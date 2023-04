Kaarle Kustaasta leviää poikkeuksellinen kuva – housuton kuningas sensuroitiin ”arkaluonteisen sisällön” takia

Ruotsin kuningas nautti täysin rinnoin pääsiäiskarnevaaleista vuonna 1968.

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa on totuttu näkemään formaalissa asussa ja hillitysti käyttäytyvänä. Sosiaalisessa mediassa leviävä vuosikymmenten takainen kuva kuitenkin näyttää toisen puolen.

Twitterissä on julkaistu keväällä 1968 ikuistettu kuva, jossa Kaarle Kustaa on nauttimassa täysin rinnoin pääsiäiskarnevaaleista Storlienissa, Svensk Damtidning kertoo. Silloinen kruununprinssi Kaarle Kustaa poseeraa kuvassa vähäpukeisena ilman housuja. Päässään hänellä on peruukki, jonka pitkät vaaleat kutrit hulmuavat tuulessa.

– Ainoa tyttö, jota tulen koskaan rakastamaan, on kuningas drag-hahmona, kuvan julkaisija kommentoi Twitterissä.

Kyseessä on toden totta poikkeuksellinen kuva kuninkaasta. Twitter on jopa määritellyt kuvan arkaluonteiseksi sisällöksi. Ennen kuvan avaamista on varoitusteksti ”seuraavan median sisältö saattaa olla loukkaavaa”, ja kuvan näyttäminen on ensin itse hyväksyttävä.

Kuva vaikuttaisi olevan otettu kirjan sivuilta.

Kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia hiihtämässä Sarajevossa vuonna 1984.

Ruotsin Storlienilla on erityinen paikka kuninkaan sydämessä. Storlienissa sijaitseva Åre on Pohjoismaiden suurin hiihtokeskus, ja kuningas tunnetusti nauttii talviurheilusta.

Myös kuninkaan punainen mökki sijaitsee aivan Storlienin hiihtoelämän keskuksen, Högfällsin hotellin tuntumassa. Se on ollut turistinähtävyys siitä lähtien, kun Kaarle Kustaa sai sen nuorena kruununprinssinä ja Jämtlandin herttuana lahjaksi Storlienin kunnalta.

Kuninkaallisperheen perinteenä on ollut suunnata talvilomalla Storlieniin.

– Heitä on aina kunnioitettu ja heidän on annettu olla rauhassa Storlienissa. Kun lapset olivat pieniä, he kävivät aina siellä hiihtämässä, toimittaja ja kirjailija Barbro Hultman on kertonut Aftonbladetille.