Sarah Ferguson avautui ex-miehensä prinssi Andrew’n syöksykierteestä

Herttuatar pitää ex-miestään ”poikkeuksellisen kilttinä ja hyvänä isoisänä”.

Yorkin herttuatar Sarah Ferguson on avannut sanaisen arkkunsa ex-miehensä prinssi Andrew’n toilailuista.

Hän on puhunut kohuprinssin seksuaalirikossyytteistä ja yhteyksistä Ghislaine Maxwellin ja Jeffrey Epsteinin ihmiskauppavyyhtiin Good Morning America -ohjelmassa eilen tiistaina.

Toimittaja Juju Chang kysyy ohjelmassa, miltä Fergusonista, 63, on tuntunut, kun Andrew, 63, ”on joutunut kärsimään tästä julkisuuden raadollisesta riepottelusta”.

– Se on niin surullista. Olemme aina tukeneet toisiamme. Kun minulla on mennyt huonosti, on Andrew tullut aina hätiin, Ferguson vastaa.

Pari oli naimisissa vuodet 1986–1996, mutta ovat olleet läheisiä ystäviä eron jälkeenkin. Chang kutsui ohjelmassa Fergusonia ex-miehensä ”peruskallioksi”.

– [Andrew] on poikkeuksellisen kiltti ja hän on todella hyvä isoisä. Hän pitää tytöistään hyvää huolta.

Parilla on kaksi lasta, prinsessat Beatrice ja Eugenie. Kummallakin tyttärellä on yksi lapsi, joskin Eugenie ilmoitti alkuvuodesta olevansa taas raskaana.

– Olemme naisia, jotka ovat myös joutuneet katsomaan vahvan miehen romahdusta. Sitä on ollut todella vaikea todistaa, Ferguson suree.

Sarahin ja Andrew’n perhe on pitänyt yhtä eron jälkeenkin. Tässä koko sakki on lomalla Sveitsissä vuonna 1998.

Prinssi Andrew on viimeisen reilun vuoden sisään menettänyt aatelisen arvonimensä ja joutunut muutenkin hovissa täydelliseen paitsioon.

Seuraavaksi hän on menettämässä kotinsa Royal Lodgen Windsorissa.

Andrew’n veli kuningas Charles on kiristämässä hovin taloutta, eikä ole enää halukas ylläpitämään valtavaa 30 huoneen linnaa. Sen pyörittäminen maksaa vuodessa 450 tuhatta euroa.

Sen sijaan Charles olisi siirtämässä Andrew’ta prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin entiseen Britannian-kotiin Frogmore Cottageen, mistä hekin saivat lähtöpassit alkuvuodesta.

Andrew ei kuuleman mukaan ole järjestelyihin tyytyväinen, sillä Frogmore Cottage on hänen maulleen liian pieni ja ankea koti.

Kovasti takaisin isoveljensä suosioon haluavan Andrew’n väitetään kertoneen, että hän haluaa tulevaisuudessa ottaa isompaa roolia hovissa. Prinssin mielestä hänelle oiva työ olisi Balmoralin linnan tai jonkun muun kuninkaallisen tiluksen ylläpito.

Herttuatar Sarah on asunut viime vuodet niin ikään Royal Lodgessa ikään kuin prinssin kämppäkaverina. Kuninkaan päätös ajaisi siis hänetkin ulos kartanosta.