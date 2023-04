Prinssi Harry ja prinssi Andrew saivat lähtöpassit kruunajaishumusta – onko tässä kuningas Charlesin viimeinen sivallus?

Hovissa puhaltavat uudet tuulet, sillä kuningas Charles uudistaa perinteitä.

Suunnitelmat kuningas Charlesin kruunajaisten suhteen ovat jo täydessä vauhdissa Britanniassa. Charles kruunataan Westminster Abbeyssa lauantaina 6. toukokuuta. Britit pääsevät nauttimaan kruunajaishumusta täysin rinnoin, sillä kruunajaisten jälkeinen maanantai on vapaapäivä.

Jo aiemmin on kerrottu, että kuningas Charles aikoo tehdä monia muutoksia vuosisatoja vanhoihin kruunajaisperinteisiin. Nyt brittilehdet kertovat, että Buckinghamin palatsin parvekkeella nähdään kruunajaisissa huomattavasti vähemmän kuninkaallisen perheen jäseniä kuin aikaisemmin.

Buckighamin palatsin parvekkeella on ollut aiemmin tungos. Nyt se muuttuu, sillä Charles on rajannut osallistujalistaa.

Kuninkaallinen perhe tervehti yleisöä kuningatar Elisabetin valtakautena Buckinghamin palatsin parvekkeella varsin runsaslukuisena. Mirror kertoo, että kuningas Charles on linjannut, että kruunajaisissa parvekkeelle astelevat vain edustustehtäviä tekevät kuninkaalliset. Lehti kertoo nähneensä kuninkaan kruunajaissuunnitelmat, joissa listataan, ketkä perheenjäsenet pääsevät parvekkeelle.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hovista lähtöpassit ottaneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan, sekä kuningas Charlesin pikkuveli prinssi Andrew, eivät saa osallistua tilaisuuteen.

Sosiaalisessa mediassa on jo riemuittu, että Charles on tehnyt oikean päätöksen siirtäessään perhettään tylyttäneen Harryn ja kohuissa rämpivän Andrew’n sivuun kruunajaishumusta. Somessa on myös arvuuteltu, että kyseessä olisi jonkinlainen kuninkaan näpäytys perheelleen päänvaivaa tuottaneille Harrylle ja Andrew’lle.

Aiemmin kuningas on ilmoittanut, että Harry joutuu luopumaan Britannian-kodistaan Frogmore Cottagesta ja Andrew puolestaan joutuu muuttamaan pois Windsorin linnan mailta.

Etenkin prinssi Andrew on lehtitietojen mukaan suhtautunut muuttosuunnitelmiin hyvin nyrpeästi.

Kuningatar Elisabet ja hänen lapsensa prinssi Charles ja prinssi Andrew kuvattuna Trooping the Colour -juhlallisuuksissa 2019. Nyt prinssi Andrew’lla ei ole enää asiaa Buckinghamin palatsin parvekkeelle.

Mirrorin tietojen mukaan parvekkeella yleisöä tervehtivät kuningasparin lisäksi prinsessa Anne ja hänen puolisonsa Tim Laurence, Edingburghin herttua prinssi Edward ja hänen puolisonsa herttuatar Sophie, Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine, sekä heidän lapsensa prinssi George, prinsessa Charlotte ja prinssi Louis.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla harjoittelevat lehtitietojen mukaan kruunajaisseremoniaa Buckinghamin palatsissa.

Hovin sisäpiirilähteet kertovat, että kuningas on toivonut myös äitinsä serkkujen Kentin herttua Edwardin, 87, ja prinsessa Alexandran, 86, tervehtivät yleisöä Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

Heidän osallistumisensa tilaisuuteen on kuitenkin epävarmaa ja lehdelle kerrotaan, että iäkkäät kuninkaalliset päättävät osallistumisestaan kruunajaispäivänä.

Myös Gloucesterin herttua prinssi Richard ja hänen puolisonsa herttuatar Birgitte on kutsuttu esiintymään kuningasparin rinnalla Buckinghamin palatsissa.

Mirrorille kerrotaan, että Charles on itse päättänyt, keiden hän haluaa seisovan rinnallaan Buckinghamin palatsin parvekkeella kruunajaisissa.

– Kuningas on tehnyt selväksi, keiden hän haluaa edustavan kuningashuonetta. Kruunajaisissa ei tunteilla, se on valtiollinen tilaisuus, eikä perhetilaisuus. On sopivaa, että vain työtä tekevät kuninkaalliset osallistuvat kruunajaisten huipentumaan, hovin sisäpiiristä kerrotaan Mirrorille.

Hovin lähteiden mukaan kuninkaallisen perheen tervehdys Buckinghamin palatsin parvekkeelta kuvastaa hovin uusia tuulia. Lähteiden mukaan kuningas esittelee siinä visioimansa monarkian tulevaisuuden, jossa verovaroin tuettuja kuninkaallisen perheen jäseniä on jatkossa vähemmän.

–Monarkiaa pienennetään tietysti entisestään, kun Gloucesterin herttuapari, Kentin herttua ja prinsessa Alexandra lopettavat edustustehtävät. Tämä on viimeinen kiitos heille ja kunnianosoitus siitä, että he tukivat kuningatar Elisabetia, lehdelle kerrotaan.

Kuningatar Elisabet tervehti yleisöä viimeisen kerran Buckinghamin palatsin parvekkeella kesäkuussa 2022, jolloin Britanniassa juhlittiin kuningattaren 70-vuotista valtakautta.

Harry ja Meghan eivät ole toistaiseksi vastanneet kruunajaiskutsuun, joka on herättänyt Britanniassa kummastusta. Daily Mailille kerrotaan, että hovin henkilökunta on helisemässä, sillä kruunajaiset vaativat järeitä turvatoimia ja tarkkaa suunnittelua, joten Sussexin herttuaparin salamyhkäisyys aiheuttaa ongelmia

– Kaikki on epäselvää ja kruunajaisiin on enää kuukausi aikaa. Työntekijöille on kerrottu, että toivottavasti asia selviää pian. Samaan aikaan hovin työntekijät yrittävät tehdä järjestelyjä 2000 vieraalle, joista monet ovat valtionpäämiehiä, lehdelle tuskaillaan.