Tuleeko prinssi Harry Charlesin kruunajaisiin? Asiantuntijalta karu arvio – ”He tahraavat läsnäolollaan kruunajaiset”

Britannian kuningas Charlesin kruunajaiset häämöttävät jo toukokuussa, mutta kolmipäiväisen suurtapahtuman ympärillä leijuu yhä monia kysymyksiä.

Yksi suurimmista on se, nähdäänkö Charlesin pojista prinssi Harrya vaimonsa Meghanin kanssa paikalla laisinkaan. Sussexin herttuapari on kyllä kutsuttu, mutta heidän riitaisat välinsä hoviin herättävät kysymyksiä siitä, saapuvatko he hoville uskomattoman tärkeään tilaisuuteen.

Kuninkaallisasiantuntija Nigel Cawthorne arvioi Daily Mailille, että oli Harryn ratkaisu mikä tahansa, hän ei selviä tilaisuudesta helpolla.

– Charles on mahdottomassa tilanteessa. Jos joko prinssi Andrew, prinssi Harry tai molemmat saapuvat paikalle, he tahraavat läsnäolollaan kruunajaiset ja vievät valokeilaa pois kuninkaasta, Cawthorne harmittelee.

Cawthornen mukaan brittikuninkaallisten kohukaksikon poissaolo nappaisi niin ikään otsikot itselleen ja vähentäisi kruunajaisseremonian merkittävyyttä.

– Kruunajaiset ovat hoville elintärkeä hetki, mutta ylimmän tason kuninkaalliset eivät viitsi saapua paikalle. Kuvittele hautajaiset tai häät, missä veli tai poika ei saavu paikalle. Se kertoo paljon, Cawthorne summaa.

Prinssi Harry nähtiin mukana isoäitinsä kuningatar Elisabetin hautajaisissa.

Kytköksistään seksuaalirikoksista tuomittuihin Ghislaine Maxwelliin ja Jeffrey Epsteiniin johtuen kohun pyörteisiin päätyneen prinssi Andrewin jättäytymistä kruunajaisista pidetään ymmärrettävistä syistä mahdollisena. Cawthornen mukaan Harrylla on puolestaan edessä vaikea valinta.

– Jos hän tulee paikalle, häntä voidaan heitellä mädillä tomaateilla. Jos hän ei tule paikalle, hän kääntää selkänsä kuningasperheelle.

Cawthorne taivastelee myös sitä, miten hänen mielestään Harry on ajanut omilla lausunnoillaan itsensä tähän asemaan.

– Miten epäsuosittu hän oikein haluaa olla? Joka kerta kun hän avaa suunsa hänen suosionsa mielipidemittauksissa putoaa pohjalukemiin.

Kuningas Charlesille ja kuningatar Camillalle kruunajaiset ovat erittäin tärkeä seremonia.

Mikäli Sussexin herttuapari saapuu kuin saapuukin kruunajaisiin, olisi se vain yksi pisara valtamerellisessä kohuja heidän ympärillään.

Viimeisin kohua aiheuttanut käänne nähtiin aiemmin tällä viikolla, kun Harryn ja Meghanin tyttären Lilibetin ristiäiset pidettiin kaikessa hiljaisuudessa Kaliforniassa. Paikalle oli kutsuttu myös kuningas Charles ja kuningatar Camilla sekä prinssi William ja prinsessa Catherine, mutta ketään heistä ei paikalla nähty.

Monet pohtivat tämän viestivän kylmäävistä väleistä herttuaparin ja kuninkaan välillä, mutta Mirrorin lähteiden mukaan näin ei ollut. Lähteen mukaan poisjäänti johtui logistisista ongelmista, sillä ongelmia aiheutti jo esimerkiksi se, että edes Charles ja William eivät saa turvallisuussyistä lentää yhdessä.

– Vaikka Sussexien ja heidän perheensä välit ovat todella huonot, kuningasperhe on aina pitänyt huolta siitä, että lapset eivät joudu kärsimään, sisäpiirilähde kertoi lehdelle.