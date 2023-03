Prinssi Oscarista julkaistiin hellyyttävä syntymäpäiväkuva – rento otos Rio-koiran kanssa herättää ihastusta

Ruotsin hovin prinssi juhlii syntymäpäiviään viikko isosiskonsa jälkeen.

Ruotsin prinssi Oscar täytti torstaina 7 vuotta. Nuoren prinssin merkkipäivän kunniaksi hovi julkaisi uuden muotokuvan nuoresta prinssistä.

Sosiaalisessa mediassa jaetun kuvakarusellin ensimmäisessä kuvassa Oscar istuu hymyillen, pitäen sylissään perheen Rio-koiraa.

– Tänään prinssi Oscar täyttää 7 vuotta. Onnittelut!

Kuvakarusellin toisessa kuvassa prinssi poseeraa isosiskonsa prinsessa Estellen kanssa. Kuvassa sisarukset poseeraavat niin, että he istuvat selät toisiaan vastakkain portailla ja hymyilevät kameralle.

Oscar on pukeutunut kuvaa varten arkisen tyylikkäästi. Nuorella prinssillä on päällään farkut ja rento kauluspaita. Estelle on yhdistänyt valkoiset sukkahousut mustavalkoiseen ruutuhameeseen ja valkoiseen paitaan. Jalassa hänellä on mustat ballerinat.

Vaatteista päätellen Oscarin synttärikuvat on otettu samana päivänä kuin viime viikolla 11. syntymäpäiviään viettäneen Estellen, sillä prinsessa on pukeutunut kuvissa samanlaisiin vaatteisiin.

Kuvan alle on kerääntynyt runsaasti prinssiä onnittelevia ja kuvaa ihastelevia kommentteja. Moni kehuu prinssiä reippaaksi ja ihanaksi nuoreksi.

– Suuret onnittelut kauniille pikkuveljelle prinssi Oscarille. Toivon, että syntymäpäiväsi on todella hauska, eräs kommentoi.

– Ruotsin suloisin! Suuret onnittelut prinssille.

– Charmikas ja ihana prinssi Oscar täyttää 7 vuotta. Onnittelut syntymäpäivänäsi!

Kruununprinsessa Victoria perheensä kanssa vuonna 2017.

KruununPrinsessa Victorian ja prinssi Danielin nuorimmainen prinssi Oscar tunnetaan Ruotsissa hieman ujona prinssinä, joka esiintyy julkisuudessa yleensä melko varautuneena ja vakavana.

– Oscar on todella rauhallinen. Hieman varautunut, mutta peloton. Sosiaalinen ja rakastaa isosiskoaan, Victoria on kuvaillut poikaansa.

Estelle sen sijaan tunnetaan iloisesta ja kuplivasta persoonastaan. Prinsessa on kruununperimysjärjestyksessä toinen heti äitinsä jälkeen.