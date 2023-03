Kuningas Charlesin tuleviin kruunajaisiin liittyy salailtu perinne – yhtä seikkaa muutetaan historiallisella tavalla

Kuningas Charles tullaan kruunajaisten yhteydessä voitelemaan öljyllä, jonka historia ulottuu keskiajalle. Vaan mikä tulee olemaan prinssi Williamin rooli kruunajaisissa?

Kuningas Charles vihitään Jerusalemissa valmistetulla pyhällä öljyllä. Se on, toisin kuin viimeksi 70 vuotta sitten, tällä kertaa vegaanista.

Monarkian ja tasavallan yksi keskeisimmistä eroista on, että monarkian vuosituhantiseen historiaan liittyy kaikenlaista mystiikkaa ja esoteriaa.

BBC kirjoittaa kuningas Charlesin tulevan kruunajaisseremonian ”yhdestä pyhimmästä ja mystisimmästä vaiheesta”: tuoreen monarkin voitelemisesta pyhällä kruunajaisöljyllä.

Niin millä?

Kyseessä keskiajalle asti ulottuva eliksiiri, jolla on Vanhaan testamenttiin pohjautuva tausta. Öljy on vihitty Jerusalemissa ja sen raaka-aineet on kerätty Raamatun tarinoiden maisemista kaupungissa sijaitsevalta Öljymäeltä.

Käytännössä kyse on vain erityisin menoin pyhitetystä oliiviöljystä.

BBC kirjoittaa, että oliivin lisäksi siihen on myös on sekoitettu erilaisia eteerisiä öljyjä ja hajusteita, kuten muiden muassa ruusua, jasmiinia, kanelia ja appelsiininkukkaa.

Kaavaa on käytetty satoja vuosia. Melko samanlaisella tavaralla pyhitettiin myös Charlesin edeltäjä, kuningatar Elisabet II.

Myös kuningatarpuoliso Camilla tullaan sivelemään öljyllä.

Kruunajaisöljyä säilytetään prameassa pullossa.

Charlesin kruunajaisissa homma menee niin, että Canterburyn arkkipiispa Justin Welby kaataa öljyä kruunajaislusikkaan ja voitelee hallitsijan kädet, rinnan ja pään, kirjoittaa Town & Country -lehti.

Voitelu tapahtuu protokollan mukaan ennen virkaan asettamista ja kruunaamista.

Keskiajalla rituaalia pidettiin yhtenä kruunajaisten pyhistä sakramenteista, joka korosti hallitsijan hengellistä asemaa. 1600-luvulle asti hallitsijan katsottiin olevan suoraan Jumalan nimittämä, mille voiteluseremonia oli ikään kuin sinetti.

Monarkkia ei toki enää pidetä mitenkään jumalallisena. Silti kruunajaisseremoniassa uusi hallitsija vahvistetaan myös myös Englannin kirkon päämieheksi.

Sen verran mystinen toimenpide voitelu kuitenkin on, ettei sitä sallittu televisioitavan vuonna 1953 kuningatar Elisabetin kruunajaisissa.

BBC:n mukaan vielä ei ole tiedossa, tullaanko Charlesin voitelu televisioimaan.

Öljy vihittiin käyttöön Jerusalemin Pyhän haudan kirkossa järjestetyssä seremoniassa viime perjantaina.

Itse öljyn, tai siis oikeaoppisemmin ilmaistuna mirhan, valmistusvaiheet ovat niin ikään kuin fantasiakirjasta.

Brittihovin kotisivuilla kirjoitetaan, että öljy vihittiin viime perjantaina Jerusalemin Pyhän haudan kirkossa järjestetyssä seremoniassa. Rituaalia olivat mestaroimassa Jerusalemin patriarkka Teofilos III sekä Jerusalemin anglikaaninen arkkipiispa, rovasti Hosam Naoum.

Öljyn valmistuksessa on käytetty oliiveja, jotka on kerätty kahdesta Jerusalemin Öljymäellä sijaitsevasta oliivitarhasta, jotka kasvavat Maria Magdaleenan kappelin ja Ylösnousemuksen kappelin ympärillä.

Sattumoisin Maria Magdaleenan kappeli on myös kuningatar Elisabetin isoäidin, Battenbergin prinsessan ja sittemmin myös Kreikan ja Tanskan prinsessa Alicen hautapaikka.

Arkkipiispa Welby hehkuttaa hovin tiedotteessa öljyn erityisyyttä.

– Kruunajaisten suunnittelun alusta lähtien toiveenani on ollut, että uusi kruunajaisöljy valmistettaisiin Öljymäeltä peräisin olevasta oliiviöljystä. Tämä osoittaa kruunajaisten, Raamatun ja Pyhän maan välisen syvän historiallisen yhteyden, hän sanoo.

– Muinaisista kuninkaista aina nykypäivään saakka monarkit on voideltu tästä pyhästä paikasta peräisin olevalla öljyllä.

Canterburyn arkkipiispa Justin Welby tulee suorittamaan kuningas Charlesin voitelun.

Yksi muutos öljyyn on kuitenkin Charlesin myötä tullut, BBC kertoo.

Uusi öljy on nimittäin vegaanista.

Aiemmat mirhat ovat sisältäneet pienten nisäkkäiden rauhasista saatavaa sivettiöljyä sekä valaiden suolistosta saatavaa meripihkaa.

Nyt kuitenkin lisääntyvä huoli luontokadosta ja eläintensuojelusta on saanut hovin pohtimaan myös kruunajaisöljyä. Siispä Charlesin seremoniassa käytetty pyhä öljy on täysin eläinperäisyydestä vapaata.

Kruunajaismenoja on modernisoitu muillakin tavoin.

Esimerkiksi The Sunday Timesin mukaan Charles on luopunut tavasta, jonka mukaan kuninkaalliset herttuat polvistuvat kunnioittaakseen monarkkia ennen kruunun koskettamista ja monarkin oikean posken suutelemista.

Tällä kertaa eleen tekee vain yksi mies: prinssi William.

Hovi ei ole vielä vahvistanut Walesin prinssin muodollista roolia juhlassa, mutta lehden mukaan on syytä arvella, että William tulee toimimaan seremonian ainoana kuninkaallisena vasallina.

Protokollan mukaan hän tulee siis ainoana kuninkaan alamaisena lausumaan uskollisuuttaan monarkille.

Lehti katsoo, että kuninkaan toiseen poikaan prinssi Harryyn sekä veljeen prinssi Andrew’hun liittyvät kohut ovat riisuneet heidät kaikista kruunajaisiin liittyvistä muodollisista tehtävistä.

Viime päiviin asti oli myös epäselvää, tuleeko prinssi Harry ylipäätään saamaan kutsua kruunajaisiin. Lopulta kutsu lähetettiin.

Sitä, aikooko Varamies-muistelmateoksellaan niin hovin kuin suuren yleisön vihat niskaansa saanut kohuprinssi osallistua kruunajaisiin, ei tiedä vielä kukaan.

Kuningas Charles kruunataan 6.–8. toukokuuta.

Odotettavissa on kolmen päivän spektaakkeli ja kansanjuhla, johon kuuluu virallisten jumalanpalvelusten ja kulkueiden lisäksi myös televisioitu konsertti kansainvälisine supertähtineen sekä maanlaajuinen kruunajaislounas.

Juhlan odotetaan olevan sekoitus perinnettä ja nykypäivää. Hovin tiedotteessa kerrotaan, että virallinen tilaisuus ”heijastelee hallitsijan roolia nykypäivänä” ja ”katsoo tulevaisuuteen”.

Kolmipäiväisestä kestostaan huolimatta kruunajaisjuhlan odotetaan olevan jossakin määrin riisutumpi kuin 70 vuoden takaiset Elisabetin juhlat.

Elisabetilla kutsuvieraita oli paikalla yli 8 000, mutta Charlesin lista pyritään karsimaan noin 3 000 vieraaseen. Myös virallisen kruunaustilaisuuden kesto karsitaan noin puoleen. Elisabetin kruunausmenot kestivät jopa kolme tuntia, mutta Charlesin tilaisuus lienee ohi puolessatoista tunnissa.

