Meghanin siskopuolen kanne hylättiin – syytti herttuatarta kovin sanoin

Floridalainen tuomari torppasi Samantha Marklen kanteen.

Samantha Markle on hyökännyt siskopuoltaan herttuatar Meghania vastaan rajuilla syytöksillä.

Herttuatar Meghanin siskopuoli Samantha Markle ei voi haastaa häntä oikeuteen kunnianloukkauksesta.

Asiasta on linjattu floridalaisen tuomarin päätöksellä, kertoo muun muassa People.

Samantha Markle suivaantui Meghanin esittämistä väitteistä tämän auktorisoimattomassa elämäkerrassa Finding Freedom sekä herttuattaren esittämistä kommenteista Oprah Winfreyn vuoden 2021 haastattelussa.

Piirisyyttäjä Charlene Edwards Honeywell on todennut, ettei Meghania ”voida pitää vastuullisena lausunnoista kirjassa, jota hän ei ole julkaissut". Meghanin Oprahissa esittämät väitteet on taasen katsottu syyttäjän toimesta suojatuiksi mielipiteiksi.

Kanne nostettiin Floridassa maaliskuussa 2022. Samantha on vaatinut siskopuoleltaan 75 000 dollarin vahingonkorvauksia.

58-vuotias Samantha ja 41-vuotias Meghan ovat televisio-ohjaaja Thomas Marklen (s. 1941) tyttäriä, mutta heillä on eri äiti.

Samantha väitti kanteessaan, että hän ja Meghan olivat lapsuudessa läheisiä, mutta ajautuivat erilleen sen jälkeen, kun Meghan alkoi seurustella prinssi Harryn kanssa. Pari meni naimisiin toukokuussa 2018.

Samantha sanoi myös saaneensa negatiivista mediahuomiota sanottuaan haastattelussa joulukuussa 2018, että heidän isänsä olisi pitänyt olla Meghanin ja Harryn kuninkaallisissa häissä.

Samantha on myös huomauttanut, että elämäkertakirjassa on luku nimeltä A Problem Like Samantha. (suom. ”Samanthan kaltainen ongelma”). Kirjan ovat kirjoittaneet toimittaja Omid Scobie ja kuninkaallisasiantuntija Carolyn Durand.

Tuomari torppasi Samanthan kirjaa koskevan kanteen perustellen, että ”kantaja [Samantha] ei voi uskottavasti väittää vastaajan [Meghan] julkaisseen kirjan”.

Meghanin siskopuoli Samantha Markle on pettynyt herttuattareen.

Meghan ja Harry esiintyivät maaliskuussa 2021 Oprah Winfreyn erikoisohjelmassa, joka keräsi maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa katsojaa.

Kanteessa Samantha piti herjaavana, että Sussexin herttuatar väitti ohjelmassa "kasvaneensa ainoana lapsena". Samantha väitti Meghanin myös sanoneen, että siskopuoli muutti sukunimensä takaisin Markleksi sen jälkeen, kun hän alkoi seurustella prinssi Harryn kanssa.

Syyttäjä Honeywell perusteli tv-esiintymistä koskevan hylkäyspäätöksen näin:

– Järkevä kuuntelija ymmärtää, että vastaaja ilmaisi ohjelmassa vain mielipiteensä lapsuudestaan ja suhteestaan sisaruspuoliinsa. Näin ollen tuomioistuin katsoo, että vastaajan lausunto ei ole objektiivisesti tai empiirisesti todistettavissa.

Meghanin välit siskopuolensa perheeseen eivät kuitenkaan ole täysin jäiset.

Joulukuussa julkaistussa Harry & Meghan -Netflix-sarjassa nimittäin nähtiin Samanthan tytär Ashleigh Hale, joka on Meghanille läheinen. Sarjassa Meghan kertoi halunneensa kutsua Ashleigh’n kuninkaallisiin häihinsä vuonna 2018, mutta hänen sanojensa mukaan palatsi kielsi.

Maahanmuuttojuristina työskentelevä Hale on Peoplen mukaan kertonut, että hän ja hänen veljensä ovat isänpuoleisten isovanhempiensa kasvattamia. Hän on sanonut, ettei ollut tavannut äitiään sen jälkeen, kun oli 6-vuotias. Yhteys palautui kuitenkin vuonna 2007.

People kertoo, että tuolloin Meghan otti yhteyttä veljentyttäreensä, Halen mukaan ensin sähköpostitse ja sitten puhelimella.

– Jonkin ajan kuluttua taisimme puhua jollakin tasolla useita päiviä viikossa, hän on kertonut.

Meghan on kutsunut Halea ”kuin pikkusiskoksi”. Sitä Hale on kertonut äitinsä alkaneen suhtautua kitkerästi tämän siskopuoleen sen jälkeen, kun Meghanin suhde Harryn kanssa tuli julkisuuteen. äiti Samanthan on kerrottu muuttuneen kitkeräksi siskopuolensa suhteen.

Tämä katkaisi myös tyttären ja äidin välit – jo toistamiseen.

– Hänen näkökulmansa ei muuttunut ja hän tuntui muuttuvan aina vain vihaisemmaksi. Lakkasimme puhumasta, Hale on kertonut.