallaan parvekkeella.

– Kuningas on tehnyt selväksi, keiden hän haluaa edustavan kuningashuonetta. Kruunajaisissa ei tunteilla, se on valtiollinen tilaisuus, eikä perhetilaisuus. On sopivaa, että vain työtä tekevät kuninkaalliset osallistuvat kruunajaisten huipentumaan, asiasta on kerrottu.