Saksalaislehti: Kuningas Charles on suuri Tanssii tähtien kanssa -fani – kutsui sarjan tähtituomarin mukaan juhla­illalliselle

Saksalaisen Bild-lehden mukaan sekä kuningas Charles että kuningatar Camilla rakastavat tanssisarjan brittiläistä alkuperäisversiota.

Britannian kuningas Charles tunnetusti pitää tanssimisesta.

Syksyllä 2022 kruunun perinyt 74-vuotias monarkki on vuosien varrella kuvattu useaan otteeseen tanssimassa lukuisissa tilaisuuksissa. Parkettien partaveitsi on kunn tanssin lajeja, mutta lähes aina hänen rinnallaan pyörähtelemässä on nähty myös kuningatar Camilla, 75.

Saksalaisen Bild-lehden mukaan kuninkaan mieltymys tanssiin ei rajoitu pelkästään itse tanssimiseen. Sekä Charles että hänen vaimonsa ovat Bildin mukaan suuria Tanssii tähtien kanssa -sarjan faneja.

Lehden tietojen mukaan sekä kuningas että kuningatar pitävät ohjelman alkuperäisestä brittiversiosta Strictly Come Dancing niin paljon, että he ovat yrittäneet kutsua sarjan tähtituomari Motsi Mabusen illalliselle Buckinghamin palatsiin useaan otteeseen.

41-vuotias Mabuse on Etelä-Afrikassa syntynyt mutta sittemmin Saksaan muuttanut tanssija, joka on toiminut sekä tanssijana että tuomarina TTK:n saksalaisversiossa Let’s Dancessa. Hän on lisäksi tuomaroinut sarjan brittiversiota vuodesta 2019.

Kuninkaallisten ja tanssijan tapaaminen ei ole onnistunut kiireiden johdosta aiemmin, mutta nyt vaikuttaa siltä, että he viimein kohtaavat toisensa.

Charles ja Camilla matkaavat kuun lopussa Berliiniin Saksan presidentin Frank-Walter Steinmeierin järjestämälle juhlaillalliselle. Kuninkaan pyynnöstä paikalle saapuvat myös Mabuse sekä hänen miehensä Evgenij Voznyuk, 39.

Bild tavoitti Mabusen, joka oli innoissaan ja otettu kutsusta.

– Odotamme innolla heidän tapaamistaan kasvokkain ja kenties keskustelemme tanssistakin. Strictly Come Dancing Buckinghamin palatsissahan olisi unelma, Mabuse sanoo.