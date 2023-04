Tältä näyttää kuningas Charlesin kruunajaiskutsu – paljastaa tärkeän tiedon Camillan asemasta

Toukokuun kruunajaisiin kutsutaan yli 2000 vierasta.

Britannian kuninkaan Charlesin kruunajaiset häämöttävät jo toukokuussa. Nyt Buckinghamin palatsi on julkaissut ensimmäisen kuvan kutsusta, joka toimitetaan yli 2000 kutsuvieraalle.

Kortti on koristeltu hyvinkin kukkaisilla taideteoksilla ja koristusten joukosta löytyvät myös kuninkaan sekä Camillan suvun vaakunoissa esiintyviä eläimiä. Kutsujen mielenkiintoisin sisältö ei kuitenkaan ole sen näyttävässä taiteessa.

Kutsussa nimittäin termistä ”kuningatarpuoliso” on täysin luovuttu ja Camillaan viitataan yksinkertaisesti kuningattarena.

BBC:n siteeraaman asiantuntijan mukaan kuningatarpuoliso-termiä käytettiin siksi, että se koettiin keinoksi erottaa Camilla edesmenneestä kuningatar Elisabetista. Lähde kertoo, että kruunajaiset kuitenkin koetaan nyt sopivaksi ajankohdaksi siirtyä lopullisesti uuteen muotoiluun.

Tältä kruunajaiskutsu näyttää.

Eläessään Elisabet itse antoi tukensa Camillalle ja toivoi, että Camillan arvonimi olisi juuri kuningatarpuoliso. Tämä johtui siitä, että huhujen mukaan jotkut tahot ajoivat Camillan arvonimeksi perinteistä poikkeavaa prinsessapuolisoa, kuten Charles itse oli vielä suunnitellut parin häiden aikaan.

Prinsessapuoliso-termiä käytetään esimerkiksi Monacon ruhtinaan Albertin vaimosta Charlenesta. Britannian historiassa termiä ei lähtökohtaisesti ole koskaan käytetty hallitsijan puolisosta.

Kuningatarpuoliso on niin ikään kuningattareen verrattuna harvinainen arvonimi. Camillan ohella kyseistä arvonimeä käytetään virallisissa yhteyksissä muun muassa Norjan kuningas Haraldin puolisosta Sonjasta ja Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan vaimosta Silviasta.

Britannian historian edellinen kuningatarpuoliso oli kuningas Yrjön vaimo Elisabet, eli kuningas Charlesin isoäiti.

Prinssi Williamin vanhimmalla pojalla Georgella on kruunajaisissa tärkeä tehtävä. Tässä hän isänsä rinnalla Wimbledonissa.

Kutsuista paljastuu myös, että Charles on antanut lapsenlapselleen Georgelle tärkeän roolin.

Prinssi Williamin vanhin poika tulee astelemaan kruunajaisissa vaarinsa vanavedessä kunniapaašina. Paašin tehtäviin kuuluu kantaa kuninkaan viittaa, kun hän astelee sisään ja poistuu Westminster Abbeysta.

Mirrorin lähteiden mukaan Georgelle rooli myönnettiin siksi, että poika oli ”hyvin kiinnostunut” seremoniasta. Tämä käy järkeen, sillä George on isänsä jälkeen perimäjärjestyksen toinen. Seremonia on siis kaikella todennäköisyydellä myös hänellä edessä joskus kaukana tulevaisuudessa.

– Kuningas on hyvin innokas näyttämään hänen perijänsä kruunajaisten keskiössä. Vaikka hän on vasta yhdeksän, George on jo todella kypsä ja hän ymmärtää sekä isoisänsä ja isänsä roolit että oman tulevan roolinsa, lähde lisää.

Muut paašit ovat joko Charlesin tai Camillan sukulaisia tai perheen ystävien lapsia. Kuninkaan viittaa Georgen ohella kantavat Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay ja Ralph Tollemache. Kuningattaren puolesta roolia hoitavat hänen lapsenlapsensa, Gus ja Louis Lopes sekä Freddy Parker Bowles ja Camillan siskon lapsenlapsi Arthur Elliot.