Prinssi Harry saapui yllättäen oikeuteen Lontoossa

Prinssi Harry on muiden julkisuuden henkilöiden kanssa haastanut lehtikustantajan oikeuteen.

Britannian prinssi Harry ilmestyi BBC:n mukaan yllättäen häntä koskevaan oikeudenkäyntiin Lontooseen.

Prinssi on muutaman muun julkisuuden henkilön kanssa haastanut Associated Newspapersin, eli brittilehtien Daily Mailin ja Mail On Sundayn julkaisijan oikeuteen.

Muut haastajat ovat laulaja Elton John, hänen aviomiehensä, elokuvaohjaaja David Furnish, paronitar Doreen Lawrence sekä näyttelijät Sadie Frost ja Liz Hurley. Heidän mukaansa Associated Newspapers on käyttänyt laittomia keinoja tiedonhankintaan.

Associated Newspapers on vastannut, että väitteet ovat ”järjetöntä mustamaalausta”.

Oikeuskäsittely kestää BBC:n mukaan neljä päivää ja se aloitettiin maanantaina 27. maaliskuuta. Prinssi Harryn saapuminen fyysisesti paikalle viestii BBC:n mukaan siitä, kuinka prinssi haluaa taistella yksityisyytensä eteen, sillä prinssi ei tunnetusti ole pitänyt brittilehdistöstä ja sen tavasta seurata kuninkaallisia.

Ryhmä aloitti BBC:n mukaan oikeustoimet viime vuonna. Prinssi Harrya ja Sadie Frostia edustavan lakitoimisto Hamlinsin lokakuisessa lausunnossa todetaan, että ryhmä on saanut tietoonsa ”erittäin huolestuttavia todisteita siitä, että he ovat joutuneet ANL:n vastenmielisen rikollisen toiminnan ja törkeän yksityisyyden loukkauksen uhreiksi.”

Sussexin herttua istui oikeussalin takaosassa ja teki BBC:n mukaan välillä muistiinpanoja pieneen mustaan muistikirjaan. Prinssi Harryn yllätysvierailu oikeudenkäynnissä on prinssin ensimmäinen vierailu Lontoossa kuningatar Elisabetin hautajaisten jälkeen.

Prinssi Harry on yksi niistä julkisuuden henkilöistä, jotka ovat haastaneet Associated Newspapersin oikeuteen.

BBC kirjoittaa, että kanteen mukaan Associated Newspapers olisi muun muassa palkannut yksityisetsiviä asentamaan salaa kuuntelulaitteita uhrien koteihin ja autoihin, ja palkannut yksityishenkilöitä nauhoittamaan ja kuuntelemaan heidän puhelujaan.

Kanteessa haastetaan myös poliisiviranomaisia, joilla väitetään olevan korruptoituneita suhteita yksityisetsiviin. Heidän väitetään maksaneen poliiseille arkaluonteisista tiedoista.

Kanteessa todetaan BBC:n mukaan, että yksityishenkilöitä olisi värvätty hankkimaan yksityisistä sairaaloista, klinikoilta ja hoitokeskuksista lääketieteellisiä ja yksityisiä tietoja. ANL:n väitetään myös päässeen laittomin keinoin käsiksi pankkitileihin ja luottotietoihin.

Associated Newspapersin mukaan väitteet ovat täysin tekaistuja ja pyrkivät saamaan Mail-lehdet mukaan vuosikymmeniä takaisiin puhelujen kuunteluskandaaleihin.

– Väitteet eivät perustu mihinkään uskottaviin todisteisiin, Associated Newspapers tiedotti aiemmin BBC:n mukaan.