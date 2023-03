Lehtiväite: Yllätysvisiitille pelmahtanut Harry sai kuningas Charlesilta hyytävän vastaanoton

Prinssi Harry on parhaillaan Britanniassa pikaisella yllätysvierailulla ja otti yhteyttä isäänsä.

Britanniassa kohahti eilen maanantaina, kun prinssi Harry ilmestyi yllättäen Lontooseen. Yhdysvalloissa asuva Harry osallistui häntä koskevan oikeudenkäynnin istuntoon. Harryn vierailusta kotimaahansa ei ollut tihkunut ennakkoon mitään tietoa.

Prinssi on muutaman muun julkisuuden henkilön kanssa haastanut Associated Newspapersin, eli brittilehtien Daily Mailin ja Mail On Sundayn julkaisijan oikeuteen.

Harry oli yhtä hymyä astellessaan oikeuteen.

Muut haastajat ovat laulaja Elton John, hänen aviomiehensä, elokuvaohjaaja David Furnish, paronitar Doreen Lawrence sekä näyttelijät Sadie Frost ja Liz Hurley. Heidän mukaansa Associated Newspapers on käyttänyt laittomia keinoja tiedonhankintaan.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka pitkään Harry aikoo viihtyä Britanniassa ja aikooko prinssi osallistua oikeudenkäyntiin jatkossakin. Hovin sisäpiiristä on kuitenkin tihkunut väitteitä, ettei prinssi aio tavata reissullaan isäänsä kuningas Charlesia tai isoveljeään prinssi Williamia.

Hovin lähteet väittävät, että prinssi tosin oli yhteydessä Buckinghamin palatsiin ja kertoi tulostaan. Väitteiden mukaan Harry sai kylmää kyytiä isältään.

– Harry otti yhteyttä isäänsä, mutta kuninkaan kerrottiin olevan kiireinen, sisäpiiristä väitetään Telegraphille.

Lehden tietojen mukaan kuningas on parhaillaan Glouchestershiressä sijaitsevassa kodissaan ja matkustaa keskiviikkona Saksaan.

Telegraph-lehti huomauttaa, että Buckinghamin palatsissa tuskin ollaan riemuissaan prinssi Harryn yllätysvierailun ajankohdasta. Harryn oikeudenkäynnin nimittäin pelätään varastavan huomion kuningas Charlesin valtiovierailulta Saksaan.

Prinssi William puolestaan on lomalla puolisonsa prinsessa Catherinen ja heidän lastensa kanssa. Walesin prinssipari asuu Windsorin linnan mailla sijaitsevassa Adelaide Cottagessa, joka vain lyhyen kävelymatkan päässä Harryn ja Meghanin Frogmore Cottagesta.

Prinssi näytti kuvaajille ja paikalla olleille ihmisille peukkua poistuessaan oikeudesta.

Kuningas Charles hääti Sussexin herttuaparin mökistä ja parille annettiin kesäkuuhun asti aikaa tyhjentää talo. Brittilehtien mukaan Harry voi siis edelleen majoittua Frogmore Cottagessa, mutta toistaiseksi prinssin majapaikka on pysynyt salassa.

Eilen maanantaina brittimediat uutisoivat prinssi Harryn pelmahtaneen oikeuteen ”osoittaakseen tukensa” Associated Newspapersin oikeuteen haastaneille henkilöille. Prinssin kerrotaan supatelleen oikeudenkäynnin ajan avustajiensa kanssa ja tehneen muistiinpanoja pieneen muistikirjaansa. Välillä Harry näpytti kiivaasti puhelintaan ja vaikutti viestittelevän jonkun kanssa.