Lehtiväite: Windsorista häädetty prinssi Andrew keksi, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa – kuningas Charles äimistyi

Hovin lähteet väittävät, ettei prinssi Andrew ole mielissään siitä, että hänet aiotaan majoittaa Harryn ja Meghanin entiseen kotiin.

Hovin sisäpiirilähteiden mukaan prinssi Andrew haluaa töitä ja on jo keksinyt, mitä hän voisi tehdä.

Brittihovissa käydään kiivasta kädenvääntöä asuinpaikoista, brittilehdet kertovat. Aiemmin tällä viikolla lehdet uutisoivat, että kuningas Charles on ilmoittanut pojalleen prinssi Harrylle ja tämän vaimolle herttuatar Meghanille, ettei heillä ole enää asiaa Britannian-kotiinsa Frogmore Cottageen.

Lehtitietojen mukaan kyseessä on kuninkaan ”vastaisku” sille, että Harry tylytti hänen puolisoaan kuningatar Camillaa kohutussa Varamies-elämäkerrassaan.

Frogmore Cottagelle on kaavailtu jo uutta asukasta. Hovin lähteet väittävät Daily Mailille ja Mirrorille, että Charles haluaa majoittaa remontoituun viiden makuuhuoneen taloon kohuissa ryvettyneen pikkuveljensä prinssi Andrew’n. Samalla lähtöpassit Windsorista saisi myös Yorkin herttuatar Sarah Ferguson, joka asuu ex-miehensä kämppäkaverina.

Edustustehtävät kohujen seurauksena jättänyt Andrew on majaillut jo pidemmän aikaa Windsorin linnan mailla sijaitsevassa Royal Lodgessa. Sisäpiirilähteiden mukaan prinssi on kauhistunut isoveljensä suunnitelmasta, eikä halua lähteä Windsorista.

Charles haluaa Andrew’n muuttavan Harryn ja Meghanin entiseen kotiin, Frogmore Cottageen.

Sisäpiiristä väitetään, että Andrew’n mielestä Frogmore Cottage on liian pieni ja ankea hänen kodikseen. Royal Lodgessa Andrew on tottunut huomattavasti suurempiin tiluksiin ja hänellä on ollut käytössään 30 huonetta.

Prinssi Andrew ei halua muuttaa Royal Lodgesta minnekään.

Hovin sisäpiiristä väitetään, että Andrew on ehdottanut veljelleen, että hän muuttaisi Frogmore Cottagen sijasta johonkin hänelle ”sopivampaan” kuninkaalliseen kotiin.

Mirrorille kerrotaan, että Andrew on erityisesti kiinnostunut kuninkaallisten kesäpaikasta Balmoralin linnasta, joka oli edesmenneen kuningatar Elisabetille rakas paikka.

Prinssin väitetäänkin kertoneen isoveljelleen, että hän haluaa tulevaisuudessa ottaa isompaa roolia hovissa. Prinssin mielestä hänelle oiva työ olisi Balmoralin linnan tai jonkun muun kuninkaallisen tiluksen ylläpito.

Sisäpiiristä kerrotaan, että Andrew uskoo pääsevänsä näin hivuttautumaan takaisin veljensä suosioon ja edustustehtäviin.

– Andrew on vaatinut töitä, vaikka hänet syrjäytettiin edustustehtävistä ja nyt hänet heitetään ulos kodistaan. Hän on kaikesta huolimatta osa ydinperhettä, lehdelle kerrotaan.

– Hän on valmis ottamaan vastuulleen kuninkaallisen linnan ja Andrew on mielestään liian nuori eläkkeelle.

Prinssi Andrew’n väitetään olevan erityisen kiinnostunut Aberdeenshiressä, Skotlannissa sijaitsevasta Balmoralin linnasta.

Lähde väittää, että Charles oli pöyristynyt Andrew’n ehdotuksesta muuttaa Balmoraliin.

– Kuninkaalla on täysin erilainen näkemys asiasta kuin veljellään, ja kuningas on sanonut suoraan, ettei ikimaailmassa suostu ehdotukseen.

Mirrorille kerrotaan, että myös Andrew’n tyttäret prinsessa Beatrice ja prinsessa Eugenie ovat käyneet setänsä puheilla ja yrittäneet kääntää Charlesin pään. Toistaiseksi prinsessojen pyynnöt ovat kaikuneet kuitenkin kuuroille korville, mutta hovin lähteet kertovat, että Andrew on valmis tekemään kaikkensa, ettei hän joudu lähtemään Royal Lodgesta.

Brittilehtien tietojen mukaan Charles on pistämässä perheenjäsentensä asuinkuvioita uusiksi taloudellisista syistä. Royal Lodge on remontin tarpeessa ja korjausten on arvioitu kustantavan miljoonia euroja.

Kaiken huipuksi pelkkä Royal Lodgen ylläpito maksaa vuodessa yli 450 000 euroa, eikä kukkaronnyörejä kiristävä kuningas ole halukas maksamaan remonttia ja tilusten ylläpitoa.

