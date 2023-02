Prinsessa Estelle täytti vuosia – hovin julkaisema synttärikuva sai somen hihkumaan

Kruununprinsessa Victorian vanhin tytär on nyt 11-vuotias.

Prinsessa Estelle on Ruotsin kruunun perimäjärjestyksessä toinen.

Ruotsin prinsessa Estelle juhlii tänään 11. syntymäpäiväänsä. Juhlistaakseen kruununprinsessa Victorian esikoisen merkkipäivää Ruotsin hovi julkaisi prinsessasta tuoreen potretin.

Kuvassa Estelle poseeraa Hagan linnassa vaaleassa neuleessa ja kukonaskelin kuvioidussa mustavalkoisessa mekossa. Hovin Instagram-julkaisun kommenttikenttä täyttyi nopeasti onnitteluista ja ihasteluista.

– Hän on niin kaunis! Oikein hyvää syntymäpäivää, eräs kommentoija kirjoitti.

– Onpa hieno kuva! Onnea prinsessa Estelle, toivottavasti syntymäpäiväsi on mahtava, toivotti toinen.

– Kaunis tyttö! Onnea Estelle ja koko perhe, sanoi kolmas.

Estelle on Ruotsin kruunun perimäjärjestyksessä toinen heti äitinsä Victorian jälkeen, eli kaiken järjen mukaan hän on länsinaapurin tuleva kuningatar. Vuonna 2012 syntynyt prinsessa on kuningas Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian vanhin lapsenlapsi.

Prinsessan syntymäpäiviä juhlittiin hoville kiireiseen aikaan, sillä kuninkaan sydän operoitiin tänä maanantaina. Vain päiviä aiemmin Estellen vanhemmat olivat vielä valtiovierailulla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.