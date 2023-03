Asiantuntijalta jyrkkä kommentti Harryn ja Meghanin tilanteesta – tämän takia heidän on pakko osallistua kruunajaisiin

Kuningas lupailee majoittavansa parin heidän Britannian-kodissaan, josta heidät hiljattain häädettiin.

BritanniaSSA pohditaan: millaisella taktiikalla poikansa prinssi Harryn jatkuviin shokkipaljastuksiin väsähtänyt kuningas Charles oikein pelaa?

Nimittäin:

Viime viikolla uutisoitiin, että Charles oli päättänyt häätää poikansa Harryn ja tämän puolison herttuatar Meghanin Britannian-kodistaan, Frogmore Cottagen kartanosta.

Arveltiin, että kuninkaan ratkaisu olisi myös aavistus siitä, ettei hän tulisi kutsumaan pariskuntaa myöskään tuleviin kruunajaisiinsa.

Toisin kävi. Harry ja Meghan saivat kutsun sittenkin. Sähköpostitse tosin.

Pari ei ole vielä vastannut kutsuun.

Daily Mail kertoo, että kuningas on ryhtynyt lisätoimiin poikansa ja tämän puolison houkuttelemiseksi. Hän on tarjonnut Frogmoren kartanoa Harryn ja Meghanin käyttöön kruunajaisten ajaksi. Lehti pitää tätä kuninkaan yrityksenä tavoitella sovintoa.

Lehden tavoittama kuninkaallisasiantuntija Richard Fitzwilliams katsoo, että prinssin ja herttuattaren on suoraan sanoen pakko niellä ylpeytensä ja osallistua kruunajaisiin.

– Suuri osa briteistä ei sinällään kaipaa heitä. Mutta jos he eivät saavu, on heillä riskinä valahtaa vieläkin unohdetummiksi. Ja Amerikassahan heidän tukensa on jo romahtanut, Fitzwilliams analysoi.

Suopealla päällä oleva kuningas kuvattiin sunnuntaina kirkonmenojen yhteydessä hymyileväisenä.

Asiantuntijan mukaan Sussexin herttuaparia myös sitoo se, että he ovat edelleen joka tapauksessa kuninkaallisia.

– Sussexeilla on sopimukset Netflixin, Spotifyn ja Random Housen kanssa. Näin on pelkästään siksi, että he ovat kuninkaallisen perheen jäseniä. Jos he eivät osallistu kruunajaisiin, he vaikuttaisivat täysin ulkopuolisilta.

Tästä huolimatta pari on puun ja kuoren välissä, Fitzwilliams pohtii.

– Hehän haluaisivat keskustella vanhempien kuninkaallisten kanssa ja saada heidät vastuuseen niistä vääryyksistä, joita he ovat heidän mielestään kokeneet. He haluaisivat anteeksipyynnön, mutta sitä he eivät saa.

– Siksi he joutuvat miettimään osallistumistaan toisen kerran.

Tästä kirjasta alkoi hovin viimeisin hullunmylly.

Kaiken lisäksi Harry jatkoi viikonloppuna tilitystään niin sanotusti täysin palkein.

Hän istahti julkkislääkäri Gabor Matén vieraaksi keskusteluun, joka suoratoistettiin lauantaina verkossa.

Haastattelussa hän purki lapsuuttaan, jota hän kutsui ”uskomattoman kipeäksi”. Prinssi kertoi kokeneensa ulkopuolisuutta koko elämänsä ja purkaneensa äitinsä, prinsessa Dianan kuoleman aiheuttamaa surua huumeidenkäyttöön.