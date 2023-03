Prinssi Harrylta hätkähdyttäviä väitteitä: Syyttää hovia salailusta

Prinssi Harry väitti, että hovi olisi tiennyt brittimedian käyttäneen laittomia keinoja tiedonhankintaan.

Britanniassa yllätysvierailulla oleva prinssi Harry on antanut valaehtoisen todistuksen, jossa hän on avannut hovin suhdetta brittimediaan, kertoo People.

Samalla prinssi tuli sivaltaneeksi hovia. Prinssin mukaan hovi tiesi, että hänen ja mahdollisesti muiden kuninkaallisten puhelimet on hakkeroitu.

Prinssi on muutaman muun julkisuuden henkilön kanssa haastanut Associated Newspapersin, eli brittilehtien Daily Mailin ja Mail On Sundayn julkaisijan oikeuteen. Heidän mukaansa Associated Newspapers on käyttänyt laittomia keinoja tiedonhankintaan.

Peoplen mukaan Harry kuvaili todistuksessaan, että hovilla on erikoinen suhde brittimediaan. Harry sanoi todistuksessaan, että hänet kasvatettiin pienestä pitäen noudattamaan hovin ”älä koskaan valita, älä koskaan selittele” - mentaliteettia.

– Ei ollut muuta vaihtoehtoa, minut ehdollistettiin hyväksymään se. Suurilta osin hyväksyin julkisen työni herättämän kiinnostuksen, Harry sanoi.

Prinssin mukaan hän ryhtyi kyseenalaistamaan hovin tapaa toimia median kanssa, kun hän tapasi puolisonsa herttuatar Meghanin.

– Minua vaivasi yhä enemmän se, ettei median jatkuviin hyökkäyksiin, häirintään ja välillä rasistisiin artikkeleihin Meghanista puututtu, Harry lausui.

Prinssin mukaan tilanne paheni entisestään, kun parin esikoinen prinssi Archie syntyi toukokuussa 2019.

Harry kertoi kuulleensa 2018, että hänen puhelimensa on mahdollisesti hakkeroitu. Prinssi syytti hovin salailleen asiaa.

– Ei epäillystäkään, että instituutio pimitti tietoa pitkän aikaa ja se on selvinnyt minulle vasta viime vuosina, prinssi tykitti.

– Ei ole liioittelua sanoa, että kupla puhkesi, kun muutin pois Britanniasta vuonna 2020.

Harryn mukaan myös muiden kuninkaallisten puheluita on joko salakuunneltu tai heidän puhelimensa on hakkeroitu.

Harry väitti todistuksessaan, ettei hän ole ainoa kuninkaallisen perheen jäsen, jonka puhelin on hakkeroitu tai jonka puheluita on salakuunneltu.

– Kuninkaallisen perheen jäsenet ja ystäväni ovat joutuneet kohteiksi, enkä tiedä, ovatko he tarttuneet oikeustoimiin.

Harry sanoi haluavansa puhua asiasta, sillä hän ”rakastaa maataan” ja on omien sanojensa mukaan huolissaan brittimedian toiminnasta.

– Britit ansaitsevat tietää tästä salailusta ja on minun velvollisuuteni tuoda se esiin, Harry sanoi.