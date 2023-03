Prinssi Edwardin avioliiton kulisseissa muhi synkkiä vastoinkäymisiä – tällainen on kohuja vältelleen kuninkaallisen tarina

Kuningatar Elisabetin nuorin lapsi prinssi Edward täyttää perjantaina 59 vuotta. Prinssi on perheessään poikkeus, sillä hän ei ole joutunut suurten skandaalien keskelle, vaan elänyt kaikessa hiljaisuudessa omanlaista arkeaan.

Brittihovi on ollut viime vuodet toinen toistaan kuohuttavampien kohujen keskellä. Hovia ovat ravistelleet prinssi Harryn ja Meghanin lähtö ja paljastukset elämästä kuninkaallisessa perheessä, prinssi Andrew’n seksuaali­rikosvyyhti ja kuningatar Elisabetin ja sitä ennen prinssi Philipin kuolemat. Myös tuore kuningas Charles on saanut maistaa osansa kohuista, kun hän on yrittänyt suitsia perheettään kohti uutta aikakautta.

Yksi Windsorin perheen jäsenistä on kuitenkin pysytellyt kaukana kohuista ja draamasta. Prinssi Edward on nimittäin elänyt arkeaan kaukana lehtien etusivuista ja otsikoista. Kuningas Charlesin pikkuveli on monille etäinen hahmo, mutta samalla myös pidetty kansan keskuudessa. Häntä pidetään kuninkaallisen perheen työmyyränä, joka ei pidä meteliä itsestään, vaan hoitaa hommansa kaikessa hiljaisuudessa.

Todellisuudessa myös Edwardin elämässä on tapahtunut paljon.

Edward on perheensä kuopus ja peräti 16 vuotta vanhinta veljeään Charlesia nuorempi. 37-vuotias kuningatar Elisabet oli ehtinyt hallita Britanniaa jo yli kymmenen vuoden ajan, kun Edward syntyi maaliskuussa 1964. Prinssin synnytyksessä rikottiin hovin perinteitä, sillä Elisabet halusi puolisonsa prinssi Philipin paikalle tuekseen. Aiemmin isillä ei ollut tapana osallistua kuninkaallisiin synnytyksiin.

Prinssi Edwardin syntymä oli ensimmäinen kerta, kun kuninkaallinen isä oli vaimonsa tukena synnytyksessä.

Edwardin lapsuus oli kuninkaalliselle perheelle tyypillinen. Hän kävi yksityiskouluja ja pärjäsi niissä hyvin. Nuori Edward kävi myös opiskelijavaihdossa Uudessa-Seelannissa ja valmistui yliopistosta vuonna 1986. Opintojensa jälkeen hän liittyi Britannian kuninkaalliseen laivastoon, mutta sotilasura jäi lopulta erittäin lyhyeksi. Edward jätti laivaston perheensä järkytykseksi vain neljän kuukauden jälkeen.

Päätöksen kerrotaan aiheuttaneen suurta kuohuntaa sekä hänen sisaruksissaan että vanhemmissaan. Kuningatar oli väitteiden mukaan hyvin tyytymätön kuopuksensa ratkaisuun, mutta prinssi Philip suhtautui siihen suopeammin. Onkin huhuttu, että Edward oli isänsä suosikki ja että he olivat hyvin läheisiä.

Lehtiväitteiden mukaan Edward oli perheen lapsista ainoa, jonka kuva koristi Philipin työhuonetta.

Elisabet ja Philip poseerasivat muutaman kuukauden ikäisen Edwardin kanssa Buckinghamin palatsin parvekkeella kesäkuussa 1964.

Prinssi Philip, prinsessa Anne, prinssi Edward, kuningatar Elisabet, prinssi Andrew ja prinssi Charles poseerasivat kuningattaren 42-vuotissyntymäpäivän kunniaksi huhtikuussa 1968.

Lyhyen armeijauransa jälkeen Edward päätti panostaa intohimoonsa: työhön viihdealalla.

1980-luvulla Edward päätyi musikaalien tuotantoassistentiksi säveltäjä Andrew Lloyd Webberin Really Useful Group -teatteriyritykseen. Myöhemmin Edward osallistui tosi-tv-kilpailuun, jossa nähtiin kuninkaallisia ja julkkiksia. Ohjelmaa haukuttiin pr-katastrofiksi kuninkaalliselle perheelle, mutta Edward itse kuvaili kokemusta ainutlaatuiseksi.

Tv-töistä innostunut prinssi perusti oman tuotantoyhtiönsä Ardent Productionsin. Hän käytti yrityksessä nimeä Edward Windsor kuninkaallisten titteliensä sijaan. Tuotantoyhtiö teki vuosien varrella muun muassa dokumentin Edwardin isoenosta kuningas Edvard VIII:sta, joka luopui kruunustaan ja vavisutti Britannian monarkiaa.

Prinssin tuotantoyhtiö ja sen ohjelmat aiheuttivat kuitenkin närää tv-alalla. Sen tekeleiden väitettiin olevan epäammattimaisia ja yhtiötä haukuttiin ”surulliseksi vitsiksi”. Yritys ajautui vähitellen suuriin talousvaikeuksiin ja lopetti toimintansa yhdeksän 2000-luvulla.

Virallisesti prinssi lopetti työt tv-alalla keskittyäkseen kuninkaallisiin velvollisuuksiinsa, mutta raporttien mukaan sijoittajien yritykseen pumppaamat miljoonat olivat haihtuneet tuhkana tuuleen ja yhtiölle jäi lopulta varoja vain noin 40 punnan eli noin 45 euron edestä. Edwardin väitettiin käyttäneen yritykseen satoja tuhansia omasta pussistaan.

Edward oli läheinen erityisesti isänsä kanssa ja prinssi Philipin kuolema vuonna 2021 olikin hänelle kova isku. Kuva vuodelta 1974, jolloin Edward oli 10-vuotias.

Myös yksityiselämässä prinssi Edwardilla on ollut epäonnisia käänteitä.

1990-luvulla huhuttiin, että parikymppinen prinssi olisi homo, sillä tämä viihtyi teatteripiireissä ja musikaali­tuttavansa seurassa. Edward joutui lopulta antamaan harvinaisen lausunnon yksityis­elämästään kiistääkseen väitteet.

– En ole homo, prinssi sanoi Los Angeles Timesin mukaan Mirrorin haastattelussa vuonna 1990.

– On törkeää väittää sellaista, hän jatkoi.

Huhut laantuivat, kun Edward tapasi vuonna 1993 tennis­tapahtumassa pr-alalla työskennelleen Sophie Rhys-Jonesin. Pari rakastui ja heidän kihlauksestaan ilmoitettiin vuonna 1999. Puoli vuotta myöhemmin he astelivat alttarille häissä, joiden prinssi toivoi olevan mahdollisimman intiimit.

Edward ja Sophie avioituivat Pyhän Yrjön kappelissa Windsorissa 19. kesäkuuta 1999. Häät olivat perhetapahtuma, josta oli riisuttu pois viralliset seremoniat ja armeijan osuus. Myöskään poliitikkoja ei kutsuttu paikalle, sillä Edward ei halunnut häistään valtiollista suurtapahtumaa.

Sophie ja Edward menivät naimisiin Windsorissa kesällä 1999.

Vaikka tilaisuus oli kuninkaallisen perheen mittapuulla melko intiimi ja rento, seurasi sitä televisiosta noin 200 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa.

Edwardin tuoreesta puolisosta Wessexin kreivitär Sophiesta tuli nopeasti yksi kuninkaallisen perheen suosikeista. Huhujen mukaan hän oli kuningatar Elisabetille kuin toinen tytär, ja kuningatar arvosti suuresti miniäänsä ja tämän mielipiteitä.

Sophien kerrotaan pysyneen läheisenä Elisabetin kanssa myös sen jälkeen, kun prinsessa Catherine ja kuningatar Camilla liittyivät perheeseen avioiduttuaan prinssi Williamin ja kuningas Charlesin kanssa.

– Kuningatar luottaa häneen tavalla, joka ei päde Cambridgen herttuattareen tai Cornwallin herttuattareen, kuninkaallinen avustaja kertoi Daily Mailille viitaten Catherineen ja Camillaan.

Sophie lunasti siis paikkansa perheessä nopeasti. Hänen ja Edwardin suhteessa oli kuitenkin murheita, sillä parilla oli vaikeuksia saada lasta. Sophie kertoi julkisuudessa, että he toivoivat kovasti perheenlisäystä.

Vuonna 2001 Sophiella todettiin kohdunulkoinen raskaus. Pari turvautui lopulta hedelmöityshoitoihin, joita valvoi lapsettomuuteen erikoistunut kuninkaallinen gynekologi Marcus Setchell. Pari tuli raskaaksi alkuvuodesta 2003, ja lady Louise Windsor syntyi ennenaikaisesti saman vuoden marraskuussa.

Synnytys oli brittimedian mukaan vaikea, ja Sophie oli jopa vähällä kuolla. Hän kärsi istukan ennenaikaisesta irtoamisesta ja joutui viettämään sairaalassa yli kaksi viikkoa. Myös Louisea hoidettiin pitkään sairaalassa.

Tuoreet vanhemmat esikoistyttärensä Louisen kanssa.

Edward oli erityisen tärkeitä kuningatar Elisabetille. Hän eli omassa rauhassaan, eikä aiheuttanut draamaa ja ongelmia.

Wessexin kreivitär paljasti myöhemmin, että neljä viikkoa ennen laskettua aikaa syntynyt Louise kärsi näkövaikeuksista, jotka jouduttiin korjaamaan myöhemmin.

– Keskosilla voi usein olla karsastusta, sillä silmät ovat viimeinen asia, joka vauvassa kehittyy täysin, Sophie sanoi vuonna 2014.

– Hänen karsastuksensa oli melko vaikeaa, kun hän oli pieni ja vei aikaa korjata se. On varmistettava, ettei toisesta silmästä tule hallitsevampi kuin toinen, mutta hän voi nyt hyvin – hänen näkönsä on täydellinen.

Neljä vuotta Louisen syntymän jälkeen prinssi Edward ja Sophie saivat toisen lapsensa Jamesin. Tällä kertaa synnytys sujui paremmin ja poika syntyi terveenä.

Nykyään prinssi Edwardin perhe asuu Surreyssa Lontoon ulkopuolella. Perheen koti on lähes 34 miljoonan euron kartano, jossa on peräti 120 huonetta. Edwardin ja Sophien sekä heidän lastensa lisäksi kartanossa asuvat perheen lemmikit.

– Meillä on kaksi koiraa ja lisäksi meillä on kilpikonna, joka periaatteessa pyörittää koko taloa, Edward on vitsaillut.

Sophien ja Edwardin lapset ovat nykyään teinejä. Louise on 19-vuotias ja James 15-vuotias. Kuvassa perhe yhdeksän vuotta sitten.

Edward tunnetaan ahkerana kuninkaallisena, jolla on hänen isosisarustensa prinsessa Annen ja kuninkaaksi nousseen Charlesin jälkeen eniten edustustilaisuuksia vuosittain. Viime vuonna Edward edusti 143 kertaa ja Sophie 138 kertaa.

Edwardin ja Sophien vastuu hovissa on kasvanut etenkin sen jälkeen, kun seksuaalirikos­vyyhdissä ryvettynyt Andrew siirrettiin sivuun kuninkaallisista tehtävistä ja Harry ja Meghan muuttivat Yhdysvaltoihin.

Edwardista ja Sophiesta olivat lehtitietojen mukaan kuningatar Elisabetin suosikkipari, joihin hän luotti poikkeuksellisen paljon viimeisinä vuosinaan. He olivat nimittäin niitä harvoja perheenjäseniä, joiden tekoja ei tarvinnut selitellä tai selvitellä.

Edward yhdessä sisarustensa kanssa kuningatar Elisabetin hautajaisissa viime syyskuussa.

Lähteet: Daily Mail, The Guardian, The Times, Independent, Vanity Fair, Telegraph, Los Angeles Times, Hello! Magazine, People