Yorkin herttuatar Sarah Ferguson ylistää tuoreessa haastattelussa Meghania ja sanoo hänellä olevan paljon yhteistä Sussexin herttuaparin kanssa.

Yorkin herttuatar Sarah Ferguson avautuu kuninkaallisesta perheestä tuoreessa brittiläisen uutistoimisto PA Median haastattelussa, Telegraph kertoo.

Herttuatar on viihtynyt viime päivinä parrasvaloissa uunituoreen A Most Intriguing Lady -kirjansa tiimoilta. Kyseessä on romantiikkaa ja seikkailuja tihkuva historiallinen romaani.

Romantiikka nousee myös erääksi haastattelun teemoista Yorkin herttuatar nimittäin innostuu kertomaan, mitä mieltä hän on prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista.

Ferguson kuvailee, ettei hän halua arvostella Harryn ja Meghanin päätöstä jättää hovi ja muuttaa Yhdysvaltoihin.

– Uskon vahvasti siihen, etten minä voi arvostella kenenkään elämää. Näen, kuinka paljon Meghan rakastaa Harrya ja heidän lapsiaan. Meghan antaa Harrylle rakkautta, jota hän ei ole koskaan aikaisemmin saanut. Näin minä näen asian, Yorkin herttuatar sanoo.

Meghan on tehnyt Harryn hyvin onnelliseksi ja hän todella rakastaa Harrya.

Sarah Ferguson nostaa esille myös sen, että hänellä on jotain yhteistä Sussexin herttuaparin kanssa. Hänkin muutti Yhdysvaltoihin hovista lähtönsä jälkeen, Harryn tavoin hänkin on kirjoittanut kirjan ja käväissyt puhumassa kuninkaallisista Oprah Winfreyn tv-ohjelmassa.

Autuas perhe-elämä ei kestänyt pitkään, sillä pian brittimedia sai vihiä herttuatar Sarahin puuhista vieraiden miesten kanssa. Viimeiset naulat Yorkin herttuaparin avioliiton arkkuun olivat surullisenkuuluisat kuvat, joissa vieras mies imeskeli herttuattaren varpaita. Kuvat päätyivät koko kansan pilkattavaksi ja pian hovi ilmoitti Andrew’n ja Sarahin eroavan.

Myöhemmin herttuattaren maine koki karmean kolauksen, kun hän yritti myydä valeasuiselle toimittajalle tapaamista Andrew’n kanssa hulppeaan hintaan.

Yorkin herttuattaren elämä on ollut varsin värikästä hänen ja prinssi Andrew’n eron jälkeen.

Omien kokemustensa ansiosta Yorkin herttuatar näkeekin hänessä ja Sussexin herttuaparissa paljon yhteistä.

– Erosin, muutin Amerikkaan, kirjoitin kirjan, menin Oprahin ohjelmaan vieraaksi ja olin 12 vuotta Painonvartijoiden edustaja, Ferguson muistelee omaa hovin jälkeistä elämäänsä.