Lehtiväite: Kuningas Charles luuli prinssi Andrew’n laskua vitsiksi – ilme synkkeni, kun totuus paljastui

Kuningas Charles kieltäytyi maksamasta prinssi Andrew’n palkkaaman intialaisen gurun palkkiota.

Kohuissa rämpivä prinssi Andrew on ajautunut tukkanuottasille veljensä kuningas Charlesin kanssa, brittilehdet kertovat.

Daily Mail ja The Sun kertovat, että Andrew’n ja Charlesin välejä on hiertänyt viime aikoina prinssin rahankäyttö.

Erimielisyyksiä on väitteiden mukaan ollut erityisesti siitä, että Andrew on käyttänyt intialaisen parantajagurun palveluja jo useamman vuoden ajan. Daily Mailin tietojen mukaan guru on hoitanut Andrew’ta tämän kotona muun muassa holistisilla hoidoilla ja hieronnalla. Guru on myös asustellut Andrew’n kotona Royal Lodgessa.

Parantajaguru veloittaa lehden tietojen mukaan palveluistaan vuosittain noin 36 000 euroa. Laskun on aiemmin maksanut Andrew’n äiti kuningatar Elisabet.

Sisäpiiriväitteiden mukaan Andrew oli olettanut, että kuningattaren kuoleman jälkeen Charles kustantaisi hoidot. Toisin kävi.

– Hoidot ovat hyvin kalliita. Kuningatar hemmotteli poikaansa mielellään, mutta Charles suhtautuu moisiin ylellisyyksiin näinä aikoina hyvin eri tavalla, sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

Charlesin kerrotaan kantavan huolta energiakriisistä ja siitä, kuinka brittiperheet pärjäävät. Niinpä hän on hyvin tarkka myös hovin rahankäytöstä.

Sisäpiiristä väitetään, että aluksi kuningas naurahti, kun Andrew kiikutti hänelle parantajagurun laskun ja ehdotti, että lasku maksettaisi hallitsijan henkilökohtaisista varoista. Sitten Charlesin ilme synkkeni, kun hän ymmärsi, että Andrew on ihan tosissaan.

– Kun Andrew antoi kuninkaalle parantajagurun laskun, niin Charles luuli veljensä vitsailevan. Aikaisemmin tällaiset kulut on maksettu ilman sen suurempia kysymyksiä, mutta nyt uudet tuulet puhaltavat.

Kuningas Charles on sisäpiirilähteiden mukaan hyvin tarkka raha-asioista ja hän on kiristänyt kukkaronnyörejä.

Daily Mailin ja The Sunin mukaan Andrew’n holistiset hoidot on maksettu aiemmin 750 miljoonan euron arvoisen Lancasterin herttuakunnan tuloista, joka on hallitsijan yksityisomaisuutta. Lancasterin herttuakunta omistaa useita kaupallisia kiinteistöjä, maatiloja ja asuinrakennuksia.

Kuningas saa herttuakunnan tuloista avustuksen, jota kutsutaan nimellä Privy Purse eli henkilökohtainen kukkaro.

”Kukkaron” varoja käytetään muun muassa kuninkaan perheenjäsenten kuluihin. Eli aiemmin kuningatar Elisabet maksoi ”kukkarosta” Andrew’n parantajagurun laskun.

Hallitsijan ei tarvitse maksaa herttuakunnon tuloista veroja, mutta Elisabet maksoi verot vapaaehtoisesti ja Charles seuraa äitinsä esimerkkiä.

Jo aiemmin hovin sisäpiiristä on väitetty, että Andrew’n viimeaikaiset puuhat ovat herättäneet ihmetystä Charlesissa.

Andrew’n kerrottiin ehdottaneen kuningas Charlesille, että hän ottaisi näkyvämpää roolia hovissa. Kuningas ei kuitenkaan innostunut pikkuveljensä ehdotuksesta siitä, että tämä muuttaisi Balmoraliin ja ryhtyisi linnan tilanhoitajaksi.

Kuningas Charles on suunnitellut, että prinssi Andrew muuttaisi prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin entiseen asuntoon Frogmore Cottageen. Prinssin kerrotaan suhtautuvan ajatukseen hyvin nihkeästi.

Mirror-lehti kertoo, että Andrew on suunnitellut kaikessa hiljaisuudessa tv-haastattelua, jossa hän puhuisi suunsa puhtaaksi Jeffrey Epstein -kytköksistä ja väitteistä, joiden mukaan hän olisi hyväksikäyttänyt 17-vuotiasta Virginia Giuffrea.

Yorkin herttuan sisäpiiristä kerrotaan Mirrorille, että Andrew haluaa seurata veljenpoikansa Harryn jalanjäljissä ja antaa haastattelun yhdysvaltalaiselle tv-kanavalle.

– Mikään aihe ei ole kielletty, sisäpiiristä kerrotaan Mirrorille.

Lehdelle sanotaan, että hovista häädetty ja kotinsa menettänyt Andrew kokee, ettei hänellä ole enää mitään menetettävää.

– Andrew on joutunut luopumaan työstään ja nyt mahdollisesti myös kodistaan. Hänellä ei ole enää mitään menetettävää, sillä hän on maksanut jo karmean kovan hinnan, sisäpiiristä väitetään.