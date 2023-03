Kuningas Charlesin muotokuva julkaistiin hänen Saksan vierailunsa aattona.

Britannian kuningas Charlesista on julkaistu ensimmäinen maalattu muotokuva hänen hallitsijakautensa aikana.

The Sunday Timesin mukaan maalaus on taiteilija Alastair Barfordin tekemä. Barford on maalannut muotokuvan myös Charlesin äidistä, kuningatar Elisabet II:sta.

Barford kertoo lehdelle, että hän maalasi teoksen kahdessa viikossa. Barford oli vierailemassa Buckinghamin palatsissa, jossa hän katseli kuningasta vastaanottamassa vieraita taideteosta varten. Samassa vastaanottotilaisuudessa oli erään Amazonin alkuperäiskansan johtaja Domingo Peas, joka antoi kuninkaalle rannekorun. Koru symboloi ilmastonmuutoksen vastaisen työn ja kestävän kehityksen puolesta puhumista.

Yleensä kuninkaalliset on vuorattu koruihin ja arvoesineisiin muotokuvissaan, mutta kuningas pitää yllään poikkeuksellisesti vain alkuperäiskansan rannekorua.

Muotokuva on muutenkin hyvin pelkistetty. Charles seisoo sinisessä puvussa beigen taustan edessä katsoen muotokuvan katsojan ohi.

– Halusin vangita hänen lämpönsä ja herkkyytensä, sen empatian, joka näkyi hänen vuorovaikutuksessaan tapaamiensa ihmisten kanssa, taiteilija sanoo Sunday Timesille

Domingo Peas antoi kuningas Charlesille rannekorun, joka näkyy Charlesin uudessa muotokuvassa.

– Oli tärkeää, että sain vangittua hänen sympaattisen ilmeensä.

36-vuotias Barford opiskeli taidetta ja maalaamista Firenzessä kuningatar Elisabetin myöntämän stipendin turvin. Tuore muotokuva julkaistiin Charlesin Saksan matkan aattona. Valtiovierailu on Charlesin valtakauden ensimmäinen valtiovierailu, sillä Ranskan matkaa lykättiin presidentti Emmanuel Macronin eläkeuudistuksia koskevien levottomuuksien vuoksi.

Kuninkaan lentokone laskeutui iltapäivällä 29. maaliskuuta Berliinin-Brandenburgin lentoasemalle. Kiitoradan punaisella matolla oli vastassa sotilaiden rivistö, joka tervehti kuningasparia kunnialaukauksilla.

– Odotamme kovasti kaikkien niiden tapaamista, jotka tekevät tästä maasta niin erityisen. On suuri ilo jatkaa maidemme pitkään jatkuneen ystävyyden syventämistä, Charles ja hänen puolisonsa kuningatar Camilla sanoivat kuninkaallisen perheen Twitter-tilillä.

Lentokentältä Charles jatkoi matkaansa Berliinin keskustaan Brandenburgin portille, jossa Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steienmeier puolisonsa Elke Büdenbenderin kanssa otti kuningasparin muodollisesti vastaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kuuluisaa Brandenburgin porttia käytetään valtiovieraan vastaanottamiseen. Britannian liput liehuivat Unter den Lindenin kadulla Saksan ja EU:n lippujen rinnalla.

Brandenburgin portille oli kerääntynyt yleisöä jo tunteja ennen kuningasparin saapumista. 50-vuotias vaatekaupan myyjä Anja Wieting kertoi ottaneensa vapaapäivän ja ajaneensa tyttärensä kanssa viisi tuntia Berliiniin.

– Tämä on kuninkaan vierailu Saksaan. Haluamme juhlistaa sitä, riippumatta siitä kuinka pitkä jono on, Wieting sanoi ja kertoi nauttivansa suurista seremonioista.