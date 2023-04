Herttuatar Meghan palkkasi Obaman neuvonantajan – lähteekö herttuatar politiikkaan?

Prinssi Harryn puoliso otti aktiivisesti kantaa Yhdysvaltain politiikkaan jo ennen parin liittoa.

Sussexin kohuherttuattaren Meghanin on spekuloitu lähtevän mukaan politiikkaan jo pidemmän aikaa.

Ex-näyttelijä on profiloitunut viime vuosina pitkälti hyväntekeväisyyden kautta, joten loikka politiikkaan aktivismin puolelta olisi sinänsä luontainen siirtymä. The Sunin haltuunsa saamien verotietojen mukaan Meghan on jo saattanut aloittaa tuon loikan.

Meghanin ja prinssi Harryn omistama Archewell Foundation -hyväntekeväisyysjärjestö maksoi viime vuonna lähes 90 000 puntaa (eli yli 100 000 euroa) KMLSA-nimiselle yhtiölle. Kyseessä on Michelle Obaman entisen tiedottajan Katie McCormick Lelyveldin pyörittämä PR-toimisto.

Lelyveld on lisäksi toiminut Hillary Clintonin ja John Kerryn viestintäasiantuntijana, eli hänellä on tiiviit yhteydet demokraattipuolueen vaikutusvaltaisiin jäseniin.

Todennäköisesti demokraattipuolue olisi myös Meghanin valinta, mikäli hän päättäisi ryhtyä vaikkapa ehdokkaaksi. Herttuatar on ollut vuosien varrella äänekäs aborttioikeuden puolestapuhuja, siinä missä republikaanipuolue on profiloitunut suuressa osaa Yhdysvaltoja nimenomaan aborttioikeuden vastustajaksi.

Meghan ja Harry tekivät pesäeron hoviin vuonna 2020. Tämä on vapauttanut brittikuninkaallisten kohuparin osasta hovin säännöstöä.

Välillisesti Meghan on pyrkinyt vaikuttamaan kotimaansa Yhdysvaltojen politiikkaan varsinkin ennen liittoa Harryyn, mutta myös sen aikana.

Esimerkiksi vuonna 2020 Meghan palasi Yhdysvaltoihin äänestämään presidentinvaaleissa ja kehotti muitakin äänestämään. Tietyt britti- ja amerikkalaismediat tulkitsivat tämän tukena ehdokas Joe Bidenille, sillä ennen liittoaan Harryyn Meghan oli avoimesti vastustanut Donald Trumpin valintaa.

Vuonna 2021 herttuatar puolestaan soitti lukuisille maan parlamentin ylähuoneen jäsenille pyytääkseen heitä ajamaan lakia, joka takaisi Yhdysvalloissa palkallisen perhevapaan.

Näitä vaikutusyrityksiä ei ole katsottu hyvällä, sillä lähtökohtaisesti Britannian kuninkaallisten ei ole sopivaa puuttua tai osallistua politiikkaan.

Meghania säännöt eivät kuitenkaan sido niinkään tiukasti, sillä vuoden 2020 vastuista luopuminen vapautti samalla Sussexit osasta säännöstöä. Jokseenkin odotetusti hän onkin lisännyt avoimia poliittisia kannanottojaan juuri tämän pesäeron jälkeen.