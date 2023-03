Prinsessa Madeleinen onnellisen kotiinpaluun suurin ongelma on Chris-puoliso – hoviasiantuntijalta kylmä ennustus

Uusi elämä Ruotsissa ei välttämättä miellytä Floridaan rauhaan tottunutta prinsessa Madeleinea. Vielä vähemmän innoissaan on Chris-puoliso.

– Lapset kysyvät melkein joka päivä, että milloin voimme mennä Ruotsiin. Me kaikki ikävöimme Ruotsia todella paljon, prinsessa Madeleine lausui perinteisessä Kuningasperheen vuosi -ohjelmassa koronajouluna 2020.

Nyt yli kaksi vuotta myöhemmin saatiin uutinen: Madeleinen, 40, perhe palaisi pysyvästi prinsessan kotimaahan monen ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen.

– Sehän on luonnollisesti ihanaa. Olemme erittäin iloisia, ja Madeleinen lapset odottavat jo innolla. Hehän puhuvat ruotsia ja rakastavat kotimaataan, kuningatar Silvia iloitsi medialle.

Pian iloisen kotiinpaluun taustalta alkoi ilmetä muitakin motiiveja kuin koti-ikävä. Brittiläinen Hello-lehti nosti esiin Ruotsin lain, jonka mukaan kruununperimysjärjestyksessä mukana olevien pitää olla Ruotsissa koulutettuja. Nyt Madeleinen esikoinen on järjestyksessä kahdeksas.

Tämän vahvistaa myös hoviasiantuntija ja kuninkaallisen perheen historianopettajanakin toiminut Herman Lindqvist.

– Kyllä, lain mukaan jos he haluavat pitää asemansa Ruotsin prinsessoina ja prinsseinä ja paikkansa perimysjärjestyksessä, lapsilla pitää olla ruotsalainen koulutus. Uskon, että Madeleinella on lisäksi ikävä ystäviään ja perhettään Ruotsissa, Lindqvist toteaa IS:lle.

Perhe on vieraillut viime vuosina Ruotsissa harvakseltaan. Tässä he kiipeävät Skulebergetille juhannuksena 2021.

Paluuseen liittyy vielä monia kysymysmerkkejä. Se tiedetään, että kolmilapsinen perhe asettuu kesän aikana Östermalmin kaupunginosassa ja kuninkaallisten hevostallien yhteydessä sijaitsevaan asuntoon, jossa Madeleine asusti myös aiemmin. Sitä on sittemmin remontoitu hovin piikkiin jopa noin 500 000 eurolla.

Perheen Floridan-koti on puolestaan myynnissä. Sen hinnaksi kerrotaan huimat 7,65 miljoonaa dollaria eli runsaat 7 miljoonaa euroa.

Perheen lapsista Leonore, 9, ja Nicolas, 7, aloittavat elokuussa ruotsalaisessa koulussa, kun taas kuopus Adrienne, 5, aloittaa esikoulun.

Pariskunta piti Miamin-osoitteensa hyvin salassa. Mediatietojen mukaan kyse oli kuitenkin tästä 657-neliöisestä talosta, jossa on seitsemän makuuhuonetta, kahdeksan kylpyhuonetta, suuri puutarha ja uima-allas.

Kuninkaallisia talleja lokakuussa 2022. Madeleinen ja perheensä uusi koti on tallien yhteydessä olevassa asunnossa.

Lapset eivät lähtökohtaisesti ota osaa kuninkaallisiin velvollisuuksiin, vaan heidät määritellään enemmän ”tavallisiksi kansalaisiksi”. Syynä on kuningas Kaarle Kustaan vuonna 2019 tekemä linjaus, jonka mukaan Madeleinen ja prinssi Carl Philipin lapset eivät jatkossa enää kuulu hoviin.

– Muutosta on suunniteltu jo pitkän aikaa. Chris ja minä koemme, että on hyvä, että lapsillamme on nyt suuremmat mahdollisuudet muokata elämiään tulevaisuudessa yksilöinä, prinsessa Madeleine kommentoi päätöstä tuolloin.

Floridassa vuodesta 2018 asunut Madeleine on nauttinut elämästä kaukana parrasvaloista ja kutsunut sitä ”hyvin tavalliseksi”.

Adriennen ristiäisiä vietettiin Ruotsissa kesällä 2018.

Hän on työskennellyt kuningatar Silvian perustaman World Childhood Foundation -järjestön parissa ja viettänyt varsin yksityistä yläluokkaisen kotiäidin elämää omassa ystäväpiirissään. Lapsiensa kasvamista hän on kuitenkin dokumentoinut sosiaalisessa mediassa.

– Ymmärrän, että ihmiset haluavat nähdä lapsemme ja kuinka he kasvavat, etenkin kun emme asu Ruotsissa. Päätän itse, mitkä kuvat lapsistani julkaisen, Madeleine perusteli muutama vuosi sitten tv-ohjelmassa.

Vuonna 2021 elämä Floridassa tosin koki kolauksen, kun perheen kotiin murtauduttiin ja ruotsalaismedian mukaan vorot veivät mennessään muun muassa nipun Chrisin Rolex-kelloja. Ikävän tapahtuman vuoksi he vaihtoivat uuteen taloon entistä järeämpien turvatoimien kanssa. Säikähdys sai lähipiirin mukaan prinsessan tiukentamaan julkisuuslinjaansa entisestään ja harventamaan sosiaaliseen mediaan laittamiaan kuvia.

Myöskään ilmasto ei miellyttänyt pohjoisen kasvattia.

– Vietämme Ruotsissa paljon enemmän aikaa ulkona kuin täällä Floridassa. Täällä on niin kuuma, että ulkona voi olla vain lyhyitä aikoja. Lapset tykkäävät metsässä juoksentelusta ja minäkin kaipaan ulkoilua, prinsessa on sanonut.

Madeleine kuvattiin harvinaisesti skandinaavikirkolla Miamissa vuonna 2019. Elämä Yhdysvalloissa on ollut niin suojattua, että Madeleinen talon osoitekaan ei ole ollut yleisesti tiedossa.

Madeleine on pitkin matkaa voivotellut epämukavuuttaan julkisuuden kanssa.

– Voisi luulla, että olisin jo tottunut julkisuuteen ja valokuvaajiin, mutta ei. Olen loppujen lopuksi aika ujo, enkä tykkää olla huomion keskipisteenä, Madeleine kertoi Skavlan-keskusteluohjelmassa vuonna 2015.

– Minun asemassani julkisuuteen on ollut pakko tottua. Taistelen edelleen sen asian kanssa, prinsessa sanoi.

Nyt kaikki tulee mullistumaan – eikä pelkästään mukavaan suuntaan.

– Hän pääsee lähemmäs perhettään ja saa heiltä tukea, mutta samalla hänestä tulee jälleen julkisuuden henkilö, mistä hän ei ole kovin innoissaan, hoviasiantuntija Lindqvist pohtii.

– Hänestä tulee jälleen prinsessa, jolla on velvollisuuksia hovissa. Hänen täytyy edustaa ja olla paikalla, jopa vastata toimittajien kysymyksiin, mistä hän ei erityisemmin pidä.

Entä sitten Madeleinen puoliso, joka on näyttänyt säännöllisesti hapanta naamaa? Chris O’Neill, 48, ei ole koskaan peitellyt sitä, että häntä ei kuninkaallinen elämä vedä puoleensa. Svenska Damtidning teki erillisen uutisen vuonna 2021 Chrisin ilmestymisestä perheen perinteiseen kesäkonserttiin Öölantiin, sillä edellisestä näyttäytymisestä kuninkaallisen perheen kanssa oli kulunut yli 700 päivää eli kaksi vuotta.

Perhe poseerasi kesäisesti vuonna 2018.

Pariskunta tutustui aikoinaan New Yorkissa ja asui siellä suhteensa alkuajat. Osaltaan tämän vuoksi Chris ei ole koskaan muodostunut läheiseksi hahmoksi ruotsalaisille. Pariskunnan häiden alla Chris muun muassa esti mediaa tekemästä minkäänlaista sukuselvitystä hänen itävaltalais-amerikkalaisesta perheestään.

Hoviasiantuntija Daniel Nyhlén marmatti tuolloin Chrisistä Aftonbladetille.

– Kaveri on 38-vuotias, kokenut finanssimies, joka on yhdessä ruotsalaisen prinsessan kanssa. Hänen pitäisi tajuta, mitä se merkitsee.

Pari kihlautui vuonna 2012 ja häitä vietettiin seuraavan kesänä. Chris O’Neill sai rakkaan vaimonsa mukana roppakaupalla julkisuutta, jota hän ei kaivannut.

– Minulla ei ole tarvetta tavoitella minkäänlaista julkisuutta, eikä julkisuudesta ole minulle hyötyä työelämässä. Satun vain olemaan hulluna Madeleineen. Kaiken kanssa oppii elämään, Chris tyytyi toteamaan harvinaisessa haastattelussa brittilehdelle toukokuussa 2018.

Madeleine on kuvaillut Chrisiä hyvin kiireiseksi, mutta kehunut tätä puolisona ja isänä. Silloin tällöin Chris yllättää jopa naamiaisasuissa Madeleinen Instagram-kuvissa.

– Hän on päivisin hyvin kiireinen, mutta illalla hän lukee lapsille ja viikonloput olemme tiiviisti yhdessä perheenä. Hän on hyvin läsnä oleva isä silloin, kun ei ole töissä, Madeleine kertoi Mama-lehden haastattelussa.

Myös Herman Lindqvistin mielestä ”isoin kysymys” muutossa on Chris, joka ei ole koskaan halunnut kuninkaallista titteliä tai luopua kansainvälisistä bisneksistään.

– Hän ei koskaan tuntenut oloaan mukavaksi Ruotsin hovissa. On vaikea nähdä hänen asuvan melko pienessä asunnossa Tukholman keskustassa suuren Floridan-huvilan sijaan, jossa on yksityisyyttä ja uima-allas.

Moni muistaa vielä, miten Chris kuvattiin aikoinaan näyttämässä keskisormea häntä seuranneille kuvaajille New Yorkissa.

– Hänelle Tukholma on kuin asuisi pienessä, kivasti sisustetussa laatikossa, jossa on kamera joka nurkassa vahtimassa. Hän ei saa juurikaan omaa rauhaa, kuvaajia on joka puolella – sekä tavallisia ihmisiä kameroineen että ammattilaisia.

Ruotsalaisten pettymykseksi Lindqvist uskoo, että virallisesta muutosta huolimatta Chris välttelee ajan viettämistä Ruotsissa jatkossakin.

Chris O’Neill ei ole koskaan pitänyt kuninkaallisessa valokeilassa olemisesta. Hän oli ajoittain hyvin vakavana myös pariskunnan pojan Nicolasin ristiäisissä vuonna 2015.

– Chrisin työ ei liity mitenkään Ruotsiin, joten uskon, että häntä nähdään maassa vain harvoin. Hän vihaa kuninkaallista elämää.

– Muutto Tukholmaan saattaa olla ensimmäinen askel isompaan muutoksen perheessä. Jää nähtäväksi mitä tapahtuu, Lindqvist toteaa arvoituksellisesti.

Viikko sitten suorasukaisista kommenteistaan tunnettu Lindqvist täräytti Aftonbladetille, että koko Ruotsin monarkia vetelee viimeisiään.

Miehen mukaan kiinnostus kuninkaallista perhettä kohtaan laimenee samaa tahtia ns. siniverisyyden myötä, kun yhä useampi perheenjäsen menee naimisiin muiden kuin kuninkaallisten kanssa – ja saa ei-kuninkaallisia lapsia – kuten Madeleine on tehnyt.

– Loppujen lopuksi on turha jatkaa. Valitettavasti, Lindqvist toteaa ja ennustaa Victorian esikoisen prinsessa Estellen olevan maan viimeinen monarkki.

