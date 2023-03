Harryn ja Meghanin tytär kastettiin yksityisessä seremoniassa – näin hovi vastasi parin aikeisiin käyttää lapsistaan arvonimiä

Lehtitietojen mukaan kuningas Charles, kuningatar Camilla, prinssi William ja prinsessa Catherine eivät osallistuneet ristiäisiin kutsusta huolimatta.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin 1-vuotias tytär, Lilibet, on Mirrorin tietojen mukaan kastettu yksityisessä seremoniassa viime perjantaina parin kotona Kaliforniassa.

Parin edustaja vahvisti tiedon Mirrorille.

Mirrorin mukaan kuningas Charlesille, kuningatar Camillalle, prinssi Williamille ja prinsessa Catherinelle olisi lähetetty kutsu ristiäisiin, mutta he eivät saapuneet paikalle. Seremoniassa oli lehtitietojen mukaan paikalla 20–30 parin lähipiiriin kuuluvaa ihmistä, kuten Meghanin äiti Doria Ragland, Lilibetin kummisetä Tyler Perry ja kummitäti, jonka nimeä ei tiedetä.

Ristiäisten myötä Lilibet sai vihdoin virallisesti prinsessan arvonimen. Vuoden 1917 lain mukaan hallitsijan lastenlapset ovat automaattisesti prinssejä ja prinsessoja, mutta Mirrorin mukaan Lilibetin ja Harryn ja Meghanin esikoisen, 3-vuotiaan Archien, arvonimiä käytetään vain muodollisissa ja virallisissa tilaisuuksissa, eikä joka päiväisessä elämässä tai kanssakäymisessä ihmisten kanssa.

Kuninkaallisperhe asuu Kaliforniassa. Kuninkaalliset eivät lehtitietojen mukaan osallistuneet Lilibetin ristiäisiin.

Lehtitietojen mukaan Harry ja Meghan eivät halua kieltää lapsiltaan heidän taustaansa, mutta haluavat antaa näiden päättää arvonimiensä käytöstä tai luopumisesta sitten, kun lapset ovat vanhempia.

Buckinghamin palatsi tiedotti, että arvonimet päivitetään hovin virallisille netisivuille. Hovista myös vahvistettiin, että kuningas on tietoinen Harryn ja Meghanin aikeista käyttää lapsiensa arvonimiä.

– Asiaan kuuluvat keskustelut on käyty uutisen saavuttua, hovista todettiin viitaten Liliberin ristiäisiin.

Ennen Lilibetiä Meghan ja Harry saivat Archie-pojan, joka on nyt 3-vuotias. Archien synnyttyä he asuivat vielä Britanniassa ja kuuluivat hoviin.

Mirrorin mukaan ristiäisissä tarjottiin ruokaa ja muun muassa Archie tanssitti pikkusiskoaan. Tytön kummisetä, Tyler Perry, hankki tilaisuuteen esiintymään kymmenhenkisen gospelkuoron Atlantasta. Kuoro esitti tilaisuudessa kappaleen This Little Light of Mine, mikä soi myös Meghanin ja Harryn häissä vuonna 2018.

Kuninkaallisten välit ovat jälleen kiristyneet, sillä vastikään uutisoitiin Charlesin häätäneen Harryn ja Meghanin Windsorin kodistaan, Frogmore Cottagesta. Harryn ja Meghanin edustaja vahvisti tiedon kuninkaan päätöksestä.

Päätöksen epäillään johtuvan Harryn ja Meghanin tekemistä paljastuksista, kuten Netflix-sarjasta ja Harryn muistelmateoksesta Varamies, jossa prinssi esittää hätkähdyttäviä väitteitä kuninkaallisperheestä ja Harryn ja Meghanin kohtelusta.