Prinssi Joachim jättää Euroopan

Kuningatar Margareetan nuorempi poika lähtee Yhdysvaltoihin.

Tanskan prinssi Joachim perheineen jättää Euroopan, kertoo Tanskan puolustusministeriö.

Kuningatar Margareetan nuorempi poika muuttaa tarkkaan ottaen Yhdysvaltain pääkaupunkiin Washingtoniin. Hän aloittaa lähetystöavustajan työt Tanskan paikallisessa suurlähetystössä syyskuussa ja hän viipyy siellä vähintään kolmen vuoden ajan.

Joachimin työ tulee liittymään maanpuolustukseen sekä laajemmin Tanskan, Yhdysvaltojen sekä Kanadan välisen yhteistyön edistämiseen. Tähän asti hän on hoitanut vastaavaa tehtävää Ranskassa ja asunut Pariisissa.

– Päämäärämme on huomattavasti vahvistaa strategista puolustusyhteistyötä Yhdysvaltain kanssa ja prinssi Joachim tulee edistämään tätä huomattavasti, Tanskan varapuolustusministeri Troels Lund Poulsen sanoo.

Joachimia rapakon taakse seuraavat Tanskan hovin tiedotteen mukaan hänen vaimonsa prinsessa Marie sekä hänen nuorimmat lapsensa, 13-vuotias kreivi Henrik ja 11-vuotias kreivitär Athena.

– Olen ylpeä siitä, että minulla on tilaisuus edustaa Tanskaa kansainvälisesti turvallisuus- ja puolustusasioissa. Atlantin ylinen yhteistyö on hyvin tärkeä osa-alue ja minulle on kunnia, että minut on valittu tähän tehtävään sopivaksi, Joachim itse kommentoi.

Prinssi Joachim (keskellä) perheineen. Vasemmalta oikealle kuvassa kreivi Felix, prinsessa Marie, kreivitär Athena, kreivi Henrik ja kreivi Nikolai.

Joachim perheineen lävähti otsikoihin viime vuonna useaan otteeseen erinäisten kohujen myötä. Mylly käynnistyi syyskuussa hovin tiedottaessa, että vuoden 2023 tammikuussa Joachimin lapset menettäisivät asemansa prinsseinä ja prinsessoina.

Päätöksen takana oli kuningatar, eli Joachimin oma äiti.

Nyt Henrik, Athena sekä 23-vuotias Nikolai ja 20-vuotias Felix tunnetaan tunnetaan hänen ylhäisyytenään Monpezatin kreiveinä tai kreivittärinä. He säilyttävät paikkansa kruununperimysjärjestyksessä.

Margareeta perusteli Expressenin mukaan päätöstään sillä, että hän ei halunnut pakottaa tulevaa kuningasta, esikoispoikaansa kruununprinssi Frederikiä tekemään samaa päätöstä.

– Minulle oli tärkeää, ettei Frederik joutunut tekemään sellaista päätöstä. On parempi, että se olin minä, vanha nainen, joka päätöksen teki, kuningatar kommentoi.

Oli kuningattaren päätöksen syy mikä tahansa, se ei selvästi parantanut hovin jäsenten välejä. Päätöksestä avoimen tuohtuneita olivat sekä Joachim että Marie, mutta myös Joachimin vanhin poika Nikolai.

– Minä ja koko perheeni olemme tietysti hyvin surullisia. Kuten isäni on jo kertonut, olemme järkyttyneitä päätöksestä ja siitä, kuinka nopeasti asiat ovat mennee. Olen hyvin hämmentynyt, miksi näin tapahtui, nykyinen kreivi tilitti viime syksynä.

Tanskan kuninkaallisten välit ovat huhujen mukaan erittäin tulehtuneet. Vasemmalla kruununprinssi Frederik, keskellä Joachim ja oikealla heidän äitinsä kuningatar Margareeta.

Tanskalaismedian mukaan Joachim on kertonut, ettei hän ole edes puheväleissä veljensä kanssa. Kruununprinssi itse on kiistänyt tämän ja väittänyt puhuvansa Joachimin kanssa säännöllisesti.

Draama ei kuitenkaan pääty tähän. Huhujen mukaan Joachim oli muun muassa salaa rakastunut veljensä vaimoon, kruununprinsessa Maryyn.

Daily Mail kertoi tuolloin, että kyseisen teorian vahvistukseksi on jopa napattu kuva ruotsalainen Svensk Damtidning -lehden aikoinaan julkaisemasta kuvasta. Kyseisessä kuvassa Joachim näyttää yrittävän suudella Marya Royal Guard Regiment -gaalajuhlissa.

Espanjalainen lehti Vanitatis Elconfidencial jopa väittää, että Joachimin vaimo Marie, 46, olisi nähnyt kyseisen tilanteen.

– Vaikuttaa siltä, että kuningatar Margareetan hieman humalaisen oloinen nuorin poika yrittää laittaa huulensa oman kälynsä suulle. Mutta hän (Mary) siirtyi pois tieltä niin hyvin kuin pystyi ja hymyili häiriintymättömästi samalla, kun Marie todisti noloa hetkeä vierestä, espanjalainen lehti kirjoitti.