Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin edustaja vahvistaa uutiset siitä, että kuningas Charles päätti häätää heidät Britannian-kodistaan. Lehtitietojen mukaan taloa tarjottiin ökykartanossa asuvalle prinssi Andrew’lle, jolla on suorasukainen mielipide tarjouksesta.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vahvistavat uutiset, joiden mukaan kuningas Charles antoi pojalleen ja miniälleen lähtöpassit näiden Britannian kodista, Windsorissa sijaitsevasta Frogmore Cottagesta. Asiasta uutisoivat lukuisat ulkomaalaismediat, kuten People, Mirror ja NBC News.

– Voimme vahvistaa, että Sussexin herttuaparia on pyydetty jättämään asuinpaikkansa Frogmore Cottagessa, herttuaparin edustaja vahvisti uutisen myöhään eilen 1. maaliskuuta.

Kuninkaallisen kirjailijan Omid Scobien mukaan syy olisi prinssi Harryn julkaisema paljastuskirja, muistelmateos nimeltä Varamies. Kirjassa prinssi paljasti lukuisia sisäpiiritietoja ja intiimejä yksityiskohtia kuninkaallisperheen sisältä ja esitti hätkähdyttäviä väitteitä kuninkaallisten käytöksestä häntä ja Meghania kohtaan.

Väitteiden mukaan kirja olisi suututtanut Harryn isän, kuningas Charlesin ja veljen, prinssi Williamin, jonka vuoksi kuningas päätti häätää parin Britannian kodistaan. Scobien mukaan parille olisi kerrottu, että kiinteistöä ”tarvitaan jollekulle toiselle”, ja että Harryn ja Meghanin välit kuninkaallisiin ovat historiallisen huonot.

Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn välit kuninkaallisperheeseen ovat mitä ilmeisimmin todella huonolla tolalla. Heidän osallistumistaan kuningas Charlesin kruunajaisiin on spekuloitu jo pitkään.

Scobie kirjoitti Yahoo-sivustolla, että hänen tietojensa mukaan uutinen lähtöpasseista olisi saanut prinssin ja herttuattaren tolaltaan, ja olisi tyrmistyttänyt myös kahta muuta kuninkaallisperheen jäsentä, joita Scobie ei kuitenkaan nimeä.

Kuninkaallisten kirjeenvaihtaja kuitenkin jatkaa, että parille annettiin muuttoaikaa kesään saakka, jolloin heillä käytännössä voisi olla majoitus Charlesin kruunajaisia varten toukokuussa. Aiemmin kerrottiin, että Harryn ja Meghanin olisi pitänyt muuttaa omaisuutensa Frogmore Cottagesta kahden viikon kuluessa ilmoituksesta.

Herttuaparin osallistumista kruunajaisiin on kuitenkin spekuloitu erityisesti brittilehdistössä jo pitkään, eikä heidän saapumisestaan juhlallisuuksiin ole tietoa.

Kuningas Charles on tehnyt jyrkkiä päätöksiä koskien poikaansa ja miniäänsä, kuten myös prinssi Andrew’ta.

Pariskunnan nimettömänä pysyvä ystävä on kommentoinut uutista Mirrorille.

– Tämä tuntuu hyvin lopulliselta ja julmalta päätökseltä. Tuntuu kuin perhe haluaisi katkaista kaikki välinsä heihin lopullisesti, ystävä kertoo.

On tiedossa, että herttuaparin suosio on romahtanut myös heidän uudessa kotimaassaan muistelmakirjan myötä. Jo tammikuun puolivälissä analysoitiin, että mitä enemmän Harry ja Meghan patsastelevat julkisuudessa, sitä vähemmän amerikkalaiset heistä pitävät. Myös mustalla huumorilla höystetty South Park -animaatiosarja teki herttuaparia ivaavan jakson, joka on saanut paljon huomiota.

Frogmore Cottage sijaitsee Windsorissa.

Kuningatar Elisabet antoi Frogmore Cottagen prinssi Harrylle ja herttuatar Meghanille lahjaksi vuonna 2018. Muutettuaan taloon herttuapari remontoi sen 2,4 miljoonalla punnalla (noin 2,7 miljoonalla eurolla). Talossa on Mirrorin mukaan viisi makuuhuonetta, keittiö, olohuone ja hoitohuone, joka oli tarkoitettu parin esikoiselle Archielle.

Tällä hetkellä herttuapari asuu Monteciton hienostoalueella Kaliforniassa kymmenien miljoonien eurojen ja satojen neliöiden kartanossa.

Lehtiväitteiden mukaan Frogmore Cottagea olisi nyt tarjottu kuninkaallisperheen ”mustalle lampaalle”, hyljeksitylle prinssi Andrew’lle, joka puolestaan saattaa joutua lähtemään omasta kartanostaan Royal Lodgesta.

Kuningas Charles haluaa lehtitietojen mukaan vähentää kuluja ja kuninkaallisten määrää, joten hän olisi leikkaamassa Royal Lodgen kiinteistön vuosittaista 249 000 punnan (noin 280 000 euron) avustusta. Tällöin prinssi Andrew’lla ei välttämättä olisi varaa asua kartanossaan.

Daily Mail kuitenkin uutisoi, ettei prinssi Andrew huolisi Frogmore Cottagea, sillä se ei olisi prinssille tarpeeksi tasokas asuinpaikka. Prinssi ei halua muuttaa suuresta 30 makuuhuoneen kartanostaan viiden makuuhuoneen taloon, vaikka prinssin ystävät ovat kertoneet hänen pelkäävän, etteivät hänen varansa riitä jättikartanossa asumiseen.

Tällä hetkellä Andrew maksaa Royal Lodgesta 250 puntaa (noin 281 euroa) viikossa. Royal Lodgeen kuuluu valtavan kartanon lisäksi muun muassa uima-allas ja 39 hehtaaria maata. Andrew on asunut tilalla jo 20 vuoden ajan, sillä hän teki 2000-luvun alussa kartanoon 75 vuoden sopimuksen.

Charlesin kiristäessä avustuksen määrää, prinssi Andrew’n viikkovuokra nousisi tuhansiin puntiin. Daily Mailin mukaan tämän vuoksi Charles tarjosi veljelleen avaimia Frogmore Cottageen. Andrew ei lehtitietojen mukaan kuitenkaan olisi ottamassa tarjousta vastaan. Daily Mailin mukaan myöskään Harrylle ja Meghanille ei ole tarjottu uutta asuinpaikkaa kuninkaallisista kiinteistöistä.

Lehtitietojen mukaan Frogmore Cottagea olisi tarjottu kuninkaallisperheen hyljeksitylle, seksuaalirikosvyyhtiin yhdistetylle prinssi Andrew’lle. Hänen ex-vaimonsa Sarah Ferguson puolustaa jykevästi prinssi Harrya ja herttuatar Meghania.

Peoplen mukaan prinssi Andrew’n ex-vaimo, myös kuningatar Elisabetin elinaikana hyljeksitty Sarah Ferguson puolustaa jykevästi herttuaparia.

Lehdelle antamassaan haastattelussa Ferguson kiittelee Harrya ja Meghania siitä, että he ovat valinneet oman polkunsa ja kasvattavat lapsensa, Archien, 3, ja Lilibetin, 1, juuri niin kuin itse haluavat.

– Mielestäni kellään ei ole oikeutta tuomita toisia. En itsekään ole sellaisessa asemassa, että voisin tuomita muita, ”Fergie” kertoo jatkaen, että häntä on hyljeksitty eri asioista koko elämänsä ajan.

– Uskon, että prinsessa Diana olisi äärimmäisen ylpeä lastenlapsistaan. Ei vain Sussexien vaan myös Williamin.