Jordanian prinsessa Iman meni naimisiin – katso kuvat

26-vuotias prinsessa Iman nai 28-vuotiaan rahoittajan Jameel Alexander Thermiotisin.

Jordanian prinsessa Iman on mennyt naimisiin.

26-vuotiaan morsiamen onnellinen sulhanen on 28-vuotias venezuelankreikkalainen mutta New Yorkissa rahoittajan uraa tekevä Jameel Alexander Thermiotis.

Pari sanoi toisilleen tahdon sunnuntaina maan pääkaupungissa Ammanissa järjestetyissä hulppeissa hääjuhlissa, uutisoi People-lehti. Hello-lehti puolestaan kertoo, että juhla televisioitiin Jordanian kansallisella tv-kanavalla.

Hääpari asteli komean lippukujan lävitse.

Jordanian kuningatar Rania on onnitellut tytärtään Instagram-tilillään.

– Iman, rukoilen että tämä seuraava lukusi elämässäsi tuo sinulle yhtä paljon iloa, rakkautta ja naurua kuin sinä olet tuonut meille näiden vuosien aikana. Onnea morsiamelle ja sulhaselle!

Myös Imanin vanhempi veli ja morsiamen alttarille saattanut kruununprinssi Hussein iloitsee siskonsa juhlapäivästä.

– Olen kiitollinen kaikista näistä arvokkaista muistoista jotka jaamme tänään. Olen suurenmoisen iloinen saadessani nähdä sinut juhlistamassa häitäsi tänään. Toivon teille, rakkaat Iman ja Jameel, elämänmittaista siunausta ja yhteistä onnea, prinssi kirjoittaa omalla Instagram-tilillään.

Iman ja Thermiotis menivät kihloihin heinäkuussa.

People kertoo, että Jordanian kuningasperhe on taltioinut häävalmisteluja muutenkin ahkerasti.

Kuningatar Rania on muun muassa kuvannut Instagramiinsa videoita, joissa hänen tyttärensä sovittaa hääpukua.

Tällaisessa salissa hääpari vihittiin.

Rania kertoo myös niin häiden alla järjestettävistä henna-juhlista, joka on vanha perinne Lähi-idässä. Peoplen mukaan henna-juhlien perinne on viime vuosina kehittynyt Jordaniassa merkittävästi.

Aiemmin kyseessä oli ”surullinen juhla, jossa morsian valmistautui jättämään perheensä”, mutta nykyään kyseessä on riehakas, enemmän polttareita muistuttava tilaisuus.

Kuningas Abdullah, prinsessa Iman, sulhanen Jameel Alexander Thermiotis ja kuningatar Rania.

Iman on kuningatar Ranian, 52, ja Jordanian kuningas Abdullah II:n, 61, toinen lapsi.

Yhteensä lapsia on neljä. Perheen vanhin perillinen on 28-vuotias kruununprinssi Hussein, jonka lisäksi Imanilla on kaksi nuorempaa sisarusta, 22-vuotias prinsessa Salma ja 18-vuotias prinssi Hashem.

Hääväen asuvalinnat olivat piristävän värikkäitä.

Kuningatar Rania ja kuningas Abdullah menivät naimisiin vuonna 1993. He siis viettävät tänä vuonna avioliittonsa 30-vuotisjuhlaa.